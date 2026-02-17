「ROBOPRO」のAI運用戦略を活用した公募投資信託「三井住友DS・FOLIO・AIマルチアセットファンド」誕生

株式会社FOLIOホールディングス

SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIO（本社：東京都千代田区、代表取締役：四元 盛文、以下「FOLIO」 ）は、三井住友DSアセットマネジメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：荻原 亘）により新たに設定される追加型の公募投資信託「三井住友DS・FOLIO・AIマルチアセットファンド（愛称：フューチャーガイド）」にて、投資助言業務として資産配分比率の助言を行います。

当ファンドについては、2025年5月20日に設定された単位型ファンド「ゴールドマン・サックス社債／ＦＯＬＩＯ・ＡＩマルチアセット戦略ファンド２０２５-０５」に続く、両社での取り組みとなります。有価証券届出書が本日2026年2月17日（火）に関東財務局長に提出され、3月6日（金）から募集が開始されます。

当ファンドは、FOLIOが提供するAI投資「ROBOPRO(R)」の運用戦略に関する知見と技術を活用し、米国株式・先進国株式・新興国株式・米国債券・ハイイールド債券・リート・コモディティ（金）の7つのグローバル資産に分散投資を行うバランスファンドです。マーケットデータの分析を通じてAIが各資産の約1か月後のリターンを予測し、その結果を踏まえて機動的にリバランスを実施する点が主な特徴です。リバランスは月次での実施に加え、必要に応じて臨時でも実施することで、市場環境の変化にも柔軟に対応することを目指します。

FOLIOは「ROBOPRO」を皮切りに、AI予測を活用した資産運用サービスで実績を積み重ねてまいりました。公募投資信託におけるAI活用も進んでおり、「ROBOPROファンド」（SBI岡三アセットマネジメント株式会社）等において、FOLIOはグループ会社であるAlpacaTech株式会社とともに提供するAI投資戦略に基づく投資助言を行っています。

今後もFOLIOは、AIを活用した資産運用の拡充・高度化を進めると共に、多面的なアプローチで金融ソリューションを提供し、より多くの皆さまの資産形成に貢献してまいります。

※「ROBOPRO(R)」は株式会社FOLIOの登録商標です。

【金融商品取引法等に係る表示】

商号等：株式会社FOLIO 金融商品取引業者

登録番号：関東財務局長（金商）第2983号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

＜手数料等及びリスク情報について＞

FOLIOの証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

FOLIOで取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じ、投資元本を割り込むおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。

手数料等及びリスクの詳細はこちら

https://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees

■株式会社FOLIOホールディングスについて

FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションや投資助言サービスを提供する株式会社FOLIOと、投資運用およびトレーディングのためのAIソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。今後もお客さまや社会の課題に真摯に向き合い、当社グループの強みである技術力と創造力をもって新しいソリューションを設計し、より多くのステークホルダーに対して当社グループの価値を提供してまいります。なお、FOLIOホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場しSBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。

本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階

事業内容：グループ会社の経営管理および付帯業務

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 甲斐 真一郎

設立：2019年4月1日

URL：https://folio-hd.com

■株式会社FOLIO 会社概要

本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町 4階

事業内容：第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業

登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2983号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

代表者：代表取締役 四元 盛文

設立：2015年12月10日

URL：https://folio-sec.com