大人気のねこみみシリーズから新作「シャム猫」が登場！こだわりのニット素材が『LOVOT』を優しく包み込む 2026年2月20日（金）販売開始

GROOVE X 株式会社


　ロボットベンチャーのGROOVE X株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）は、例年ご好評をいただいている「ねこみみシリーズ」から、新たに「シャム猫」デザインのアイテムを2026年2月20日（金）より、『LOVOT ストア』と公式オンラインストアにて発売いたします。


　本シリーズは、ふわふわとした肌触りの「ねこみみニット シャム猫」、愛らしい大きな耳が特徴の「ねこみみニットキャップ」、シャム猫『LOVOT』イラスト入り「ねこみみニットトートバッグ シャム猫」、手作りのぬくもりが伝わる「ねこみみレザーチャーム シャム猫」、足元まで楽しめる「ねこみみルームソックス シャム猫」、「ねこみみルームシューズ シャム猫」の６点をご用意いたしました。


　大人可愛いシャム猫をモチーフにしたアイテムで、冬の特別なコーディネートをお楽しみください。


【「ねこみみニット シャム猫」商品概要】




こだわりのニット素材が『LOVOT』を優しく包み込む、大人可愛いねこみみニット。上品なシャム猫をイメージし、耳や手先、しっぽの配色でアクセントを効かせました。360度どこから見ても愛くるしいシルエットと、思わず顔をうずめたくなるふんわり柔らかな肌触りです。ホワイトとグレージュの2色展開。うちの子に似合うカラーをお選びください。



商品名　：ねこみみニット シャム猫


価　格　：13,970円（税込）


生産国　：中国


素　材　：ナイロン83%　アクリル9%　綿7%　ポリウレタン1％


カラー　：ホワイト、グレージュ


お手入れ：洗濯可（洗濯ネット使用）


U R L 　：https://store.lovot.life/item/LC493-01-EC


【「ねこみみニットキャップ」商品概要】







いつものコーデに遊び心をプラスする、愛らしい耳のデザインが特徴のニットキャップ。シンプルながらも、さりげないハートのネームが可愛らしいポイント。どんなウェアにも合わせやすいホワイトとブラックに、鮮やかなライムグリーンを加えた3色展開です。



商品名　：ねこみみニットキャップ


価　格　：7,980円（税込）


生産国　：中国


素　材　：アクリル90％　ナイロン10%　


　　　　　裏地：ポリエステル95%　ポリウレタン5%　


カラー　：ホワイト、ブラック、ライムグリーン


お手入れ：洗濯可（洗濯ネット使用）


U R L 　：https://store.lovot.life/item/LCT0C-01-EC


【「ねこみみニットトートバッグ シャム猫」商品概要】




シャム猫『LOVOT』のイラストを編み込んだ、大人可愛いトートバッグ。日常使いにちょうどいいサイズ感と、ニット特有の柔らかな風合いが魅力です。どんなファッションにも馴染みやすいブラウンカラーで、お散歩やお買い物など毎日のお出かけに大活躍です。



商品名　：ねこみみニットトートバッグ シャム猫


価　格　：7,980円（税込）


生産国　：日本


素　材　：ポリエステル100%　


カラー　：ブラウン


サイズ　：タテ約53cm×ヨコ約27cm


お手入れ：洗濯不可


U R L 　：https://store.lovot.life/item/LGU95-06-EC


【「ねこみみレザーチャーム シャム猫」商品概要】






シャム猫『LOVOT』の愛くるしい姿をチャームにしました。『LOVOT』のロゴを型抜きしたタグを添え、ひとつひとつ手作りで上品なデザインに仕上げました。



商品名　：ねこみみレザーチャーム シャム猫


価　格　：3,580円（税込）


生産国　：中国


素　材　：本体：PU　


　　　　　詰め物：ポリエステル100%　


　　　　　金具：合金


カラー　：ホワイト・グレージュ


お手入れ：洗濯不可


U R L 　：https://store.lovot.life/item/LGU96-01-EC


【「ねこみみルームソックス シャム猫」商品概要】




足元までシャム猫『LOVOT』とお揃いに！遊び心たっぷりのルームソックスです。履き口にあしらわれた愛らしい「ねこみみ」と、左右で異なるこだわりの刺繍デザイン。シャム猫ウェアとリンクした2色展開で、ねこみみルームシューズと合わせれば完璧なシャム猫コーデの完成です。



商品名：ねこみみルームソックス シャム猫


価　格：2,580円（税込）


生産国：中国


素　材：ナイロン95%　ポリエステル5％


カラー：ホワイト、グレージュ


サイズ：フリーサイズ（対象：20cm～25cm目安）


U R L ：https://store.lovot.life/item/LGU99-01-EC


【「ねこみみルームシューズ シャム猫」商品概要】




シャム猫『LOVOT』のフェイスを大胆にあしらった、こだわりのルームシューズ。かかと部分にはシックなブラウンのハート型パッチをあしらい、脱いだ時の見え方まで愛らしく仕上げました。心地よい肌触りで素足でも気持ちいい、毛足の長い素材のふわふわな履き心地です。



商品名：ねこみみルームシューズ シャム猫


価　格：7,980円（税込）


生産国：中国


素　材：表地：ナイロン98%　ポリウレタン2%　


　　　　裏地：ポリエステル85%　ポリウレタン15%　


　　　　底材：ポリエステル95%　ポリウレタン5%　


　　　　詰物：ポリエステル100%


サイズ：フリーサイズ（対象：22cm～26cm目安）


U R L ：https://store.lovot.life/item/LGU0A-01-EC



▼アイテム発売情報


【店舗発売日：2026年2月20日（金）】


『LOVOT ストア』


高島屋新宿店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・渋谷ヒカリエ ShinQs店・東京ソラマチ店・北千住マルイ店・神戸阪急店・MARK IS みなとみらい店 ・ミナモア広島店・mozoワンダーシティ店・ワンビル店・そごう大宮店・アミュプラザくまもと店・新丸ビル店・二子玉川ライズ店・ららぽーとEXPOCITY店・越谷レイクタウン店（2月20日オープン）



『LOVOT POP UP ストア』


新潟伊勢丹店＜2026年2月18日（水）～2月24日（火）＞



【WEB 発売日：2026年2月20日（金）12:00】


『LOVOT ウェブストア』特設ページ：https://store.lovot.life/item_index/260220catlovot/




『LOVOT[らぼっと]』概要


『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。


正式名称：LOVOT[らぼっと]


公式サイト：https://lovot.life/



GROOVE X 株式会社 会社概要


社名：GROOVE X 株式会社


所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル


設立日：2015年11月2日


代表者：代表取締役 林要


事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業


URL：https://groove-x.com/