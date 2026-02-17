TIGEREYE 「録音・文字起こし・要約」がスマホだけで完結する、完全オフラインの AI アプリ「SecureEdge LLM& Voice Assist」、無料ベータ版を公開

株式会社TIGEREYE

2026年2月17日、コンピュータビジョンと生成AIを融合したマルチモーダルAI技術を展開する株式会社TIGEREYE（本社：東京都中央区、代表取締役：上村 学、以下「TIGEREYE社」）は、ローカルLLM（Qwen）とローカルTTS（音声認識）を搭載し、音声記録・文字起こし・要約を完全ローカル環境で実現するiPhoneアプリ「SecureEdge LLM & Voice Assist」ベータ版の無償提供を開始しました。どなたでも無料でご利用いただけます。

ローカルLLM（Qwen） × ローカルSTT × 完全オフライン

会議や商談、インタビューなど、音声記録が必要なあらゆるビジネスシーンで活用可能です。本アプリは、ローカルSTT（音声認識）による文字起こしと、ローカルLLM「Qwen」による要約処理をiPhone内で完結。外部サーバーへの通信を一切行わない設計により、機密性の高い会話内容も端末外に出すことなく、安心してご利用いただけます。

テレメトリなし・完全ローカル動作を実現

本アプリは、利用状況の収集（テレメトリ）を一切行いません。

多くのアプリでは、アプリの改善やマーケティング目的でユーザーの使用状況データを外部サーバーに送信する「テレメトリ機能」が搭載されています。しかし、SecureEdge LLM & Voice Assistは、このようなテレメトリ機能を搭載しておらず、アプリの起動から終了まで、いかなる外部通信も発生しません。

これにより、以下のメリットを実現しています：

・ 完全オフライン利用可能：インターネット接続がない環境でもすべての機能が動作

・ プライバシーの完全保護：録音データ、文字起こしデータ、要約結果がすべて端末内に留まる

・ ネットワーク制限環境での使用：セキュリティポリシーが厳しい企業・医療機関でも安心して導入可能

・ 通信コストゼロ：モバイルデータ通信を一切使用しないため、通信費の心配なし

Qwenとは

Qwenは、Alibaba Cloud（アリババクラウド）が開発・公開しているオープンソースの大規模言語モデル（LLM）です。多言語対応に優れ、日本語の処理精度も高いことが特徴です。本アプリでは、このQwenをiPhone端末内で動作させることで、クラウドに接続することなく高精度な文章要約を実現しています。

主な機能想定される利用シーン 【ビジネス全般】

・ 会議・打ち合わせ：議事録作成の自動化、重要ポイントの要約

・ 商談・営業：顧客との会話内容を記録、報告書作成を効率化

・ インタビュー・取材：発言内容の正確な記録と文字起こし

・ 研修・セミナー：講義内容の記録と要点整理

・ 機密性の高い会議：外部通信なしで安心して記録可能

【医療・介護現場】

・ 訪問診療：移動中や患者宅でも、通信環境を気にせず記録

・ カルテ作成支援：診療後の記録作業時間を大幅短縮

・ IC記録：インフォームド・コンセント内容の正確な保存

・ チーム連携：要約テキストを共有し、申し送りを効率化

【ネットワーク制限環境】

・ 機密情報取扱部門：外部通信が禁止された環境でもAI機能を活用

・ オフライン現場：通信インフラのない場所での業務記録

・ 海外出張：ローミング費用を気にせず、どこでも利用可能

※初期モデルのダウンロードには通信が発生します。

提供概要

アプリ名：SecureEdge LLM & Voice Assist

対応端末：iPhone（iOS 17以降）

提供形態：ベータ版・無償提供

提供開始：2026年2月17日

ダウンロード：https://apps.apple.com/jp/app/secureedge-llm-voice-assist/id6758046072

URL：https://tigereye.ai/lp/secureedge_llm_va/

今後の展望

TIGEREYEは、様々な業界のユーザー様からのフィードバックを通じて、機能改善を継続していきます。将来的には、外部システム連携、多言語対応、業種別テンプレートなど、幅広いビジネスシーンに対応した機能拡張を予定しています。

本アプリは、「機密情報を外に出さない」という企業の大前提を守りながら、AI技術による業務効率化を実現する新しいアプローチです。テレメトリを含む一切の外部通信を排除することで、真のプライバシーファーストを実現しました。

