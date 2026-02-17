図面検索と案件管理を効率化。図面管理システム「DX Engine」導入で図面や見積の一元管理が可能に｜営業製作所株式会社

営業製作所株式会社

最先端のテクノロジーを活用し、製造業の業務改善を支援する営業製作所株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：西島本 周）は、同社が提供する図面管理システム「DX Engine」が、電子機器及び周辺装置等の部品製造を手がける株式会社タキオンワタナベ（本社：京都府京都市）に導入されたことをお知らせします。

DX Engineの導入により、同社では図面・見積情報の検索時間を削減。業務フローを大きく変えることなく図面情報を自動整理・登録できる仕組みを構築し、見積回答速度の向上と案件管理の効率化を実現しました。

導入事例の概要

# 抱えていた課題

・紙・データ混在管理や図番ベース保存により、品名だけでは図面検索が困難だった

・見積図面は数が多く保存しておらず、過去案件の確認や再見積が難しかった

・再注文が多いにもかかわらず、履歴参照が困難で業務効率が低下していた

# 図面管理システム「DX Engine」を選んだ理由

・現場の負担が少ない運用が可能だった点

・既存の業務を大きく変えずに導入できた点

・課題だった検索性の改善が期待できた点

# 導入の成果

・見積状況の確認に時間がかかっていた状況が改善

・図面管理だけでなく案件管理まで可能に

・業務効率化の実感と事業拡大への基盤整備を実現

導入企業について｜株式会社タキオンワタナベ

株式会社タキオンワタナベは、京都府京都市南区に拠点を構え、電子機器および周辺装置向け部品の製造・販売を手がける企業です。鉄・アルミ・SUS系・樹脂系など多様な材質に対応し、旋盤加工やフライス加工、マシニング加工を組み合わせた精密加工を得意としています。特に公差の厳しい加工品や、φ10～500程度の旋盤加工、1000角クラスのフライス加工に対応できる技術力を強みとしています。

所在地：京都府京都市南区久世川原町198-18

従業員数：9名

事業内容：電子機器及び周辺装置等の部品製造・販売

コーポレートサイト：https://www.takion21.co.jp/

導入前の課題：過去図面が探せず見積作成に時間を要していた

株式会社タキオンワタナベでは、受注した案件の図面は、データと紙で管理していましたが、見積図面は数が多く保管していませんでした。また、データで管理しているものも図面をファイル名に設定して保存。そのため、クライアントから品名でリピート発注をもらっても、関連図面をすぐに見つけられない状態になっていました。

リピートでご発注いただくことも多く、過去の図面を参照する機会が頻繁にありました。しかし、過去図面や見積金額を確認したいと思ったときに、すぐに調べられない状況があり、改善したいと考えていました。

図面や見積情報の管理が紙とデータで分散し、検索性が低い状態。それが原因で、過去図面や見積金額を迅速に参照できず、リピート案件への対応効率が低下していた点が導入前の大きな課題でした。

DX Engineを選んだ理由：業務フローを大きく変えず導入できる手間の少なさ

株式会社タキオンワタナベでは、過去の見積図面の検索性向上を目指してDX Engineの導入検討を進めました。その中で最も評価されたのは、メール転送やPDFアップロードといったシンプルな操作で図面を取り込めるため、現場の負担を増やさずに運用できる点です。既存の業務フローを大きく変更する必要がなく、スムーズに導入できることも決め手となりました。

さらに、多軸検索による高い検索性により、これまで課題となっていた図面探索の工数削減が期待できる点も導入の後押しとなりました。

「手間なくできる」と感じたのが一番でした。今の業務フローを大きく変えずに運用できたのが、DX Engineを選んだ決め手です。

導入後の成果：分散した図面の一括管理と案件全体の管理体制を実現

DX Engine導入後は、分散していた図面や見積情報の一元管理が可能となり、必要な情報を迅速に検索・確認できる環境が整いました。これにより、見積状況の把握や過去案件の参照が容易になり、業務効率の向上を実感しています。

以前は、見積回答がどんな状況だったか確認に時間を要することも。一方、DX Engineの導入後は、一括管理できるようになったことで見積回答状況の確認も容易になりました。

