GU経営総合事務所、子会社「士業サポート株式会社」を設立

中小企業向けに財務コンサルティングや社外CFOサービス を提供する合同会社GU経営総合事務所（所在地：東京都大田区、代表：木野 英明、以下「GCF」）は、税理士、弁護士、社会保険労務士などの士業事務所が抱える経営課題を解決するため、子会社「士業サポート株式会社」（以下「新会社」）を設立いたしました。

新会社では、機密情報を扱う士業が安心して利用できる「ローカルAIシステム」の提供および、慢性的な総務スタッフ不足を解消する「BPO業務代行ホットライン」を展開し、士業事務所のDX（デジタルトランスフォーメーション）と業務効率化を強力に支援します。

■ 新会社設立の背景：士業が直面している「安心安全の生成AI活用の壁」と「人手不足」

昨今、多くの士業事務所において、業務効率化のために生成AIの活用が叫ばれる一方で、顧客の高度な機密情報を扱う士業にとって、情報漏洩リスクのある一般的なクラウド型AIの導入はハードルが高いという現状があります。また、専門業務を支える総務・事務スタッフの採用難が深刻化しています。

これらの課題を解決し、士業の先生方が本来の専門業務に集中できる環境を構築するため、GCFは士業支援に特化した新会社を設立する運びとなりました。

■ 提供サービスの概要

1. 安心安全な生成AI環境「ローカルAIシステムPC」

インターネット経由でデータを学習・送信しない、セキュアな環境で動作する「ローカルAI」を搭載したPCを提供します

・ 特徴： 外部への情報漏洩リスクを遮断。弁護士や税理士など、守秘義務が求められる業務でも安心して生成AIを活用可能です

・ 導入効果： 契約書チェック、議事録作成、リサーチ業務などの時間を大幅に短縮します

2. 総務スタッフ不足を解消「BPO業務代行ホットライン」

HPの更新、SNS発信、動画作成、その他事務作業など、専門資格を要しない周辺業務を丸ごと代行します

・ 特徴： 単なる作業代行にとどまらず、将来的な業務の「内製化」を見据えた伴走指導も実施します

・ 価格帯： 月額6万円～12万円（予定）という導入しやすい価格設定で、専任スタッフを雇用するコストを抑制します

■ 今後の展望：士業・顧問先・GCFによる「三方良し」の実現

GCFは、新会社のサービスを通じて士業事務所の業務効率化を実現するだけでなく、その先にある士業事務所の「顧問先企業」への経営支援も視野に入れています。

士業事務所がAIや業務代行を活用して創出したリソースを、顧問先への付加価値提供（経営助言や財務支援など）に振り向けることで、顧問料のアップや顧客満足度の向上に繋げます。また、GCFが持つ財務・CFO支援のノウハウを士業事務所と連携して顧問先に提供することで、以下の「三方良し」のサイクルを目指します。

【士業事務所】 業務効率化と高付加価値化による収益・顧問料アップ

【顧問先企業】 士業からの手厚い支援とG.C.F.の経営ノウハウによる成長促進

【GCFグループ】 士業とのパートナーシップ強化による支援ネットワークの拡大

GCFグループが実現する「士業×AI・IT」三方良しのビジネスモデル

■ 士業サポート株式会社：代表取締役 清水風雅

このたび新会社の代表を拝命して身が引き締まる思いです。日本のビジネス最前線を支える「士業」の方々の円滑な事業展開を支えるべく、実用的な「ローカルＡＩシステム」の提供、そして人材不足解消を狙った「ＢＰＯ業務代行」を安価に提供していきます。GCFグループの一員として、お客様のお役に立つことを最優先事項とし、士業業界の先進ＩＴ活用を伴走しながらサポートしていきますので、ご期待下さい。

【会社概要】

会社名：士業サポート株式会社

所在地：東京都大田区大森西1-4-20

代表者：清水 風雅

事業内容：ローカルAIシステムの提供、BPO業務代行ホットライン

ＵＲＬ：https://shigyo-support.net/

■ 合同会社GU経営総合事務所について

「ベンチャースピリットで『持続可能な未来』 を実現する」を理念に掲げ、上場経験を持つ実践型CFOによる財務コンサルティング、資金調達支援、管理部門構築支援を行っています。2025年12月には経済産業省・中小企業庁より「経営革新等支援機関」としての認定を受け、公的制度を活用した支援体制も強化しています。

【会社概要】

会社名：合同会社GU経営総合事務所

所在地：東京都大田区蒲田5-21-13-B2

代表者：木野 英明

事業内容：サブスク型の社外CFOサービス、資金調達支援、スタートアップ支援

URL： https://www.amay.jp/