水中点検を高度化するE-MASTERシリーズ アップグレード支援キャンペーン開始 2月・3月にオンライン導入相談会を開催

株式会社ジュンテクノサービス

インフラ老朽化対策の新時代へ

近年、インフラ老朽化による事故が相次いでいます。 株式会社ジュンテクノサービスは、革新的な技術と持続可能な未来づくりを通じて、地域社会やお客様に豊かで安心できる暮らしを提供することを目指しています。

当社、株式会社ジュンテクノサービス（本社：埼玉県川越市、代表取締役：引野潤）は、FIFISH E-MASTERシリーズへの移行を検討されているエンドユーザー様を対象に、買替キャンペーンを実施致しております。機材導入のご相談から業務のご依頼まで、国内・海外問わず全国からのご相談をお受け致しております。

■ 水中ドローン導入促進の目的

当社は、水中ロボットを「コスト削減のための機材」ではなく、「作業員の安全性を向上させるための装置」と位置づけています。潜水作業を伴う現場において事故リスクを低減し、安全な点検体制を構築すること。それが導入推進の第一目的です。

QYSEA社 FIFISH E-MASTER NAVI + 2Dマルチビームイメージングソナー搭載機種

■ 水中ドローン導入相談会（オンライン）

買替をご検討中の企業様向けに、個別オンライン形式で「水中ドローン導入相談会」を開催いたします。

本相談会では、

・現在使用機との比較

・導入可否の判断

・案件規模に応じた運用設計

・安全性向上の観点からの機種選定

を実務目線でご相談いただけます。

【開催期間】

2026年2月・3月末まで（個別オンライン対応）

【申込方法】

下記のボタンよりお申し込みください。

水中ドローン導入相談会 日程を見る :https://calendar.app.google/yvXy9HUXrMctJ2tW9

■ なぜ今、E-MASTERシリーズへの移行なのか

相次ぐインフラ事故―点検体制の見直しが急務にーー

2025年には埼玉県八潮市で下水道管の損傷による大規模な道路陥没事故が発生し、この事故を受けて国土交通省は下水道管の点検基準を見直し、「要注意箇所」の点検頻度を従来の5年に1回から3年に1回以上へ引き上げる方針を示しました。 さらに2026年2月12日には川口市で水道管の作業中に大量の水が噴出する事故が発生するなど、インフラ点検における作業員の安全確保と点検精度の向上が喫緊の課題となっています。 当社は、こうした現場リスクを低減し、点検頻度の増加に対応できる効率的な体制を構築するため、水中ロボット技術を活用した安全な点検ソリューションを推進しています。

橋梁、港湾、ダム、水路などの点検現場では、濁度の高い環境下であっても作業を進めていく必要があります。現在のE-MASTERシリーズでは、

・濁度や流れのある環境での安定運用

・洗掘状況の把握

・水深マッピングによる可視化

・位置情報の取得

・広域エリアの作業時間を短縮

・リアルタイムでの計測とAIを活用した分析

FIFISH E-MASTERシリーズは、

業務用途に特化した水中ロボットとしてより高度な実務対応機能を備えています。

当社作業現場の様子

■ 以前モデルとの主な進化点 ― なぜ現場効率が向上するのか

FIFISH V6 PLUSが高機動・高画質撮影に優れたモデルであったのに対し、E-MASTER NAVIは“業務計測を前提とした設計”へと進化しています。

特に以下の点が、現場運用の効率と安全性を大きく向上させています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9pqN2MupJGc ]

