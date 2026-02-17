CoA Nexus、研究開発特化型の次世代AIマッチングプラットフォーム「CoA Atlas」（β版）をリリース

株式会社CoA Nexus

株式会社CoA Nexus（コアネクサス、本社：東京都目黒区、代表取締役社長：野崎光太、以下「CoA Nexus」）は、新たに研究開発特化型の次世代AIマッチングプラットフォーム「CoA Atlas（コア・アトラス）」（β版）をリリースしたことをお知らせいたします。

本プラットフォームには、株式会社博報堂がビジネスデザインパートナーとして参画し、CoA Nexusが持つグローバルな研究開発人材ネットワークと博報堂の強みであるクリエイティビティやマーケティングの知見を掛け合わせることで、産学連携の新たなエコシステム構築を目指します。

■背景

近年、ディープテック領域への注目の高まりとともに、研究開発に本格的に取り組む企業が増加しています。これに伴い、企業から研究開発人材との接点を求める声が強まっており、産学連携の需要も拡大しています。しかし、企業と研究開発人材とのマッチング、あるいは研究機関同士の接点創出においては、依然として大きな課題が存在している状況です。

企業における課題

多くの企業が「自社の課題に適した研究開発人材を見つけられない」という悩みを抱えています。特に大学発ベンチャーが事業連携先として大手企業の研究者を探す際や、企業が専門性の高い研究開発人材を採用する際に、展示会での接点創出という比較的非効率なマッチング手法が主軸となっており、最適な人材との出会いが限られているという状況にあります。さらに、高度に専門化された人材のスキルと求人の業務内容とのマッチングには多大な工数がかかり、採用担当者にとって大きな負担となっています。

アカデミアにおける課題

一方、産業技術総合研究所をはじめとする国立研究開発法人や大学の研究室においても、研究開発人材の採用に課題を抱えているケースが少なくありません。当社はこれまで、こうした研究機関からの依頼を受け、採用支援を行ってまいりました。現状では、アカデミア研究機関が利用可能なダイレクトスカウトサービスは十分に整備されておらず、従来の公募や限られたネットワークに依存した採用活動に留まる傾向にあります。その結果、アカデミア内での人材流動性は低く、優秀な研究者との出会いが十分に創出されていない状況が続いています。

CoA Nexusは、2020年の創業以来、研究開発領域における即戦力人材に特化し、論文・特許などの公開情報を独自AIで解析することで、従来の広告や求人媒体ではリーチできなかった人材へのアクセスを実現してまいりました。このたび、これまで培ってきた技術とデータベースを活用し、企業同士の事業連携、企業による研究開発人材の採用、そしてアカデミア研究機関における人材採用という、多様なニーズに対応する新しい次世代AIプラットフォーム「CoA Atlas」をリリースいたします。

■「CoA Atlas」の特徴

「CoA Atlas」は、国内外約300万人の研究開発人材データベースを基盤に、AIを活用した高精度なマッチングを実現するプラットフォームです。論文や特許で使用される技術キーワードをもとに研究開発人材を抽出し、企業のニーズに最適な人材を効率的に探索することが可能です。

従来の「CoA Researcher」から大幅に機能を強化し、以下の点で進化を遂げました。

高品質な国内最大級のデータベース

約300万人の研究開発人材情報、3,000万報超の論文データ、100万件超の特許データを参照した高品質なデータ基盤を保有。論文や特許をベースに、より網羅的に研究開発人材情報を掲載することで、従来ではリーチできなかった人材へのアクセスを実現します。

飛躍的に向上した探索性能

研究開発人材の業績や関連キーワードが一目で把握可能。さらに、各研究者の専門領域ごとの寄与率を可視化することで、真に適した人材の発見をより効率的に支援します。

効率的な技術キーワード抽出

論文・特許で使用される技術用語をもとに、特定領域での抽出や技術キーワードでの検索が可能。加えて、所在国や所属機関名でも検索が可能です。

AIによる高精度マッチング

従来版と比較して研究者情報が充実したことにより、マッチング時に参照するデータが深化。独自のAIマッチングで企業ニーズと研究開発人材の専門性の適合度を自動判定します。

シームレス連携

検索画面からそのままアプローチメールを送信可能です。

■博報堂との協業について

博報堂は、「CoA Atlas」のビジネスデザインパートナーとして、研究開発人材と企業双方の接点創出の促進ならびに提携実現に向けたビジネスデザイン支援、博報堂グループのネットワークを活用した「CoA Atlas」を起点とした産学連携の新たなエコシステム形成支援などの領域で貢献してまいります。

また、博報堂との協業を通じて、論文・特許データを活用し、ディープテック研究の社会実装ポテンシャルを可視化する共同研究も推進してまいります。

■ご利用について

企業向け

研究開発人材の採用においては、そもそも母集団の少ないターゲットから探索をしなければならないという制限や、人材のスキルと求人の業務内容とのマッチングが大きな負担となっています。「CoA Atlas」（β版）は、大規模データベースとAIによる自動マッチング機能により、これらの負担を確実に軽減します。先着30社限定で特別優待価格にてご利用いただけますので、この機会に国内最大級の研究開発人材データベースを活用した次世代のマッチングプラットフォームをご体験ください。

大学・研究機関向け

アカデミア研究者にとって、共同研究先の探索やポスドク・教員の採用といった業務は、研究に打ち込む傍ら取り組まなければならない重要な活動です。研究に専念したい研究者にとっては負担に感じられることも少なくありません。「CoA Atlas」は、これらの負担を大幅に軽減するシステムです。アカデミア研究機関の皆様には特別プランをご用意しているため、詳細につきましては、下記問い合わせ先までお気軽にご相談ください。

サービスサイト：https://atlas.coanexus.com/

■CoA Nexusについて

CoA Nexusは次なるイノベーションを「研究革命」と命名し、「研究革命で豊かな未来を」をミッションに掲げ、事業を運営しています。企業（Company）とアカデミア（Academia）の架け橋（Nexus）となることを目指し、流動性が低い研究開発領域において、AIを活用した独自のアプローチにより、他では出会うことができない転職潜在層を掘り起こし、顧客企業に提案しています。また、アメリカ現地においても多数の顧客開拓を進めており、グローバル展開を目指すディープテックベンチャーとともに、自社自身のグローバル展開にも本格的に取り組んでいます。

■本件に関する問い合わせ

株式会社 CoA Nexus

担当：CoA Atlas 運営事務局

E-mail：info@coanexus.com