カナダのイラストレーターJustine Wong が描くmoyaのある日常の風景

プルガティオ株式会社

プルガティオ株式会社（本社：東京都千代田区二番町１－２）は、水だけで空気の質を整えるプロダクト「moya Craft（モヤクラフト）」「moya Ultra（モヤウルトラ）」を対象に、カナダのイラストレーター Justine Wong による描き下ろしイラストを使用した特別キャンペーンを開催いたします。

画像：Justine Wong氏 描き下ろしイラスト

本キャンペーンは、moyaのブランドコンセプトである「空気の質を整える、あたらしい日常。」をテーマに制作された特別なイラストレーションを通じて、製品のある日常の心地よさをより多くの方に体験していただくことを目的としています。

Justine Wong の描く、静かでやわらかな日常の風景は、moyaが目指す「さりげなく整えられた空気のある暮らし」と自然に重なります。

本イラストでは、moyaがある空間で過ごす穏やかな時間や、思わず深呼吸したくなるような空気の存在が表現されています。

それは、特別な瞬間ではなく、日常の中にある小さな余白のような時間です。

キャンペーン期間中、対象製品をご購入いただいたお客様の中から抽選で、描き下ろしイラストを使用したオリジナルTシャツおよびポストカードをプレゼントいたします。

日々の生活の中で、空気を整えることが自然な習慣となるように。

moyaはこれからも、テクノロジーと暮らしをやさしくつなぐ取り組みを続けてまいります。

【キャンペーン概要】

キャンペーン名称

Justine Wong × moya Special Illustration Campaign

応募期間

2026年2月17日（火）～2026年2月28日（土）

対象製品

moya Craft（型番：CRAFT1JPBLK / CRAFT1JPWHT）

moya Ultra（型番：ULTRA1JPSLV）

応募対象

製品発売後（2025年10月11日以降）に対象製品をご購入いただいたすべてのお客様

応募方法

下記、専用応募フォームより、シリアルナンバー、購入日、発送先等の必要事項をご入力のうえご応募ください。

応募フォーム

https://forms.gle/pyjMS9eFuhFDh8YR7

賞品

Justine Wong 描き下ろしイラストTシャツ 10名様

※ サイズは応募時にお選びいただけます。

Justine Wong 描き下ろしイラストポストカード 30名様

当選発表

当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

注意事項

・応募はお一人様一回までとさせていただきます。

・賞品の内容は予告なく変更となる場合があります。

・応募状況および当選結果に関するお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。

Justine Wong プロフィール

カナダ・トロントを拠点に活動するイラストレーター。

食、旅、暮らしをテーマに、日常の中にある静かな時間や空気感を繊細なタッチで表現する作品を数多く手がけている。日本滞在中に体験した100の食事を描いたプロジェクト「21 Days in Japan: An Illustrative Study on Japanese Cuisine」をきっかけに、日本をはじめ国内外の書籍、旅行ガイド、エディトリアル、広告ビジュアルなど幅広い分野で活動。これまでに『The Chinese Way』（Betty Liu）、『Hidden Japan』（Chiara Terzuolo）などの書籍イラストを担当している。

ウェブサイト：https://www.patternsandportraits.com

Instagram：https://www.instagram.com/patternsandportraits

moyaについて

moyaは、水だけで空気中のウイルスを減少させることのできる、ウイルスリデューサーです。独自の純水生成機能とウルトラマイクロミスト発生技術を組み合わせることにより、空間の空気環境をやさしく整え、日常に新しい呼吸体験をもたらします。

薬剤や添加物を使用せず、水のみを利用したミストによって空間に自然に広がり、生活の中で意識されることなく空気環境を整えることを目指しています。加湿機能としての役割にとどまらず、季節を問わず、人が集まる空間において、安心して過ごせる環境づくりをサポートします。

ウェブサイト：https://moya.tokyo

Instagram：https://www.instagram.com/moya.tokyo

【お問い合わせ】

プルガティオ株式会社

前田 知秀

住所：東京都千代田区二番町1-2

電話番号：03-6910-0698

Email：os@dvac.co.jp