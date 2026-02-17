MOMIJI SYRUP、「食絶景北海道×ゼロカーボンアワード2026」で優秀賞を受賞

ニッタ株式会社

ニッタ株式会社（大阪府大阪市、代表取締役社長 北村精一）のグループ会社、わくっとニッタ株式会社の国産メープルシロップ「MOMIJI SYRUP」が、北海道が主催する「食絶景北海道×ゼロカーボンアワード2026」において、優秀賞を受賞しました。

◆食絶景北海道×ゼロカーボンアワード2026とは

本アワードは、北海道が掲げる「ゼロカーボン北海道」に寄与し、かつ“北海道の食”としての魅力を有する北海道産の食品を表彰する制度で、環境配慮に優れた商品の価値を広く伝える役割を担っています。

『MOMIJI SYRUP』は、北海道十勝地域に広がる当社の森林資源を活用し、環境負荷を最小限に抑えたサステナブルな製法が評価され、今回の受賞に至りました。

◆受賞理由

本アワードの審査では、以下の点が高く評価されました。

・濃縮工程の熱源として間伐材を活用し、実質的なCO2排出を抑制している点

・メープルの木自体が森林の炭素吸収源となることに着目し、森林資源を活かしたゼロカーボン型の生産体制を構築している点

合同表彰式 2026年2月12日(木) 北海道パークホテル

食絶景北海道×ゼロカーボンアワード公式サイト：https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/zcaward.html

◆『MOMIJI SYRUP』のサステナブルな生産体制

北海道十勝に自生するイタヤカエデとヤマモミジの樹液を採取し、最新設備で濃縮・製造した100％天然の国産メープルシロップです。木を伐らずに樹液採取を行うことで、森林の健全な管理や生態系保全にも寄与しています。

ニッタ(株)所有のカエデ林

わくっとニッタ株式会社は、森林の恵みを活用したサステナブルな事業を通じて、これからも「森と地域が共に発展する」価値づくりを推進してまいります。

◆MOMIJI SYRUP に関するお問い合わせ

わくっとニッタ株式会社

代表メールアドレス wakutto_info@nitta.co.jp

◆会社概要

会社名 ：ニッタ株式会社 （東証プライム 証券コード：5186）

所在地 ：大阪府大阪市浪速区桜川四丁目4-26

創業 ：1885年3月

代表取締役：石切山靖順、北村 精一

事業内容 ：伝動・搬送用ベルト、カーブコンベヤ、道路橋用伸縮装置、樹脂製ホース・チューブ＆継手、空気清浄エアフィルタ、モニタリング製品、ロボット用自動工具交換装置、食品用ロボットハンド、感圧センサシート、感温性粘着シートなど。CNTの独自技術（２G-Namd (TM)）を展開中。

ニッタグループオフィシャルサイト：https://www.nittagroup.com/jp/

ニッタ株式会社公式Instagram ：https://www.instagram.com/nitta_official_1885/