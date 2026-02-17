Metalwood Studioとコラボレート　Y2K時代の大胆で独創的なスタイルに着想を得たadidas × Metalwood 初のゴルフカプセルコレクションを発表

アディダス ジャパン株式会社

アディダス ジャパン株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：萩尾孝平)は、ゴルフ場にストリート風のファッションを取り入れたカプセルコレクション「adidas×Metalwood」を発表します。本コレクションでアディダスはロサンゼルスのストリートカルチャーを背景に持つゴルフブランド「Metalwood Studio」とコラボレートしました。Y2Kファッション時代特有の遠慮のない大胆さと独創的なスタイルからインスピレーションを得た本コレクションは、スケートボード、ファッション、ゴルフといった多様なカルチャーを横断した、ユニークなシルエットを特徴としています。この特別なカプセルコレクションは、2月20日に、アディダス公式オンラインストア(https://www.adidas.jp/golf)やアディダス公式アプリ(https://www.adidas.jp/mobileapps)、アディダスConfirmedアプリ(https://confirmed.onelink.me/mzYA/Metalwood)、アディダスブランドコアストア銀座、その他一部アディダス直営店、CLUBHAUS、Stylesにて数量限定で発売いたします。

このコラボレーションは、adidas のパフォーマンスとヘリテージに、Metalwoodのストリート由来のファッション美学を融合させ、コース上で大胆なスタイリングを実現するカプセルコレクションへと仕上がっています。アイテム構成は厳選された全6 型で、ポロシャツ、ウィンドブレーカー、パンツ、ハット、グローブ、そして限定モデルのゴルフフットウェアMC70が含まれます。

このコレクションの“ヒーロープロダクト”は、脚部にジッパー式ベンチレーションを備え、開くとスリーストライプスのディテールが現れるゴルフパンツです。また、ポロシャツには 2000年代半ばのアディダスチームガイストデザインへのさりげないオマージュが込められており、ゴルフフットウェアMC70には1970年代のサッカーブーツから着想を得た、レザーアッパーのデコステッチが施されています。

アディダスゴルフのアパレル部門グローバルディレクター、ショーン・マディガンは次のように述べています。

「2024年秋に展開した“Rolling Links”コレクションでは、ファッションとスケートボードという2つのコミュニティを融合させ、大きな成功を収めました。私たちはこの領域をさらに深く掘り下げたいと考えており、その新たなチャプターを共に創り上げるパートナーとして、Metalwoodはまさに理想的な存在でした。今回のコレクションは、adidas と Metalwoodの魅力が完璧に融合したもので、ゴルファーの皆さまにコースでのスタイルをより自由に楽しんでいただく新たなインスピレーションを提供します。」

Metalwoodの創業者コール・ヤング氏は次のように述べています。

「adidasは、ファッション、スポーツ、そしてストリートウェアを独自の形で融合できる稀有なブランドでありながら、Metalwoodのファンに向けて私たちが大切にしている美学を損なうことなく表現してくれます。今回のコレクションは非常に満足のいく仕上がりとなりましたし、Metalwoodとadidasの双方のファンの皆さまにご覧いただける日を心から楽しみにしています。」

発売に合わせ、アディダスとMetalwoodはブランドフィルムを公開します。このフィルムは、ティータイムに間に合おうと慌てる「共感できる4人組」を追いかけるストーリーで、コレクションの主要アイテムをフィーチャー。アディダス・アスリートである コリン・モリカワとノラ・ヴァスコンセロスもカメオ出演しています。

Metalwood Studioとは

Metalwood Studioは、1990年代から2000年代初頭のゴルフ文化へのオマージュとして誕生したブランドです。当時はテクノロジー革命が始まりつつあり、往年のプロたちはパーシモンウッドや糸巻きボールを、より速く攻撃的なギアへと切り替え始めていました。彼らは、フレアパンツや4ボタンの長めのプラケットポロを脱ぎ捨て、もっとも“ダボっとした服”へとシフトしていきました。いま主流になっている「ヨガウェア風ゴルフウェア」が登場する、ずっと以前の話です。

Metalwoodは、この独特の雰囲気を“そのまま買える体験”として届けたいと考えています。ヴィンテージ感のあるアパレルやアクセサリー、ゴルフ用品をそろえたコレクションを通じて、訪れる人々がまるで懐かしい時代へワープするような感覚を味わえる場をつくることを目指しています。

