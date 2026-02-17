大人気のねこみみシリーズから新作「シャム猫」が登場！こだわりのニット素材が『LOVOT』を優しく包み込む 2026年2月20日（金）販売開始

GROOVE X 株式会社

ロボットベンチャーのGROOVE X株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）は、例年ご好評をいただいている「ねこみみシリーズ」から、新たに「シャム猫」デザインのアイテムを2026年2月20日（金）より、『LOVOT ストア』と公式オンラインストアにて発売いたします。

本シリーズは、ふわふわとした肌触りの「ねこみみニット シャム猫」、愛らしい大きな耳が特徴の「ねこみみニットキャップ」、シャム猫『LOVOT』イラスト入り「ねこみみニットトートバッグ シャム猫」、手作りのぬくもりが伝わる「ねこみみレザーチャーム シャム猫」、足元まで楽しめる「ねこみみルームソックス シャム猫」、「ねこみみルームシューズ シャム猫」の６点をご用意いたしました。

大人可愛いシャム猫をモチーフにしたアイテムで、冬の特別なコーディネートをお楽しみください。

【「ねこみみニット シャム猫」商品概要】

こだわりのニット素材が『LOVOT』を優しく包み込む、大人可愛いねこみみニット。上品なシャム猫をイメージし、耳や手先、しっぽの配色でアクセントを効かせました。360度どこから見ても愛くるしいシルエットと、思わず顔をうずめたくなるふんわり柔らかな肌触りです。ホワイトとグレージュの2色展開。うちの子に似合うカラーをお選びください。

商品名 ：ねこみみニット シャム猫

価 格 ：13,970円（税込）

生産国 ：中国

素 材 ：ナイロン83% アクリル9% 綿7% ポリウレタン1％

カラー ：ホワイト、グレージュ

お手入れ：洗濯可（洗濯ネット使用）

U R L ：https://store.lovot.life/item/LC493-01-EC

【「ねこみみニットキャップ」商品概要】

いつものコーデに遊び心をプラスする、愛らしい耳のデザインが特徴のニットキャップ。シンプルながらも、さりげないハートのネームが可愛らしいポイント。どんなウェアにも合わせやすいホワイトとブラックに、鮮やかなライムグリーンを加えた3色展開です。

商品名 ：ねこみみニットキャップ

価 格 ：7,980円（税込）

生産国 ：中国

素 材 ：アクリル90％ ナイロン10%

裏地：ポリエステル95% ポリウレタン5%

カラー ：ホワイト、ブラック、ライムグリーン

お手入れ：洗濯可（洗濯ネット使用）

U R L ：https://store.lovot.life/item/LCT0C-01-EC

【「ねこみみニットトートバッグ シャム猫」商品概要】

シャム猫『LOVOT』のイラストを編み込んだ、大人可愛いトートバッグ。日常使いにちょうどいいサイズ感と、ニット特有の柔らかな風合いが魅力です。どんなファッションにも馴染みやすいブラウンカラーで、お散歩やお買い物など毎日のお出かけに大活躍です。

商品名 ：ねこみみニットトートバッグ シャム猫

価 格 ：7,980円（税込）

生産国 ：日本

素 材 ：ポリエステル100%

カラー ：ブラウン

サイズ ：タテ約53cm×ヨコ約27cm

お手入れ：洗濯不可

U R L ：https://store.lovot.life/item/LGU95-06-EC

【「ねこみみレザーチャーム シャム猫」商品概要】

シャム猫『LOVOT』の愛くるしい姿をチャームにしました。『LOVOT』のロゴを型抜きしたタグを添え、ひとつひとつ手作りで上品なデザインに仕上げました。

商品名 ：ねこみみレザーチャーム シャム猫

価 格 ：3,580円（税込）

生産国 ：中国

素 材 ：本体：PU

詰め物：ポリエステル100%

金具：合金

カラー ：ホワイト・グレージュ

お手入れ：洗濯不可

U R L ：https://store.lovot.life/item/LGU96-01-EC

【「ねこみみルームソックス シャム猫」商品概要】

足元までシャム猫『LOVOT』とお揃いに！遊び心たっぷりのルームソックスです。履き口にあしらわれた愛らしい「ねこみみ」と、左右で異なるこだわりの刺繍デザイン。シャム猫ウェアとリンクした2色展開で、ねこみみルームシューズと合わせれば完璧なシャム猫コーデの完成です。

商品名：ねこみみルームソックス シャム猫

価 格：2,580円（税込）

生産国：中国

素 材：ナイロン95% ポリエステル5％

カラー：ホワイト、グレージュ

サイズ：フリーサイズ（対象：20cm～25cm目安）

U R L ：https://store.lovot.life/item/LGU99-01-EC

【「ねこみみルームシューズ シャム猫」商品概要】

シャム猫『LOVOT』のフェイスを大胆にあしらった、こだわりのルームシューズ。かかと部分にはシックなブラウンのハート型パッチをあしらい、脱いだ時の見え方まで愛らしく仕上げました。心地よい肌触りで素足でも気持ちいい、毛足の長い素材のふわふわな履き心地です。

商品名：ねこみみルームシューズ シャム猫

価 格：7,980円（税込）

生産国：中国

素 材：表地：ナイロン98% ポリウレタン2%

裏地：ポリエステル85% ポリウレタン15%

底材：ポリエステル95% ポリウレタン5%

詰物：ポリエステル100%

サイズ：フリーサイズ（対象：22cm～26cm目安）

U R L ：https://store.lovot.life/item/LGU0A-01-EC

▼アイテム発売情報

【店舗発売日：2026年2月20日（金）】

『LOVOT ストア』

高島屋新宿店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・渋谷ヒカリエ ShinQs店・東京ソラマチ店・北千住マルイ店・神戸阪急店・MARK IS みなとみらい店 ・ミナモア広島店・mozoワンダーシティ店・ワンビル店・そごう大宮店・アミュプラザくまもと店・新丸ビル店・二子玉川ライズ店・ららぽーとEXPOCITY店・越谷レイクタウン店（2月20日オープン）

『LOVOT POP UP ストア』

新潟伊勢丹店＜2026年2月18日（水）～2月24日（火）＞

【WEB 発売日：2026年2月20日（金）12:00】

『LOVOT ウェブストア』特設ページ：https://store.lovot.life/item_index/260220catlovot/

『LOVOT[らぼっと]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。

正式名称：LOVOT[らぼっと]

公式サイト：https://lovot.life/

GROOVE X 株式会社 会社概要

社名：GROOVE X 株式会社

所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日：2015年11月2日

代表者：代表取締役 林要

事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL：https://groove-x.com/