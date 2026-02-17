【イベント協賛のお知らせ】内製開発Summit 2026へ展示ブーススポンサーとして出展

株式会社Topotal

「ソフトウェアで余裕を生み出す」をミッションに掲げる株式会社Topotal（本社：東京都江東区、代表取締役 高村成道、以下当社）は、ファインディ株式会社が主催する「内製開発Summit 2026」に展示ブーススポンサーとして協賛し、インシデントマネジメントSaaS「Waroom（ワルーム）」のブースを出展いたします。

2026年2月25日開催 内製開発Summit 2026

本カンファレンスは、企業の競争力に直結する内製開発をテーマに、組織やプロダクトの成長を加速させることを目的として開催されます。

開発のスピードと品質の両立、組織の拡大に伴う課題、技術選定の最適解など、内製化を進める中で直面するリアルな障壁とその解決策を共有します。また、実践的な知見や成功・失敗事例を多角的に議論することで、各社が自社に最適な内製化の形を見出し、事業価値を最大化するヒントを得る場となります。

「つらいインシデント対応を楽に、学びに、そしてゼロに。」をコンセプトに、今回のカンファレンスでは、生成AIを活用したインシデントマネジメントSaaS「Waroom」のデモンストレーションを実施いたします。

内製開発後のサービスを支えるSRE、プラットフォームエンジニア、アプリケーション・インフラエンジニアの皆さまにお役立ていただける情報をご提供いたしますので、ぜひお立ち寄りください。

◼️開催概要

日時：2026年2月25日(水) 09:20～18:20

主催：ファインディ株式会社

開催形式：現地開催

会場：浜松町コンベンションホール

〒105-0013 東京都港区浜松町２丁目３－１ 日本生命浜松町クレアタワー 5階,6階

公式サイト：https://inhouse-dev-summit.findy-tools.io/2026

◼️当社ブース情報

【展示ブース】

インシデントマネジメントSaaS Waroom

【概要】

Waroomは、システム障害を迅速に収束させ、新たな学びを獲得し、継続的な改善を行うためのプラットフォームです。生成AIを活用した自動化やSRE(Site Reliability Engineering)のベストプラクティスを反映した機能によって、インシデント対応の負担削減と改善サイクルの高速化を実現します。

◼️株式会社Topotal

所在地：〒135-0063 東京都江東区有明3丁目7-11 有明パークビル20Ｆ

創業：2020年6月

代表者：代表取締役 高村成道

事業内容：Web サービスの企画、制作、設計、開発、運営

認証：情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS)

ISO/IEC 27001:2022 / JIS Q 27001:2023) 認証番号 IS 806538

URL：https://topotal.com/

X：https://x.com/Topotal