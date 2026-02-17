【月間8万PV超え】AIイベントプラットフォーム「TIMEWELL BASE」、イベント記事作成機能など大型アップデートを実施

株式会社TIMEWELL

株式会社TIMEWELL（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：濱本隆太）が提供するAIイベントプラットフォーム「TIMEWELL BASE」は、イベントの予定管理からコンテンツ発信、データ活用までを支援する大型アップデートを実施しました。

本アップデートでは、イベント予定を一元管理できる「マイスケジュール機能」や、イベントに紐づく情報発信を可能にする「イベント記事作成機能」を新たに追加しました。あわせて、CSV出力機能の無料プラン解放、モバイルUIの最適化、複数の不具合修正を行い、イベント主催者・参加者双方にとって、より使いやすく安定した体験を提供します。

■ アップデートの主なポイント

詳細を見る :https://base.timewell.jp/1．イベント予定を一元管理できる「マイスケジュール機能」を追加

お気に入り登録したイベント、参加予定のイベント、主催するイベントを一覧で管理できる「マイスケジュール機能」を新たにリリースしました。

- 月間・週間など複数形式で表示できるカレンダー表示- 1日の予定を時系列で確認できるタイムライン表示- イベント間の移動ルート表示により、複数イベント参加日の計画が容易に- イベントの種類（お気に入り・参加・開催）ごとの色分け表示

また、イベント詳細ページからGoogleカレンダーやAppleカレンダーへ直接予定を追加できる機能も実装し、予定の見落とし防止と参加率向上を支援します。

2．イベントに紐づいた情報発信を可能にする「イベント記事作成機能」

イベントごとに記事を作成・公開できる機能を追加しました。

- イベント告知、背景説明、開催レポートなどの情報発信が可能- イベント単体では伝えきれなかった価値やストーリーを可視化

イベントを「開催して終わり」にせず、継続的なコミュニケーションやコミュニティ形成につなげることができます。

3．CSV出力機能を無料プランにも開放

これまで有料プラン限定だったCSV出力機能を、無料プランのユーザーにも開放しました。

- イベント参加者データのCSVエクスポートが可能- 外部ツールを用いた分析や管理が容易に

より多くのユーザーが、イベントデータを活用できる環境を整えました。

4．モバイルUIを中心としたUI/UX改善

スマートフォン利用時の操作性向上を目的に、UI/UXの改善を行いました。

- イベント申し込みフォームのモバイル最適化- QRスキャナーのモバイルUI改善（イベント当日のチェックインがより快適に）- ホームページおよび組織ページのデザイン刷新- コミュニティページにおけるタグ表示UIの改善

直感的で迷わない操作体験を提供します。

5．エンタープライズプラン向け機能強化により、大型イベントへの対応が可能に

エンタープライズプランにおいて、大規模イベントや複数コンテンツを伴うイベント運営を想定した機能強化を実施しました。

１.QRコードを活用したイベント運営管理機能

- イベント参加者管理- ブース来訪者管理- セッション管理

用途別のQRコード運用により、受付・来場者動線・セッション参加状況の把握をスムーズに行うことが可能となり、展示会やカンファレンスなどの大型イベントにも対応します。

２.AIサポート機能のアップデート

- イベント申し込みページの自動生成- イベントフライヤーの自動生成

イベント企画後すぐに告知・集客に移行でき、運営準備にかかる工数を大幅に削減します。

３.コミュニティページのコンテンツ管理機能を拡張

- ファイルアップロード対応- 動画・静止画アップロード対応

イベント資料やアーカイブコンテンツの共有が可能となり、イベント後も価値が蓄積されるコミュニティ運営を支援します。

6．システム全体の安定性向上に向けた不具合修正

以下を含む複数の不具合を修正し、システムの安定性を向上させました。

TIMEWELL BASEについて

- イベント公開設定に関する権限不具合- おすすめイベント表示条件の不具合- メール開封・クリックトラッキングの記録不具合- イベントサムネイル・OGP画像生成の不具合- イベント管理画面のリンク不具合- 組織ページRSSの不具合 ほか

TIMEWELL BASEは、イベントの企画・告知・参加・運営・振り返りまでを一気通貫で支援するAIイベントプラットフォームです。主催者と参加者の双方にとって「使いやすく、続けやすい」イベント体験の実現を目指しています。

詳細はこちら(https://base.timewell.jp/)からご覧ください。

株式会社TIMEWELLについて

株式会社TIMEWELLは、「世界NO.1の挑戦インフラを創る」というビジョンのもと、AIを活用しながら挑戦の加速を支援する事業を行っています。

「挑戦者を育成する」「挑戦者の時間を増やす」「挑戦の場を増やす」という3つの軸で事業を推進。新規事業開発支援やAI人材開発講座を提供するTIMEWELL WARP、イベント前からフォローまで一気通貫で行えるAIを活用した次世代のイベントアプリケーションのTIMEWELL Base、日々の業務を支える高セキュリティな自律型AIエージェントを提供しています。

経済産業省J-StarX、中小機構FASTAR、神奈川県KSAP選出。

本社：神奈川県横浜市

代表：濱本 隆太

URL：https://timewell.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社TIMEWELL

Email: timewell@timewell.jp