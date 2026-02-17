Copilotの「導入」だけじゃない。Excel関数の作成から勤怠の異常検知まで、現場直結の最新ノウハウを公開

株式会社SHIFT AI

「日本をAI先進国に」を掲げ、AIのビジネス活用が学べる利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営する株式会社SHIFT AI（東京都渋谷区、代表取締役 木内翔大、以下当社）は、法人向けリスキリングサービス「SHIFT AI for Biz」のeラーニングプラットフォームにて、日常業務の効率化を目指す企業・組織向けに、「Microsoft 365 Copilotコース実践編」を2025年5月に提供を開始しました。本コースは毎月アップデートを重ね、今回も新たに2つのコンテンツを追加したことをお知らせします。これにより、組織や企業におけるCopilotの導入・活用をより深く、より実践的に支援可能になりました。



背景・概要

近年、生成AIの進化により、業務の効率化や意思決定の高度化が進む中、Microsoft社の「Microsoft 365 Copilot」は、Word、Excel、Outlook、Teamsといった日常業務で使われるツールにAIを統合し、文章作成・データ分析・メール返信・会議記録などを自動化・支援する革新的な機能を提供しています。 こうした背景を受け、当社では、Copilotの基本的な使い方から、業務への具体的な活用シナリオまでを体系的に学べる「Microsoft 365 Copilotコース実践編」で学べる生成AI活用術を毎月アップデートしております。 本コースでは、Copilotの活用により、日々の作業時間短縮、業務の質的向上、そして働き方の最適化を目指します。初心者から中級者までを対象に、実践的な演習とともに、ビジネス現場で即戦力となるスキルの習得を支援します。今回のアップデートでは「勤怠データの可視化と異常値検知」「複雑な関数の説明と変換支援 」など豊富な活用事例の解説動画を新たに2本追加しております。

本講座の主な特徴

Microsoft 365 Copilotの業務活用に特化した実践型カリキュラム

日常的に利用されるMicrosoft 365の各アプリ（Word／Excel／Outlook／Teamsなど）を通じて、Copilotを用いた業務効率化・自動化スキルを短期間で実践的に習得できます。

- AIアシストによる業務支援スキルの習得プログラミング不要で、Microsoft 365 Copilotの活用方法を体験しながら、文書作成、表計算、メール対応などにおける業務支援の自動化を学びます。- 現場で役立つ部署別/活用シーン別の演習実際の部署での業務や業務課題を想定した演習で、Copilotを活用した改善をケーススタディ形式にて提示。即実践できるプロンプトやブラッシュアップポイントなどCopilot活用術を学べます。- 初学者にも配慮した柔軟な学習設計eラーニング形式で、いつでもどこでも自分のペースで学習可能。豊富な事例集やガイドで、段階的なスキルアップを支援します。

想定受講者

提供形態

- 事務職、営業職など日常的にMicrosoft 365を利用するビジネスパーソン- 業務効率化を進めたい管理者層- Copilotの導入、活用を推進するDX担当者

当社のeラーニングプラットフォーム上でオンライン受講が可能です。

受講者は自分のペースで学習を進められます。





お申込み方法

ただいま、生成AI活用推進のための無料相談会を開催しております。

以下のリンクよりご予約ください。

ご予約はこちら :https://meetings.hubspot.com/kiida/shiftai-sales

その他ご不明点がございましたら、下記メールアドレスにお問い合わせください。

info@shift-ai.co.jp





【SHIFT AI for Bizとは】

本サービスは、AI活用の法人向けリスキリング支援プラットフォームです。生成AIを活用し、業務の改善や新規事業開発などを行いたい全ての企業様に向け、これまでの支援経験を活かしつつ、企業のAI活用を促進し、DX推進を強力に支援します。

【会社概要】

株式会社SHIFT AIは、「日本をAI先進国に」というミッションのもと、生成AIをはじめとするAI技術のビジネス活用を学べる、利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営しています。会員数は2万5000人を超え、法人向けのリスキリング支援サービス「SHIFT AI for Biz」や、教育機関向けの「SHIFT AI for School」など、幅広い分野でAI人材の育成を推進。さらに、独自メディア「SHIFT AI Times」の運営をはじめ、情報発信・研修・イベントを通じて、個人と組織の成長を支援し、日本全体のAI活用を加速させています。

社 名 株式会社SHIFT AI

所在地 東京都渋谷区渋谷２丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者 代表取締役 木内 翔大

設立年月 2022年3月18日

資本金 8,300万円（資本準備金含む）

事業内容 コンサルティング / コミュニティ運営 / YouTubeチャンネル運営 / スクール運営

URL：https://shift-ai.co.jp/

※利用者数No.1

GMOリサーチ&AI株式会社調べ

■調査項目/調査時点（2025年2月）における累計登録者数

■調査対象/企業が運営するAI活用事例や実践ノウハウなど、ビジネス目的でのAI活用に関する講義を提供するコミュニティサービスを対象とし、講義を行わないネットコミュニティや個人運営のコミュニティ、ビジネス目的以外のコミュニティサービスは対象外とする



【代表取締役 木内 翔大について】

木内 翔大(きうち しょうた)

株式会社SHIFT AI 代表取締役 / 一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員 / GMO AI＆Web3株式会社 AI活用顧問 / GMO AI＆ロボティクス商事 AI活用アドバイザー

<X>

フォロワー数 14.6万人 (2026年2月現在)

「日本をAI先進国に」をテーマに生成AIについて発信。

URL：https://x.com/shota7180