【最大15％還元】富士フイルムのカメラ・レンズをお得にレンタル 昨年好評のポイントアップキャンペーンを2月16日より実施

株式会社ビデオエイペックス

デジタルカメラ、交換レンズなどのレンタルサービス「APEX RENTALS」を手がける株式会社ビデオエイペックス（本社：東京都中央区日本橋蛎殻町1-7-9オンラインビル1F 代表取締役：片山洋平、以下：弊社）は、2026年2月16日（月）より『富士フイルム製カメラ・レンズ 15％ポイント還元キャンペーン』を期間限定で開催します。

昨年5月に実施し、多くのユーザー様より大変ご好評をいただいた本企画を今年も実施する運びとなりました。

本キャンペーンでは、期間中に富士フイルム純正のカメラボディまたはレンズをレンタルしていただくと、通常5％のAポイントに加え、さらに10％を上乗せして付与いたします。

※Aポイントとは、弊社のレンタルサービス「APEX RENTALS」で使えるポイントです。対象商品の5%の金額がポイントとして還元され、獲得したポイントは次回以降のサービスご利用時に1ポイント1円として使えます。 さらに各種クーポンとの併用も可能です。特別なお手続きは不要で、サービスをご利用するだけで付与されます。

キャンペーン概要

【富士フイルムのカメラ・レンズ 15％ポイント還元キャンペーン】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56245/table/21_1_70859f5a12ade258526ca0e4890272ef.jpg?v=202602170551 ]

キャンペーン実施の背景

APEX RENTALSでは、富士フイルム X ＆ GFXシリーズのカメラボディから交換レンズまで、幅広いラインアップを取りそろえ、最新機材を手軽に体験できる環境を提供しております。 独自の色再現技術「フィルムシミュレーション」は、スチル・ムービーを問わず多くのクリエイターに愛されており、表現の幅を広げる機材として人気を博しています。 卒業・入学シーズンや春の行楽など、撮影機会が増えるこれからの季節に向け、富士フイルムの魅力をよりお得に体験していただくため、再度キャンペーンを企画いたしました。

◆会社概要

APEX RENTALS

デジタルカメラ、交換レンズなどの撮影機材を中心に、パソコンやプロジェクターなどをネットで簡単に借りられるレンタルサービスです。1999年のサービス開始以来、業界トップクラスの在庫数とラインアップを誇ります。 ネット宅配レンタルに加え、東京・大阪・名古屋の実店舗では当日の店頭受け取り・返却も可能です。

URL：https://www.apex106.com/

運営会社：株式会社ビデオエイペックス

本社所在地：〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-7-9 オンラインビル1F

代表者：代表取締役 片山洋平

創業：1963年11月

事業内容：レンタル事業（映像・音響・IT機器）、ダビング事業、映像制作事業

店舗営業時間：10:00～18:30

URL：https://www.v-apex.co.jp/