【飲食・宿泊事業者向け】訪日欧米客への“おもてなし”をよりスムーズに。20の文化ギャップと対策をまとめた実務ガイドを無料公開

AI搭載型の店舗情報発信・分析プラットフォーム「STOREPAD（ストアパッド）」を提供するイクシアス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 CEO：内藤 崇司）は、飲食・宿泊事業者様が訪日ゲスト（欧米・北米・オセアニア圏）を自信を持って迎えるための新資料『訪日欧米客対応でつまずきやすい20の文化ギャップと対策～インバウンド対応に悩む飲食・宿泊事業者へ～』を公開しました。

資料をダウンロード :https://storepad.jp/report/202602_Inbound

インバウンド需要が盛り上がる中、現場の皆様からは「ゲストにもっと喜んでもらいたいが、文化や習慣の違いによる対応に迷うことがある」という前向きなご相談を多くいただきます。

本資料は、そんな現場の皆様の想いを形にするため、欧米圏のゲストが日本のサービスで「感激」するポイントや、反対に「少し不便」だと感じやすいポイントを各10項目に整理しました。

解決できる課題の一例：喫煙環境の認識ズレ

日本の「分煙」や「加熱式タバコ限定」という複雑なルールは、完全禁煙が基本の欧米ゲストにとっては理解しづらく、無意識のうちに満足度に影響を与え得る要因の一つとなることがあります。 本資料では、こうしたギャップを埋めるための「英語表記のテンプレート」など、現場ですぐに活用できる改善案を具体的に提示しています。

資料の主な内容

・文化背景の理解： 欧米・北米・オセアニア圏のゲストが大切にしている視点

・おもてなしのヒント： ゲストに喜ばれるポイントと、スムーズな対応のコツ 各10選

・現場サポートツール： そのまま使える英語掲示・定型文サンプル

本資料が、スタッフの皆様がより楽しく、自信を持って海外ゲストをお迎えするための土台作りとなれば幸いです。ぜひ、自店の魅力向上にお役立てください。

資料の一部をご紹介

STOREPAD（ストアパッド）について

STOREPADは、国内外のさまざまな店舗集客メディアと連携する、店舗情報発信・分析プラットフォームです。地図アプリ・ポータルサイト・インバウンド向けメディア・SNS・HPなど様々な媒体への一括情報発信や口コミ分析で工数削減と集客向上、効果的なMEOをサポートし、店舗運営の成功を支援します。

