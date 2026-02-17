マクセルブランドより、Bluetooth(R)対応のCDラジオカセットレコーダー発売｜「カセットテープで音楽を残す、聴く。」をコンセプトに、アナログ/デジタルを連携

株式会社デンキョーグループホールディングスBluetooth(R)対応CD ラジオカセットレコーダー 「MXCR-200」

株式会社電響社 (大阪市浪速区、代表取締役社⾧：山下 俊治／以下、電響社)は、マクセルブランドよりBluetooth(R)対応CDラジオカセットレコーダー「MXCR-200」を2026年2月25日に発売します。

本製品は、CD、ラジオをはじめ、カセットテープ、USBメモリー/TF(microSD)カード、Bluetooth(R)機器など多様なメディアに対応し、それぞれのメディア間で音源を再生・録音できるプレーヤー／レコーダーです(*1)。また、Bluetooth(R)の送受信が可能なため、ワイヤレスヘッドホンでも音楽を楽しむことができます。

「カセットテープで音楽を残す、聴く。」をコンセプトに開発された本製品は、カセットテープ独特の温もりある音質を、アナログ・デジタルの複数のメディアと連携しながら、自分らしいスタイルで、ここちよく音楽を楽しめる1台です。

■製品情報

電響社は、2023年4月よりマクセル株式会社からライセンスをうけ、マクセルブランドのコンシューマー向け製品の製造・販売をおこなっています。

■製品の特長

公式製品サイト :https://www.maxell.jp/consumer/mxcr-200.htmlマクセル株式会社｜個人のお客様

1. ワイヤレスヘッドホンやBluetooth(R)機器を接続して楽しめる

2. USBメモリー/TF(microSD)カード再生・録音が可能

3. カセットテープ再生・録音が可能

1. ワイヤレスヘッドホンやBluetooth(R)機器を接続して楽しめる

CD、ラジオ、カセットテープ、USBメモリー、TF(microSD)カードなど、本製品で再生する各メディアの音楽・音声を、内蔵スピーカーや有線ヘッドホンで聴くことができます。

また、Bluetooth(R)Ver5.4の送受信機能を搭載しており、Bluetooth(R)対応ワイヤレスヘッドホンなどでも音楽を聴くことができます。(※ラジオを除く)

さらに、Bluetooth(R)受信機能により、スマートフォンやタブレットの音楽・音声を本製品のスピーカーでワイヤレス再生することも可能です。

2. USBメモリー/TF(microSD)カード再生/録音が可能

USBメモリー、または、TF(microSD）カードに録音されたMP3オーディオファイルを再生できます。また、CDやカセットテープの音源を、USBメモリーやTF(microSD)カードに録音することもできます。

3. カセットテープ再生/録音が可能

カセットテープならではのアナログの温もりある音質で、お気に入りの音楽を残して楽しむことができます。CD、ラジオ、USBメモリー、TF(microSD)カード、Bluetooth(R)機器など、多様なメディアの音源をカセットテープに録音でき、デジタルとアナログを行き来する楽しみ方が可能です。

また、内蔵マイクを使った録音にも対応しています。

■録音機能一覧

本製品は、多様なメディア間で録音が可能です。

■再び注目を集めるカセットテープと、電響社の取り組み

マクセルブランドのカセットテープは1966年に国内で初めて商品化されて以来、これまでに数々のラインアップが販売されてきました。現在では、カセットテープは30代後半以上の世代には懐かしいものとして、10代・20代の間では新しいカルチャーとしても注目を集めています。

近年のレトロブームに加え、国内外アーティストによるカセット作品のリリースが増え、音楽性だけでなくカセットテープ自体の外観もファッションの一部として再び注目を集めています。

電響社は、⾧年愛されるマクセルブランドのカセットテープの販売に加えて、2025年5月にはBluetooth(R)対応充電式ポータブルカセットプレーヤー「MXCP-P100」を、8月にはスピーカー付きモデル 「MXCP-P100S」を発売しました。

また、2025年10月にはカセットテープの祭典「CASSETTE WEEK JAPAN 2025」期間中のイベントに協賛・出展するなど、カセットテープ文化の継承と発展の一翼を担っています。

■おもな仕様

*1：録音・再生できる組み合わせには制約があります。詳細は上記の「録音機能一覧」の表をご覧ください。

■商標

・記載されている名称、ロゴ、サービスマークは、マクセルまたは他社の登録商標もしくは商標です。

・Bluetooth(R)のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社電響社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

[留意事項]

・本リリースに記載されている会社名・各種名称は、各社の商標または登録商標です。

・記載内容は発表日現在のものです。予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

株式会社電響社

■株式会社電響社について

電響社は、生活家電や日用雑貨など「くらし」にまつわる製品を販売しています。

わたしたちの提案する製品を通じてくらしの楽しさを再発見し、より豊かで快適な生活が実現することをめざしています。



【会社概要】

株式会社電響社

大阪市浪速区日本橋東２丁目１番３号 DG 本社ビル

代表取締役社長 山下 俊治



コーポレートサイト：https://www.denkyosha.co.jp/

直営EC サイト「快適生活館」：https://kaiteki.dg-hd.jp/

直営ECサイト「マクセル公式ショップ」：https://maxell-online.com/

オフィシャルX：https://x.com/denkyosha_info





《株式会社電響社は、株式会社デンキョーグループホールディングス（大阪市浪速区、代表取締役社長：高瀬 一郎、東証スタンダード市場：8144）のグループ企業です》



デンキョーグループは、パーパス「毎日をもっと、もっと、ここちよく」のもと、豊かで快適な生活の実現をめざして社会に貢献します。