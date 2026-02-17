品川第五分室開設のお知らせ

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、このたび、お客様の多様なニーズにお応えするため、2026年2月17日より新たに品川第五分室を開設する運びとなりましたので、お知らせいたします。

今後とも、お客様への一層のサービス向上を図るべく努力してまいる所存でございますので、何卒倍旧のお引き立て、ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

■ 品川第五分室の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1552/table/1219_1_2a492e7dc99f0e94e63b8a84b29b2b05.jpg?v=202602170551 ]

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

