エプソン、現場の安定稼働を叶えるWindows IoT OS搭載モデルと、開発の自由度を押し上げるOSなしモデルの2機種を同時拡充

エプソングループのエプソンダイレクト株式会社は、安定稼働と長期運用を求めるお客様に向け、Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSCを搭載した『Endeavor JP9300』と、OSを搭載しない『Endeavor DA9300』の2モデルを同時に発売します。Proシリーズとして初のWindows IoT OS搭載モデルと、Linux（Ubuntuなど）での開発・運用に適したOSなしモデルの投入により、用途や環境に応じた選択肢をご提供します。本製品は、オンラインショッピングサイト(https://shop.epson.jp/pc/)とコールセンター［ご購入相談およびご注文窓口／電話0120-938-008(通話料無料)］を通じ、2026年2月17日（火）よりご注文が可能です。

新製品の主な特長

Endeavor JP9300／Endeavor DA9300・『Endeavor JP9300』（Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 搭載モデル）

製造・流通・小売・公共等の現場では、AIやシミュレーションの活用が進み、エッジ側での高性能処理や安定稼働へのニーズが高まっています。今回Proシリーズで初めてWindows 11 IoT Enterprise 2024 LTSCを採用し、長期運用に適したモデルとしてご提供します。機能更新による予期せぬ挙動を抑え、検証済みの環境を長期間維持できます。また高負荷処理も快適にこなすスペックを持つ高性能PCが処理速度を引き上げ、品質検査・外観検査・シミュレーション・AI推論など、現場の生産性最大化に寄与します。

Windows 11/10 IoT Enterprise LTSC搭載モデルの詳細は、ホームページでご確認ください。

https://shop.epson.jp/pc/emb/

・『Endeavor DA9300』（OSなしモデル）

GPU活用を含むAI開発や仮想化・シンクライアント環境では、Windows OSを必須としない運用ニーズが多く存在します。『Endeavor DA9300』はLinux Ubuntu Desktop 24.04.2 LTSで動作検証済み。Windows非依存の環境を求める開発現場や既存のLinux資産を活かしたいお客様など、多様化する要件に対しても最小構成からカスタマイズすることができます。エプソンPCは1台からのスモールスタートにも対応します。PoC開始から段階的拡大まで、投資とリスクを抑えての導入も可能です。

OSなしモデルの詳細は、ホームページでご確認ください。

https://shop.epson.jp/pc/osless/

エプソンPCなら、購入前に製品を試せる。長く使える。

ご購入を検討中で、動作検証をご希望の法人のお客様を対象に、無料貸し出しプログラムを実施中です。導入予定の環境で動作するかをご確認いただいた後にご購入いただけます。また、エプソンPCは最長7年間の長期保証が選べます。保守料金を予算化できるため、予期せぬ修理コストが発生しません。

高性能と拡張性を兼ね備えたデスクトップPC、Endeavor Proシリーズ

ベースモデルである『Endeavor Pro9300』は、AIや生成AIを活用した画像解析や3Dモデリングなど、高負荷な処理を必要とする業務に対応するフラッグシップPCです。「インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー（シリーズ 2）」を標準搭載し、NPU（Neural Processing Unit）内蔵により生成AIやオンプレミスLLMモデルの運用にも対応します。

『Endeavor Pro9300』の詳細は、ホームページでご確認ください。

https://shop.epson.jp/pc/desktop/pro9300/

販売構成例

※グラフィックス、キーボード、マウスは他にも選択可能です。

