位置情報×スワイプで協業の出会いを創出ビジネスマッチングアプリ「biztree」をリリース

株式会社IIP

株式会社IIP（本社：大阪府大阪市北区中崎西1-8-24、代表取締役：牧山 雄樹）は、ビジネスマン同士の出会いを通じて、協業やパートナー関係を生み出すビジネスマッチングアプリ「biztree（ビズツリー）」 をリリースしたことをお知らせいたします。

biztree公式サイト

https://biztree.jp/

営業しない、ビジネスの出会い。スワイプひとつで、協業が始まる。

※QRを読み込めない方は、下記よりアクセス下さい。

App Store(https://apps.apple.com/jp/app/biztree/id6748698577) Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iip.biztree)

biztree公式サイト :https://biztree.jp/■ biztreeとは

biztreeは、ビジネスマン同士の出会いをつくる、次世代のビジネス版マッチングアプリです。



位置情報を活用し、自宅・勤務先・出張先などの拠点周辺にいる企業や担当者と、スワイプ操作で直感的にマッチングすることができます。

お互いに関心のある相手とだけマッチする仕組みのため、売り込み前提の営業ではなく、協業やパートナー探しを目的とした、質の高いビジネスの出会いを実現します。

なお、biztreeは営業や勧誘を目的としたサービスではなく、協業やパートナー探しなど、対等なビジネスの出会いを目的とした利用を前提としています。

■ サービス開発の背景

近年、働き方の多様化やリモートワークの普及により、従来の名刺交換・紹介・異業種交流会といった出会いの手法では、効率的にビジネスの接点を作ることが難しくなっています。

一方で、「協業できる相手と出会いたい」「信頼できるパートナーを見つけたい」というニーズは、業界・企業規模を問わず高まっています。

biztreeは、こうした課題を解決するために、“出会いの質”にフォーカスしたビジネスマッチングとして開発されました。

▪️代表コメント

これまで多くのビジネス現場を見てきて、「本当に必要なのは、売り込むための営業ツールではなく、一緒に価値を生み出せる相手と出会うきっかけではないか」と感じてきました。



biztreeは、営業や勧誘を前提とした場ではなく、ビジネスマン同士がフラットな立場で出会い、協業やパートナー関係を築くための“出会いの場”として開発しました。

位置情報とスワイプ操作を組み合わせることで、忙しい日常の中でも、自然に新しいビジネスの可能性が生まれる体験を提供していきたいと考えています。

株式会社IIP

代表取締役 牧山 雄樹

※QRを読み込めない方は、下記よりアクセス下さい。

App Store(https://apps.apple.com/jp/app/biztree/id6748698577) Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iip.biztree)

位置情報×スワイプで協業のきっかけを生む biztree

biztree公式サイト :https://biztree.jp/■ biztreeの主な特徴

1．位置情報を活用したマッチング

現在地や設定した拠点周辺のビジネスパーソンと出会うことが可能です。

2．スワイプ操作による直感的な出会い

移動中やスキマ時間に、気になる相手へワンタップでアプローチできます。



3．営業・勧誘を目的としないビジネスの出会いに特化

売り込みや一方的な提案ではなく、協業やパートナー関係の構築を前提とした利用設計となっています。

4．スピーディーなコミュニケーション

マッチ後はすぐにメッセージのやり取りができ、名刺交換もアプリ内で完結します。

■ WEB／IT業界向け先行募集について

biztreeでは、第一弾としてWEB／IT業界に関わる企業・個人の方を対象に先行募集を行っています。



WEB制作、動画制作、システム開発、WEBマーケティング（PR、集客、広告運用、SEOなど）、AI、WEB3.0、EC支援、SaaSなど、協業ニーズの高い分野を中心に、安心して出会える環境づくりを進めています。

■ 今後の展開

今後は、業界や利用シーンを段階的に拡張しながら、ビジネスマン同士が自然につながり、新しい価値が生まれる“出会いのインフラ”としての成長を目指してまいります。

▪️FAQ

Q1：既存のビジネスSNSやマッチングサービスとの違いは何ですか？

A：biztreeは、フォローや投稿を中心としたビジネスSNSではなく、「今、近くにいる相手と出会う」ことに特化したビジネスマッチングアプリです。

位置情報とスワイプ操作を組み合わせることで、移動中や出張先など、これまで出会いが生まれにくかったシーンでも協業やパートナー探しのきっかけを作れる点が特徴です。

Q2：営業や勧誘目的で使われる心配はありませんか？

A：biztreeは、営業・勧誘を前提とした利用を想定していません。売り込みではなく、協業やパートナー関係を築くための出会いに特化しています。

プロフィール設計や利用ルール、運営体制を通じて、一方的な営業や勧誘行為が起きにくい環境づくりを行っています。

Q3：なぜ第一弾としてWEB／IT業界に限定しているのですか？

A：WEB／IT業界は、プロジェクト単位での協業や外部パートナーとの連携が多く、biztreeのコンセプトと非常に相性が良い分野です。

まずは業界を絞ることで、質の高い出会いが生まれる環境を整え、その後、段階的に対象領域を広げていく予定です。

※QRを読み込めない方は、下記よりアクセス下さい。

App Store(https://apps.apple.com/jp/app/biztree/id6748698577) Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iip.biztree)

biztree公式サイト :https://biztree.jp/■ サービス概要

サービス名：biztree（ビズツリー）

提供形態：スマートフォンアプリ（iOS / Android）

利用料金：基本無料（有料プランあり）

公式サイト：https://biztree.jp/

■会社概要

商号： 株式会社IIP

代表者： 代表取締役 牧山 雄樹

所在地： 〒530-0015大阪府大阪市北区中崎西1-8-24 アインズビル梅田313

設立 ： 2020年1月24日

事業内容： ICTを活用した事業の創出/開発、Web制作、運用、Webマーケティング支援（SEO対策、Web広告など）、メディアサイト運営

資本金： 1,000万円

URL： https://iip-inc.com/





【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社IIP お客様相談窓口

TEL：06-6136-5123

お問い合せフォーム：https://iip-inc.com/contact/





【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社IIP 広告事業部

担当：牧山

TEL：06-6136-5123

お問い合せフォーム：https://iip-inc.com/contact/



