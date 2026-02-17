会議室の配線をゼロに。送受信機と収納BOXがセットになったワイヤレスHDMIエクステンダーを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、4K映像をワイヤレスで伝送できるHDMIエクステンダー「VGA-EXWHD12CSET（Type-C送信機）」「VGA-EXWHD12SET（HDMI送信機）」と、専用収納ボックス「VGA-EXWHDBOX」を発売しました。送信機と受信機はペアリング済みで、接続するだけですぐにワイヤレス化が可能です。会議など、複数名の映像を切り替えて表示したい場合に最適です。

【掲載ページ】

品名：4K対応ワイヤレスHDMIエクステンダー（収納BOXセット）/

ワイヤレスHDMIエクステンダー用収納ボックス

品番：VGA-EXWHD12CSET（Type-C送信機）/VGA-EXWHD12SET（HDMI送信機）/

VGA-EXWHDBOX（収納ボックス）

標準価格：4,400円（税抜き 4,000円）～129,800円（税抜き 118,000円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=VGA-EXWHD12CSET

送信機が2台付いているので、複数機器の切り替えに便利

送信機×2台と受信機×1台のセットなので、2つのパソコンを切り替えて使いたい方におすすめです。

出力したい送信機のボタンを押すだけで、次々に出力を切り替えることができます。

送信機は別売りの製品を購入することで、最大20台まで増設可能です。

ボタンを長押しするだけで簡単に増設

増設用の送信機は、ボタンを約7秒間長押しするだけで簡単にペアリングができます。

長押しした後LEDが青色点滅に変わったらペアリング完了です。

わずか0.25秒の低遅延で4K高画質を表示

4K画質の高解像度映像信号を、遅延時間わずか250ms以下で表示可能です。(1080p解像度時は約100ms以下）

画面の複製・拡張モードの両方に対応

パソコンでの出力時は、同じ映像をモニタに出力する複製（ミラーリング）モードと、パソコンの画面領域を拡張してモニタに出力できる拡張モードの両方に対応しています。

会議をスマートにする、収納に便利な専用ボックス付き

送信機を最大4台まで収納できる専用収納ボックスを同梱しています。

仕切りスペースを備えており、ケーブルなどを収納したり、送信機を縦に入れたりすることができます。増設した送信機やケーブルを簡単に収納・持ち運びできるので、スマートな会議を実現します。

持ち運びに便利なコンパクトサイズ

ケーブルを除いた本体サイズは幅3.4×長さ10cmで、手のひらに収まるコンパクトサイズ。

使用時に邪魔にならず、持ち運びにも便利です。

映像出力を一時的にオフできる

送信機のボタンを押すだけで、出力を一時的にオフする機能を搭載しています。

パスワード入力時や公開したくない画面を開く時に便利です。

※表示オフ時は、本製品の待機画面がテレビに表示されます。

テレビ裏でUSB給電できる受信機

受信機はテレビのUSBポートで給電できるので、テレビ裏で場所をとらずに設置できます。

Type-C送信機2台のVGA-EXWHD12CSET

DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートから映像・音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビなどに出力することができます。Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。

HDMI送信機2台のVGA-EXWHD12SET

HDMIの映像・音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビなどに表示することができます。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。

送信機を最大4台まで整理して保管できる収納ボックス「VGA-EXWHDBOX」

サンワサプライ製ワイヤレスHDMIエクステンダー送信機を最大4台まで収納できる専用収納ボックスです。

増設した送信機やケーブルを簡単に収納・持ち運びできるので、スマートな会議を実現します。

仕切りスペースを備えており、給電用USBケーブルやHDMI変換ケーブルもまとめて収納可能です。

ケーブルの散乱や紛失を防ぎます。

対応するシリーズはこちら：VGA-EXWHD12シリーズ、VGA-EXWHD10シリーズ、VGA-EXWHD9シリーズ

