OneDriveを利用して安全・簡単に社外と大容量ファイルの共有を実現する“GUARDIANWALL FileTransfer for Microsoft 365”を提供開始

キヤノンマーケティングジャパン株式会社（代表取締役社長：足立正親、以下キヤノンMJ）は、情報漏えい対策ソリューション「GUARDIANWALLシリーズ」の新製品としてMicrosoft 365ユーザー向けの大容量ファイル転送サービス“GUARDIANWALL FileTransfer for Microsoft 365”を2026年2月17日より提供開始します。本製品によりOneDriveを利用して社外の取引先や顧客と、より安全かつ簡単な大容量ファイルの共有を実現します。

近年、企業では DX の進展やリモートワークの定着により、社外の取引先や顧客と大容量ファイルを受け渡す機会が増えています。特に、図面や動画などの大容量ファイルはメール添付では限界があり、クラウドストレージを活用したファイル共有が一般化しつつあります。一方で、多くの企業では情報漏えい対策や運用負荷への懸念から OneDrive の外部共有機能を無効化しており、安全に外部共有したいものの、OneDrive の外部共有は有効化したくないという理由から、社外向けのファイル共有を別のソリューションに頼らざるを得ない状況が続いています。

こうした課題を解決するため、キヤノンMJは、Microsoft 365／OneDrive ※1と連携し、社外との大容量ファイル共有を安全かつ簡単に行える新サービス「GUARDIANWALL FileTransfer for Microsoft 365」（以下、FT365）を提供します。FT365はOneDrive からファイルを外へ出すことなく社外と共有できる新方式を採用しています。ファイルは FT365 を通じてユーザー自身の OneDrive に格納され、受け取る相手は FT365 を介してワンタイムパスワードでアクセスします。ファイル本体は移動せず OneDrive にとどまるため、セキュリティ統制を維持したまま外部共有が可能になります。これにより、「誤操作による公開」「無期限の共有リンク」「不要なゲストアカウントの管理」といった、従来 OneDrive の外部共有を有効化する際に指摘されてきたリスクを避けつつ、必要な外部共有だけを安全に行うことが可能です。また、共有元が自身の共有状況を一覧で確認でき、相手側のダウンロード状況も把握できます。これにより、「誰に・何を・いつまで」共有しているかを利用者自身が管理できるようになり、利用者レベルでのガバナンス向上にもつながります。

さらに、専用のクラウドストレージを別途用意することなく、既存の Microsoft 365／OneDrive 環境を活用することで、最大20GBまでの大容量ファイルを安全かつ簡単に送受信でき、低コストでの運用が可能です。従来のOneDrive の手軽さとスピードをそのままに、社外向けのファイル共有は FT365 を通すことで、利用者にとっては自然で分かりやすく、管理者にとっても把握しやすい運用が可能になります。

キヤノンMJは、「GUARDIANWALLシリーズ」に“GUARDIANWALL FileTransfer for Microsoft 365”を新たにラインアップすることで「現場が求める利便性」と「企業が求めるセキュリティ」を両立し、OneDrive を活用した新しいファイル共有のスタイルとして、FT365 は企業における安全で効率的なファイル共有環境の構築を支援していきます。

※1. Microsoft 365 および OneDrive は、Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※2. 最低利用期間は1年間、最低契約ユーザー数は50 となります。

※3. 同時利用価格は、「GUARDIANWALL」シリーズ製品と同時利用の場合の価格です。

〈 “GUARDIANWALL FileTransfer for Microsoft 365” の主な特長〉

GUARDIANWALL FileTransfer for Microsoft 365は、ユーザーのOneDriveを利用して、大容量のファイルを簡単かつ安全に送受信できるファイル転送サービスです。相手との共有フォルダーを作成し、相手にファイルを送れるだけでなく、フォルダー上に相手がファイルをアップロードすることもできます。

1）Microsoft 365／OneDriveと連携し、最大20GBの大容量ファイルを安全かつ簡単に送受信可能

- Microsoft 365／OneDriveと連携し、既存の環境をそのまま活用できます。- 図面や動画など、メールでは送れない大容量ファイルを最大20GBまで安全に送受信できます。※- 社外の取引先やお客さまとも、簡単な操作でスムーズなファイル共有が可能です。

※一度に最大5ファイルまで共有できます。

2）OneDriveを活用した低コスト運用を実現

3）アクセス権や有効期限を自動設定し、共有ミスを防止

- ファイルの保管先にOneDriveを利用するため、導入・運用コストを抑えたファイル共有を実現します。- フォルダー単位にアクセス権や有効期限を自動で設定でき、不要な長期公開を防ぎます。- 人為的な設定ミスを抑え、外部共有時のセキュリティリスクを低減します。

〈「GUARDIANWALL」シリーズについて〉

「GUARDIANWALL」シリーズは、メールにおける情報漏えいを総合的に防止するセキュリティソリューションです。企業活動に欠かせないメール利用に潜むリスクを高い精度で検知・抑止し、重大なセキュリティ事故を未然に防ぐための多様な機能を提供しています。オンプレミスとクラウドサービスの2つの形態を提供しており、オンプレミス製品はGUARDIANWALL MailFilter（メールのフィルタリング）、GUARDIANWALL MailConvert（添付ファイル暗号化等変換）、GUARDIANWALL MailArchive（メールの保存）と、3製品を統合したパッケージGUARDIANWALL MailSuite の4つの製品体系で構成されています。クラウドサービス向け製品である「GUARDIANWALL Mail セキュリティ・クラウド」はオンプレミス製品のラインアップをクラウドサービスとして提供するほか、Microsoft 365のセキュリティ対策に特化したInbound Security for Microsoft 365などをご用意しています。