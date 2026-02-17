AIネイティブ人材プラットフォーム「AI Ops Manager」正式リリース。企業導入急増につき人材登録を本格開始。
■ いま企業が求めているのは「AI推進できる実行者」
生成AIの普及により、企業の課題は変化しました。
「どのツールを入れるか」ではなく、
「どう実装し、成果を出すか」へ。
しかし、現場の業務コンテキストを理解し、
- 業務全体像・課題を理解し
- AI前提のオペレーションを設計し
- 実運用まで手を動かして落とし込める人材
は、圧倒的に不足しています。
AI Ops Managerは、
“AIに詳しい人”ではなく、“AIを現場に落とし込む人” のためのプラットフォームです。
■ 守りのDXから、攻めのAI Opsへ
AI Ops Manager (AIオペレーションマネージャー) が提供するのは、
単なる業務効率化ではなく、その先にある「組織のAIネイティブ化」です。
● 事業成長を加速させるAIオペレーション設計
- リード獲得～成約までの自動最適化
- 顧客データのリアルタイム解析
- 意思決定を支援するエージェント構築
etc...
利益に直結する「AIネイティブな事業構造」へ再設計する人材。
● ツール導入で終わらない「組織実装」
コンサルではなく、
実装・構築・定着までを担う実行型人材。
AI Ops Managerは
即戦力のAI人材として組織のAI推進を担う次世代の職種です。
■ プラットフォームの特徴
1｜最低時給5,000円～保証（2026年2月17日現在）
高度なAI実装スキル・知見を正当に評価。
更にスキルを超えた、企業にもたらしたインパクトで評価される市場をつくります。
2｜リアル課題 × 直接スカウト
掲載案件は、
- AI Agent開発
- 社内AI基盤再設計
- ワークフロー自動化設計
など高難度の実務案件が多数掲載されています。
登録ポートフォリオに応じて、
運営事務局からの指名スカウトも行われます。
3｜AIがポートフォリオ作成を支援
登録後のアンケート回答や履歴書（PDF）をもとに、AIがあなたのスキルを解析。
企業に伝わる形で市場価値を可視化・言語化 します。
- ポートフォリオ作成 AI アシスタント
- 履歴書（PDF）から ポートフォリオへの自動反映
- 個人での活動に使える 公開ポートフォリオ設定
ポートフォリオを作成 :
https://app.ai-ops-manager.com/
1分で登録完了
■ 利用の流れ
1｜サインアップ
プラットフォームに基本情報を登録。
2｜ポートフォリオ作成
AIアシスタントの質問に答え、自身のAIスキルを可視化。
3｜マッチング
掲載案件への応募、または事務局からのスカウトによりプロジェクトに参画。
■ 特に需要がある人材要件- AI Agent / LLMアプリ開発者
- RAG / データパイプライン設計者
- AI前提の業務再設計ができるAI Ops設計者
- AI×デザイン / マーケ / 製造など専門領域特化型AI実装者
「AIを触っている人」ではなく、
AIで成果を出したことがある人 を歓迎します。
■ 代表メッセージ組織をAIネイティブに、日本をAI先進国へ。
いま求められているのは、AIの知識ではなく現場で使える力です。
AIが自然に業務を支え、人が創造に集中できる環境をつくる。
そのための実行者が、AI Ops Managerです。
我々は、AI Ops Manager (AIオペレーションマネージャー)という
次世代の職種を確立し、日本の労働力不足の問題を解決します。
AIを積極的にキャッチアップしてきた方へ、
その知見を、企業現場で活用しませんか？
皆様のご登録をお待ちしています。
■ サービス概要
サービス名： AI Ops Manager（商標出願済み）
提供会社： AI Ops Manager株式会社
タレント登録URL：https://app.ai-ops-manager.com/
企業向けURL：https://ai-ops-manager.com/
お問い合わせ：https://ai-ops-manager.com/lp-consult