また、単なる図面管理にとどまらず案件情報の管理にも活用できるようになったことで、業務全体の可視化が進み、今後の事業拡大に向けた基盤強化にもつながっています。

今後は引き続きDX Engineでの案件管理を進めていく方針です。

今後も「Eigyo Engine」で取引先を増やしつつ、「DX Engine」で案件管理をして、さらに事業を拡大していきたいと考えています。

製造業が抱える問題

製造業の現場では、設計・購買・製造・営業・品質管理といった各工程で図面や書類が扱われていますが、部門や個人ごとに分断されて管理されているケースは少なくありません。



その結果、メーカーでは類似図面が見つからず設計をやり直してしまう、購買判断に必要な情報が揃わず見積依頼に時間がかかる、紙図面が書庫に残り管理負担が増大するといった非効率が発生しています。

部品・加工会社においても、過去の見積や類似案件を探すのに時間がかかる、最新図面や指示書が共有されずミスが発生する、検査書類が分散して保管され探すのに手間がかかるなど、図面・書類管理を起点とした課題が業務全体のボトルネックとなっています。

これらの課題の多くは、図面や書類が「探せない」「共有できない」「活用されない」状態にあることに起因しています。

図面管理システムによる属人化の解消・効率化なら「DX Engine」

DX Engineとは？

DX Engineは、OCR技術による書類・図面の高精度なスキャン・データ化と、独自AIによる整理・検索機能を統合した、業務効率化ソリューションです。製造業を中心に、大手自動車部品や大手工作機械メーカー、加工会社などで導入が進んでいます。

搭載されたAIは、図番・品名・材質などの情報はもちろん、手書き文字まで正確にデータ化。受信メールに添付された書類も自動で取り込み、分類・命名・保存までを一括で処理します。

また、取り込んだデータは属性情報や全文検索、形状や仕様による類似検索など、多彩な検索機能で瞬時に呼び出し可能。見積書や作業指示書、検査記録などの関連情報もまとめて一元管理でき、どこからでもアクセスできます。縮尺が異なる類似製品のデータや、縮尺が同じ異なる製品のデータなども一度に検索可能です。



現在、DX Engine は無料トライアルを実施中です。この機会にぜひDX Engine導入によるメリットを体感してみてください。

図面をアップロードするだけで “読める・探せる・使える” データに変換

● 図番・部品名・材質・加工条件・担当者などを自動で読み取り

● 手書きフォーマットのばらつきにも対応するAI OCR + 形状解析AI

● Excel / CSVへ出力可能

● 図面以外の資料（見積書・検査成績書・仕様書など）もデータ化可能

AI図面解析

図面をキーに、社内外のデータと “ひとつながり” に

● アップロードされた図面を中心に、見積書・仕様書・検査成績書などの関連書類、さらに基幹システム（生産・購買・品質・原価など）のデータを自動で紐付け

● PDF・Excel・CADデータなど異なる形式のファイルも一元的に紐付け

● 部門・役割単位でアクセス権限を設定し安全に共有可能

関連データ・書類の自動紐付

「形状」「特徴」からAIが最適な部品・図面を一瞬で見つける

● AIが図面の形状・寸法・材質などを元に、類似データを自動抽出

●「図番違い・形状同一」の部品を可視化

● 見積・設計の効率アップを実現（同一形状の部品を迅速に選定）

超類似検索

紙のデータもまとめて投入自動で分割・整理整頓

●スキャナやPCフォルダから書類をまとめて投入すると、各ページを自動分割・分類・タグ付け

● 紙・PDF・画像・図面を、検索・活用可能なデータベースに即変換

● 人手の仕分け・命名作業を削減し、管理業務を効率化

営業製作所株式会社 概要

営業製作所株式会社は、「世界を動かすエンジンに」をビジョンに掲げ、最先端のテクノロジーを活用して企業の経営課題を解決するIT企業です。

営業支援サービス「Eigyo Engine」や、図面管理システム「DX Engine」などの提供を通じて、業務の属人化解消や業務効率化を支援しています。

製造業をはじめとする多様な業界において、現場業務に即した実用的なDXの実装を通じ、企業の持続的な成長を支えることを目指しています。



社名：営業製作所株式会社

設立：2020年4月1日

代表者：代表取締役社長 西島本 周 / 取締役副社長 永嶋 航

電話番号：06-6136-8027

本社所在地：大阪府大阪市西区土佐堀1-5-11 KDX土佐堀ビル2階

従業員数：136名

事業内容：ITソリューション事業