QYSEA FIFISH E-MASTER シリーズ公式動画

1. 有線給電（直給電）対応による長時間運用

従来のバッテリー運用に加え、有線給電（直給電）への対応により、長時間連続稼働が可能となりました。

・長時間の潜水作業や大規模構造物の連続点検

・再浮上による作業中断の削減

・潜水作業との併用時の安定運用

現場滞在時間の有効活用が実現します。

2. 推進力向上による耐流性能の強化

水中ドローン本体から有線給電システムへの接続イメージ

モータートルクおよび推進力の向上により、流れのある環境や濁度の高い水域での安定性が改善されています。

・港湾部や河川域での姿勢保持

・橋脚周辺の流速環境下での計測

・悪環境下での定点観測

といった条件下でも、より安定した撮影・計測が可能となります。

3. DVL（ドップラー速度ログ）性能の高度化

DVL機能の精度向上により、水中での自己位置推定の安定性が向上しています。

GPSと組み合わせることで、

・調査ルートのログ取得

・再調査時の位置再現性

・調査範囲の可視化

が可能となり、単なる映像取得から「データ管理型運用」へ移行できます。

4. ホットスワップ対応バッテリー

電源を落とさずにバッテリー交換が可能なホットスワップ設計により、調査の中断時間を最小化できます。

これは、

・連続作業の効率向上

・現場待機時間の削減

・作業人員の体力温存

に直結します。

5. 魚眼レンズによる広視野撮影

魚眼レンズの採用により、広範囲を一度に撮影可能となりました。従来複数回に分けて撮影していた範囲を、より少ない往復でカバーできます。

結果として、

・従来に比べ撮影時間の短縮が可能

・調査範囲の抜け漏れ防止

・狭隘部での位置把握が早い

が実現します。

6. 悪環境下での対応力強化

推進力・視野角・DVL精度の向上により、

従来撮影が困難であった濁水域や流速環境下での点検精度が向上しています。

これは、単なる機能追加ではなく、

“撮影可能エリアの拡張”

を意味します。

E-MASTER NAVIは、従来の「撮影中心型の運用」から、「リアルタイムに計測・データの情報収集・収集した情報の活用型運用」へと進化したモデルです。

これにより、作業時間の単純短縮ではなく、

・再調査の削減

・報告作業の効率化

・調査精度の向上

・安全性の強化

という総合的な業務効率向上が実現します。

今後、洗掘調査や水深データ管理を内製化したい企業様にとって、E-MASTER NAVIは運用体制を一段引き上げる選択肢となります。

■ 買替キャンペーン概要

現在、FIFISH V6 PLUSまたは他メーカー製水中ドローンをご使用中のエンドユーザー様を対象に、E-MASTERシリーズへの買替支援制度を実施いたします。

【対象】

・FIFISH V6 PLUS所有ユーザー様

・他メーカー製水中ドローン所有ユーザー様（機種不問）

【期間】

2025年10月1日～2026年3月31日ご注文・ご入金完了分まで

【条件】

・現在使用機体のシリアルナンバー（s/n）の提示

・他メーカー機からの買替の場合はメーカー名をお知らせください

【対象製品】

FIFISH E-MASTER NAVI

FIFISH E-MASTER PLUS

※買替優遇制度の詳細条件は個別にご案内いたします。

■お支払い方法に分割払いが追加されました

ポケットカード後払いワイドを利用することで費用を分割することが可能になりました。

事前審査申し込みはこちら(https://neps.pocketcard.co.jp/index.html?p=pmG02WWjNYnX1-_riRiR0oYtwIsIfFNKvxaOa5XBZoPPIM305kdtwnlppsqfiOj9HHqA6K65a69RXL6HLQ7cJ3Tu6JUttyX0T-4Zvwa4l1lbvuDttaZJ6CEXB5sivKCO)からお願いいたします。

スマホで審査可能（上限金額があるため一部費用のみとなります）

＜商品お引き渡しまでの流れ＞

1）審査申し込み

2）金額を入力（上限がございます）

3）お客様の情報を登録後、メール・SMSで本人確認手続き

4）与信審査開始

5）審査結果をメールでお知らせ

6）分割以外のご入金、商品のお渡し

※ポケットカード後払いワイドは個人の方に限ります

※他法人向けリースやレンタルのご案内が可能です

その他

■ 全国3拠点対応

埼玉本社に加え、札幌営業所および福岡営業所でも導入相談・デモ対応が可能です。

■ 代理店向けご案内

本キャンペーンに関する代理店様向けのご案内も別途ご用意しております。詳細は営業担当までお問い合わせください。

■ 会社概要

株式会社ジュンテクノサービス

所在地：埼玉県川越市大塚1丁目6-27

設立：2017年1月

事業内容：建設業・水中ドローン販売・技術支援・調査業務

営業所：札幌・福岡

お問い合わせ：info@jun-techno.com