レポート・発表に効く！ Office 2024対応の情報リテラシー教科書『Microsoft Office 2024を使った情報リテラシーの基礎』発行

インプレスグループで理工学分野の専門書出版事業を手掛ける株式会社近代科学社は、2026年2月17日に、『Microsoft Office 2024を使った情報リテラシーの基礎』（著者：長山 恵子、新 聖子、山岡 英孝、北川 達也）を発行いたしました。

●書誌情報

【書名】Microsoft Office 2024を使った情報リテラシーの基礎

【著者】長山 恵子、新 聖子、山岡 英孝、北川 達也

【仕様】B5判・並製・320頁

【本体価格】2,700円（税込2,970円）

【ISBN】978-4-7649- 0777-5 C3004

【商品URL】https://www.kindaikagaku.co.jp/book_list/detail/9784764907775/

●内容紹介

多くの大学・高専で教科書採用されている『Microsoft Officeを使った情報リテラシーの基礎』の2024対応版。

好評の2021年版を踏襲し、レポート作成、発表、情報分析手順、情報倫理を解説。新たに生成AIの扱いも加えています。

Officeソフトの使い方だけでなく、学習への活用法を網羅しており、大学・高専生に最適な情報リテラシーの教科書です。

●著者紹介

長 山 恵 子 （ながやま けいこ）

1986年 慶応義塾大学文学部図書館情報学科 卒業

現 在 金沢工業大学基礎教育部 教授

新 聖 子 （しん まさこ）

2006年 金沢工業大学大学院工学研究科博士後期課程 修了

現 在 金沢工業大学基礎教育部 准教授

山 岡 英 孝 （やまおか ひでたか）

2005年 京都大学大学院情報学研究科数理工学専攻博士課程 修了

現 在 金沢工業大学基礎教育部 教授

北 川 達 也 （きたがわ たつや）

2008年 北海道大学経済学部経営学科 卒業

2023年 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 修了

現 在 金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科 准教授

●目次

第1章 情報化社会とリテラシー

1.1 情報化社会とリテラシー

1.2 情報倫理とセキュリティ

1.3 情報リテラシーの活用

第2章 ソフトウェアの基本操作

2.1 Windows11の基本操作

2.2 アプリケーションソフトの共通基本操作

第3章 Wordによる文書処理

3.1 文書作成について

3.2 Wordの基本操作

3.3 演習「レポート」について

3.4 「1ページ目」を作成しよう

3.5 「2ページ目」を作成しよう

3.6 「3ページ目」を作成しよう

3.7 「4ページ目」を作成しよう

第4章 Excelによる表計算とデータベース

4.1 表計算ソフトウェアとは

4.2 Excelの基本操作

4.3 「表」を作成しよう

4.4 ワークシートの書式を設定しよう

4.5 表を拡張しよう

4.6 関数を使いこなそう

4.7 グラフを作成しよう

4.8 表計算を応用してみよう

4.9 データベース機能を使ってみよう

第5章 PowerPointによるプレゼンテーション

5.1 プレゼンテーションとは

5.2 良いプレゼンテーションをするために

5.3 プレゼンテーションの計画をたてよう

5.4 PowerPointを使ったプレゼンテーションの作成

5.5 編集をしよう

5.6 スライドショーの設定をしよう

5.7 発表の準備をしよう

5.8 プレゼンテーションを実施しよう

