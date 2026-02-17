【コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション】 新ディナーコース誕生！「Kansai Excursion - Nara Yoshino Prime Selection」を発売









ディナー イメージ









コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション(所在地：大阪府大阪市淀川区、総支配人：上田 哲也)では、2026年3月1日(日)〜5月31日(日)の期間、ロビー階レストラン「Dining & Bar LAVAROCK(ダイニング & バー ラヴァロック)」にて、春限定ディナーコース「Kansai Excursion - Nara Yoshino Prime Selection(関西 エクスカージョン - 奈良 吉野 プライム セレクション)」を発売いたします。