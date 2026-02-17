AIネイティブ人材プラットフォーム「AI Ops Manager」正式リリース。企業導入急増につき人材登録を本格開始。

AI Ops Manager株式会社


■ いま企業が求めているのは「AI推進できる実行者」

生成AIの普及により、企業の課題は変化しました。



「どのツールを入れるか」ではなく、
「どう実装し、成果を出すか」へ。



しかし、現場の業務コンテキストを理解し、


- 業務全体像・課題を理解し
- AI前提のオペレーションを設計し
- 実運用まで手を動かして落とし込める人材

は、圧倒的に不足しています。



AI Ops Managerは、
“AIに詳しい人”ではなく、“AIを現場に落とし込む人” のためのプラットフォームです。





■ 守りのDXから、攻めのAI Opsへ

AI Ops Manager (AIオペレーションマネージャー) が提供するのは、
単なる業務効率化ではなく、その先にある「組織のAIネイティブ化」です。



● 事業成長を加速させるAIオペレーション設計


- リード獲得～成約までの自動最適化
- 顧客データのリアルタイム解析
- 意思決定を支援するエージェント構築

etc...


利益に直結する「AIネイティブな事業構造」へ再設計する人材。



● ツール導入で終わらない「組織実装」


コンサルではなく、
実装・構築・定着までを担う実行型人材。



AI Ops Managerは
即戦力のAI人材として組織のAI推進を担う次世代の職種です。


■ プラットフォームの特徴

1｜最低時給5,000円～保証（2026年2月17日現在）


高度なAI実装スキル・知見を正当に評価。
更にスキルを超えた、企業にもたらしたインパクトで評価される市場をつくります。






2｜リアル課題 × 直接スカウト


掲載案件は、


- AI Agent開発
- 社内AI基盤再設計
- ワークフロー自動化設計

など高難度の実務案件が多数掲載されています。



登録ポートフォリオに応じて、
運営事務局からの指名スカウトも行われます。






3｜AIがポートフォリオ作成を支援


登録後のアンケート回答や履歴書（PDF）をもとに、AIがあなたのスキルを解析。


企業に伝わる形で市場価値を可視化・言語化 します。


- ポートフォリオ作成 AI アシスタント
- 履歴書（PDF）から ポートフォリオへの自動反映
- 個人での活動に使える 公開ポートフォリオ設定






ポートフォリオを作成 :
https://app.ai-ops-manager.com/
1分で登録完了



■ 利用の流れ

1｜サインアップ


プラットフォームに基本情報を登録。


2｜ポートフォリオ作成


AIアシスタントの質問に答え、自身のAIスキルを可視化。


3｜マッチング


掲載案件への応募、または事務局からのスカウトによりプロジェクトに参画。


■ 特に需要がある人材要件

- AI Agent / LLMアプリ開発者
- RAG / データパイプライン設計者
- AI前提の業務再設計ができるAI Ops設計者
- AI×デザイン / マーケ / 製造など専門領域特化型AI実装者

「AIを触っている人」ではなく、
AIで成果を出したことがある人 を歓迎します。




登録はこちら :
https://app.ai-ops-manager.com/
1分で登録完了



■ 代表メッセージ

組織をAIネイティブに、日本をAI先進国へ。

いま求められているのは、AIの知識ではなく現場で使える力です。


AIが自然に業務を支え、人が創造に集中できる環境をつくる。
そのための実行者が、AI Ops Managerです。



我々は、AI Ops Manager (AIオペレーションマネージャー)という
次世代の職種を確立し、日本の労働力不足の問題を解決します。



AIを積極的にキャッチアップしてきた方へ、
その知見を、企業現場で活用しませんか？



皆様のご登録をお待ちしています。


■ サービス概要

サービス名： AI Ops Manager（商標出願済み）


提供会社： AI Ops Manager株式会社


タレント登録URL：https://app.ai-ops-manager.com/


企業向けURL：https://ai-ops-manager.com/


お問い合わせ：https://ai-ops-manager.com/lp-consult



AIの専門家として登録する :
https://app.ai-ops-manager.com/
1分で登録完了