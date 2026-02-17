山形市で子連れにやさしいお店がひと目でわかる。口コミ投稿型の無料Webサービス「山形てくてくマップ」を公開

株式会社パルティード

株式会社パルティード(本社：山形県山形市、代表取締役：柳 誠人)は、、山形市内の子連れで行きやすい飲食店・施設を地図上で検索できる口コミ投稿型Webサービス「山形てくてくマップ」(https://yamagata-tekuteku-map.jp (https://yamagata-tekuteku-map.jp))を公開しました。「食べる」と「遊ぶ」--子連れのお出かけに欠かせない2つの情報を、ひとつの地図で探せるサービスです。子ども用椅子や座敷、授乳室、おむつ替え台の有無など、子育て世帯が外出先で必要とする設備情報を無料で検索・投稿できます。

山形てくてくマップのトップページ(スマホ)

開発の背景

子育て中の保護者にとって、「小さな子どもを連れて、どこに食事に行けるか」は日常的な悩みのひとつです。授乳室やおむつ替え台の有無はもちろん、子ども用の椅子があるか、座敷席があるかといった情報は、外出先を選ぶうえで欠かせません。

しかし、お出かけ先の情報は店舗ごとにGoogleマップやInstagramなどで個別に調べる必要があり、一括で検索できる手段がほとんどありません。全国規模の子育て支援アプリは存在するものの、山形市に特化し、座敷や子ども椅子の年齢別台数まで網羅したサービスはこれまでありませんでした。

「山形てくてくマップ」は、子育て世帯が欲しいであろう情報を1つにまとめ、山形市での子連れ外出をもっと気軽にするために開発いたしました。

山形てくてくマップのコンセプト

山形てくてくマップは、運営者だけでなく、利用者の皆さまと一緒に育てていくサービスです。

「座敷はある？」「離乳食を一緒に食べられる雰囲気？」--こうした子連れならではの疑問は、実際に行った人の声が参考になります。

口コミやいいねが集まるほど、ほかの子育て世帯が安心してお出かけ先を選べるようになります。

行ってよかったお店があれば、ぜひ口コミを投稿してください。まだ掲載されていないお店があれば、店舗情報の追加もお待ちしています。

みんなの「行ってよかった」が、次の誰かの「行ってみよう」につながると考えております。

山形てくてくマップの特徴

1. 地図ベースの直感的な店舗検索

Googleマップ上に店舗をピンで表示。ピンをタップするだけで、店舗の設備情報をその場で確認できます。

スマートフォンでは1本指で地図を操作でき、外出先でも片手で素早く検索が可能です。

地図上に表示される店舗の設備情報

2. 6種類の設備フィルター

以下の条件で店舗を絞り込むことができます。

- 子ども椅子あり- 座敷あり- 駐車場あり- 授乳室あり- おむつ替え台あり- ベビーカー入店可店舗検索時のフィルター機能

3. 「いいね」機能で人気スポットがひと目でわかる

各店舗にはハートマークの「いいね」ボタンがあり、気に入った店舗にいいねすることができます。

いいねの数が多い店舗は、実際に子連れで訪れた方から支持されている証拠です。

「どこに行こうか迷ったら、まずいいねの多い店舗をチェックする」という使い方ができます。

いいねを押すことは、ほかの子育て世帯に「この店、子連れでも行きやすかったよ」とメッセージを送ることでもあります。

店舗名の右側に「いいね」ボタン

4. 完全無料で利用可能

山形てくてくマップは、無料のWebサービスです。ユーザー登録はせず、店舗の検索・閲覧・口コミの投稿など、すべて無料で利用できます。

「子連れで行ってみたら雰囲気がよかった」「店員さんが親切だった」など、子育て世帯同士のリアルな声を共有できる場として、地域の子育てコミュニティの形成を目指しています。

山形てくてくマップの使い方

山形てくてくマップの基本的な使い方は、以下のとおりです。

- スマートフォンまたはPCのブラウザで https://yamagata-tekuteku-map.jp/ にアクセス- 地図上のピンをタップして、気になるお店の設備情報を確認- 画面上部のフィルターで「子ども椅子あり」「座敷あり」などの条件で絞り込み- 詳細ページで口コミや営業時間をチェック

山形てくてくマップはWebサービスのため、アプリのダウンロードは不要です。

スマートフォンのホーム画面に追加すると、アプリと同じ感覚でご利用いただけます。

ホーム画面に追加するメリットは、以下のとおりです。

- ワンタップですぐに起動できる- ブラウザのアドレスバーが非表示になり、画面が広く使える- 外出先でもサッと開いてお店を探せる

ホーム画面に追加する方法：iPhone／iPadの場合

Safariで山形てくてくマップを開き、共有ボタンをタップします。

共有ボタンをタップ「ホーム画面に追加」をタップ

「追加」をタップ

その後「ホーム画面に追加」をタップしたら、「追加」を選択して完了です。

Google Chromeなどのブラウザではホーム画面に登録できないので、必ずSafariから登録をお願いいたします。

ホーム画面に追加する方法：Androidの場合

Chromeで山形てくてくマップを開き、三点リーダーをタップします。

三点リーダーをタップ「ホーム画面に追加」をタップ

「インストール」を選択

その後「ホーム画面に追加」をタップしたら、「アプリをインストール」と出てくるので「インストール」を選択して完了です。

山形てくてくマップはスマホアプリではありませんが、Androidの仕様上「アプリをインストール」と表示されます。

山形てくてくマップの概要

山形てくてくマップの由来

「てくてく」は、小さな子どもが歩く様子を表す擬態語です。子育て中の親子が気軽にお出かけできるように、山形の街を「てくてく」と歩きながら子連れにやさしいお店を見つけてほしい--そんな願いを込めた名前です。

今後の展望

対象エリアの山形市外への拡大、店舗画像の掲載機能に加え、店舗数が増えてきたら「食べる(飲食店)」と「遊ぶ(公園・屋内遊び場など)」のカテゴリ分け機能予定しております。ユーザーの皆さまからの口コミや情報提供を受け付けながら、地域全体で情報を共有し合えるプラットフォームを目指してまいります。

会社概要

株式会社パルティードのロゴ

会社名：株式会社パルティード

代表者：柳 誠人

所在地：山形県山形市幸町2-9 1F・2F

URL：https://partido.co.jp/