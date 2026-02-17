TD SYNNEX、BANDALと取引開始

TD SYNNEX株式会社

TD SYNNEX株式会社（本社：東京都 代表取締役社長：國持重隆、以下「TD SYNNEX」）は、Build To Order（受注生産）PCブランドであるバンダルゲーミングの企画・販売企業である株式会社BANDAL（本社：香川県 代表取締役：濱野 新太、以下「BANDAL」）とのパートナーシップを開始し、2026年2月中旬よりコンシューマー市場向けにBANDALブランドゲーミングPCを展開することをお知らせいたします。

なお、BANDALの既存モデルと、TD SYNNEXが販売するモデルは、型番および製品仕様を区別したラインアップとして展開いたします。

また購入者特典として「限界までFPS（動画やゲームにおけるコマ数の単位）を引き上げる」Hone有料プラン（https://hone.gg/）を1年間無料にするクーポンコードを同梱いたします。

【TD SYNNEXを通じて導入するメリット】

ゲーミング市場の長期的な拡大を背景に、BANDALが有するゲーミングPC分野における高い専門性と、Z世代に強いTikTokクリエイターやYouTuberを活用した優れたマーケティング力、そしてTD SYNNEXの販売・運営基盤を掛け合わせることで、事業拡大と継続的な成長を見据えた取り組みを推進してまいります。

BANDAL 代表取締役 濱野 新太は次のように述べています。

「TD SYNNEXは単なる販売パートナーにとどまらず、市場を共に開拓するパートナーです。TD SYNNEXとゲーミング市場におけるさらなる成長と革新を推進してまいります。」

■製品

下記は、TD SYNNEX仕様のモデルです。これまでのユーザーが自ら仕様をカスタマイズして購入していた方式とは異なり、本モデルは TD SYNNEX独自仕様の完成品として提供いたします。完成品モデルをラインアップとして展開し、露出を高めることで、より幅広いユーザーが選びやすく、購入しやすい環境を創出してまいります。

高性能と拡張性を兼ね備えた、次世代ゲーミングモデル

BANDALのゲーミングPC「BD2-57BY1」は、処理性能・グラフィック性能・冷却力のバランスを追求した、幅広いゲームタイトルを快適に楽しめるモデルです。

【製品の特徴】

■ 高い処理性能で快適なプレイ環境を実現

CPUには AMD Ryzen(TM) 7 5700X を採用。

マルチコア性能に優れ、最新ゲームはもちろん、配信やマルチタスク環境でも安定した動作を実現します。メモリは DDR4 32GB（16GB×2） を搭載し、ゲーム中の読み込みや切り替えもスムーズです。

■ 最新グラフィックスによる没入感ある映像表現

GPUには NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5060 を搭載。高い描画性能により、高フレームレートかつ美しいグラフィックスでゲームへの没入感を高めます。

■ 高速ストレージで起動もロードもスピーディー

ストレージには Gen4対応 M.2 SSD 1TB を採用。OSやゲームの起動、ロード時間を短縮し、快適な操作環境を提供します。

■ 冷却性能とデザイン性を両立

BANDALオリジナルケース「BD2」を採用し、ARGB対応の空冷CPUクーラーに加え、ケースファン3基（天面2基・背面1基）を標準搭載。高負荷時でも安定した冷却性能を確保すると同時に、ゲーミングデバイスらしいビジュアルも演出します。

■安定した電源と最新OS

電源には 650W 80PLUS Bronze認証電源を採用し、安定した電力供給を実現。OSには Windows 11 Home をプリインストールし、購入後すぐに使用可能です。



【製品仕様】

型番: BD2-57BY1

CPU: Ryzen(TM)7 5700X

マザーボード: B550M ARGB

メモリ: DDR4 32GB (16GBx2) 3200MHz ARGB

GPU: RTX5060

容量:SSD Gen4 M.2 1TB

電源: 650W Bronze

ケース: BANDAL BD2

ケースファン: IM Fan×3（天面x2、背面x1）

CPUクーラー: 空冷クーラー ARGB

内部配線色: 標準ケーブル(黒)

OS: Windows11 Home

【製品に関するお問い合わせ先】

お問い合わせ先：https://jp.tdsynnex.com/inquiry/others/



株式会社BANDALについて

株式会社BANDALは、ゲーミングPCのBTOブランド「BANDAL GAMING（バンダルゲーミング）」の運営を中心に、コンピューター機器の企画・製造および販売を行う企業です。「最高のゲーム体験」を追求し、製品の企画から販売、マーケティング、アフターサポートまでを一貫して手がける体制を強みとし、ユーザー視点に立った高品質な製品提供に注力しています。また、個人向けゲーミングPCに加え、法人・官公庁向けにはワークステーションやサーバーの提供・構築、システム開発など、ハードウェア全般にわたるソリューションも展開し、テクノロジーを通じて顧客満足度の向上と、長期的なブランド価値の創出を目指しています。



TD SYNNEX株式会社について

TD SYNNEX株式会社は、世界トップクラスのITディストリビューターである米国TD SYNNEX Corporationの日本法人です。世界100カ国、取引メーカー数（OEM含む）2500社を超えるグローバルネットワークを強みに、従来の卸売ビジネスに加え、国内外の製品やサービスを組み合わせて、お客さまのビジネスの課題に最適なITソリューションを提供するソリューションアグリゲーターです。私たちはテクノロジーを通じ、日本のお客さまや地域社会に貢献してまいります。

（WEB）https://jp.tdsynnex.com/

セーフハーバー宣言

本プレスリリースの記載には、米国1933年証券法第27A条及び米国1934年証券取引所法第21E条で定義された、「将来に関する記述」が含まれています。既知若しくは未知のリスク、不確実性またはその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的または黙示的に示された予測などと大きく異なることがあります。本プレスリリース中の「将来に関する記述」は、本プレスリリースの日付けの時点で有する情報を基に作成されたものであり、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新したり修正したりする義務を負うものではありません。