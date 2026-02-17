「売れる」呼び込みのエキスパートとなる新プロダクト　次世代AI販促デバイス「TTG-HELLO」を2026年3月20日から販売開始

株式会社TOUCH TO GO

株式会社TOUCH TO GO（本社：東京都港区、代表取締役社長：阿久津 智紀、以下：TTG）は、熟練の呼び込みスタッフのような声がけをAIで自動化する次世代AI販促デバイス「TTG-HELLO」を2026年3月20日より販売開始いたします。本プロダクトは、単なる録音音声の再生デバイスではなく、生成AIにより最適な「売り文句」を自動生成し、時間帯に合わせた呼びかけ音声を出力するソリューションです。人手不足が深刻化する小売店や飲食店において、アルバイトの確保や教育の手間をかけることなく、優秀なスタッフが常駐しているかのような販売促進効果を実現します。

「TTG-HELLO」は2026年3月3日（火）から開催されるリテールテックJAPAN 2026にてお披露目いたします。

「TTG-HELLO」利用イメージ

■機能

「TTG-HELLO」は、直感的な操作で高度な販促活動を可能にする3つの大きな強みを備えています。第一に、AIによる音声自動生成機能により、おすすめの商品情報やロケーションを入力するだけで、お客様の心に響く複数の「呼び込み文言」を瞬時に作成します。第二に、スマートスケジュール機能により、時間帯によってお客様向け、従業員への業務指示、閉店案内など再生内容を自動で切り替えることが可能です。これにより、アイドルタイムからピーク時まで、機会損失を逃さずに最適なアプローチを継続できます。第三に、視覚的なPOPに気づかない通行人に対しても、聴覚を通じた「声」で足を止めさせることで、入店率や客単価の向上を強力にサポートいたします。

■導入効果

すでに実施した土産店での実証実験では、音声OFFの期間と比較して、売上総額が117％、入店客数が110％、購入客数（買い上げ点数）が113％に向上するという確かな効果を実証しております。また、店内の特定エリアにおける音声案内においても、箱入りお菓子の売上が46.6％増加、冷凍グルメが37.4％増加するなど、訴求した全カテゴリでプラス成長を記録いたしました。これらのデータは、感覚的な集客に頼らず、科学的に販促効果を創出できることを示しています。

＜実際の導入効果例＞

■デバイス

コンパクトな設計で、スーパーマーケットやコンビニエンスストア、ベーカリー、飲食店など、あらゆる業種の店舗に簡単に設置いただけます。操作はスマートフォンやタブレットからリモートで行うことができ、複数端末の一括管理も可能です。ハードウェアは買い切り形式、ソフトウェアは月額サブスクリプション形式で提供し、低コストかつ低労力での導入を実現いたしました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57612/table/143_1_fb75b7206bd780e506e20eb198fa8a91.jpg?v=202602170551 ]

本製品の導入をご検討されている方や、詳細なヒアリング、デモンストレーションをご希望の方は、HP（https://ttg.co.jp/download/ttg-hello/）よりお気軽にお問い合わせください。（※ダウンロードされる資料は末尾のチラシと同様です。）株式会社TOUCH TO GOは、「TTG-HELLO」を通じて、実店舗のさらなる活性化と運営効率の向上に貢献してまいります。

「TTG-HELLO」デバイス本体

■株式会社TOUCH TO GOについて

会社名 ： 株式会社TOUCH TO GO

代表者 ： 代表取締役社長 阿久津 智紀

事業内容： 無人決済などの省人化システム及びサービスの企画、設計、開発、保守及び販売

事業所 ： 東京都港区高輪2-21-42 TokyoYard Building 8F

設立 ： 2019（令和2年）7月1日

URL ： https://ttg.co.jp/