最高峰のブランド牛を「選ぶ贅沢」を贈る。Wagyu Selectionより、松阪・常陸・前沢・黒毛和牛の「銘柄別カタログギフト」が新登場！

株式会社オニオン新聞社と小川畜産グループの小川フード＆サービス株式会社の共同プロジェクト 「Wagyu Selection by OGAWA×onion」（https://wagyu-selection.com） は、受け取った方が好きな食べ方を選べる「銘柄別カタログギフト」の販売を開始いたしました。これまでの「全銘柄（約40種）から選べるプラン」に加え、「松阪牛だけを集めたカタログ」「常陸牛を堪能するカタログ」といった、銘柄に特化したラインナップを拡充。贈る方のこだわりや、お相手の好みに合わせた、よりパーソナルで特別感のあるギフト体験をお届けします。

各銘柄ごとに厳選された10商品をご用意。受け取った方は、そのブランド牛の魅力を最大限に引き出す「すき焼き」「しゃぶしゃぶ」「ステーキ」「焼肉」など、豊富なメニューからご自由にお選びいただけます。

銘柄別ギフトコース

松阪牛コース：「肉の芸術品」と称される至高の味わい10選

常陸牛コース：茨城が誇る、きめ細やかな霜降りと濃厚な旨味10選

前沢牛コース：岩手の自然が育んだ、とろけるような食感10選

黒毛和牛コース：プロが厳選した、旨味の強い上質な和牛10選

WagyuSelection by OGAWA×onionとは

創業87年の老舗「小川グループ」が厳選した極上和牛から“選べる楽しさを贈る”カタログギフトの通販サイトです。

熟練の目利きが選び抜いた最高品質の極上和牛を、多様化する贈答ニーズに対応した最新のカタログギフト形式でお届け。単に肉を贈るだけでなく、受け取った方がお好みの部位やメニューを選べる、新しい“食の感動体験”を提供しています。

感謝の気持ちを伝えたい時に。特別な記念日の贈り物に。ご自身へのご褒美に。あらゆる用途に寄り添う「Wagyu Selection by OGAWA×onion」を、この機会にぜひお試しください。

公式サイト :https://wagyu-selection.com

4種の極上和牛

4つの産地 4つの個性 ー 日本各地で丹精込めて育てられた銘柄和牛 ー

とろける松阪、旨み深い常陸、香る前沢、日本が誇る国産黒毛和牛。厳選された4種の極上和牛からお好みの銘柄をお選びいただけます。

各銘柄10商品から選べる豊富なメニュー

各銘柄ごとに10商品のメニューをご用意。好みや調理方法に合わせて、受け取った方がご自由にお選びいただけます。

- すき焼き（肩・モモ)- すき焼き（肩ロース・ロース )- しゃぶしゃぶ（モモ )- 焼肉赤身（肩・モモ・バラ ・ロース)- 焼肉霜降り（肩・モモ・バラ・ロース)- ステーキ（サーロイン ・リブロース)- ステーキ（イチボ ）- ステーキ（ランプ ）- 切り落とし- 小川のハンバーグセット

5つのコースプラン

松阪牛、常陸牛、前沢牛、黒毛和牛それぞれのカタログギフトにて、5つのコースをご用意。用途に合わせた最適なコースをお選びいただけます。

【松阪牛/常陸牛/前沢牛/黒毛和牛】カタログギフト

- 雅(みやび) 10,000円コース 1品種選べるコース- 匠(たくみ) 20,000円コース 2品種選べるコース- 極(きわみ) 30,000円コース 3品種選べるコース- 煌(きらめき) 50,000円コース 5品種選べるコース- 輝(かがやき) 100,000円コース 10品種選べるコース

2つの贈り方

Wagyu Selection by OGAWA × onion では、大切な人へ気持ちをスマートに届ける2つの贈答方法をご用意しています。

■ギフトカード

美麗なギフトカードの洗練されたデザインで特別感を演出します。カードケースは3種、熨斗は4種から無料で選択できます。

■e-ギフト

LINE、メールで手軽に贈ることが可能です。相手の住所を知らなくても、連絡先（メールアドレスやSNSアカウント）さえ分かればワンタッチで贈ることができます。

Wagyu Selection オープン Wキャンペーン

特典1：購入者全員もらえる！

Amazonギフト1,000円分キャッシュバック！

対象者：購入者全員

内容：購入金額に限らず、1,000円分のAmazonギフト券をプレゼント致します。

特典2：贈った自分にもブランド和牛が当たる！

約40種類からいずれかの豪華お肉を20名様にプレゼント

対象者：購入者から抽選にて決定

内容：当選した方に約40種類からいずれかの牛肉をプレゼント致します。

※キャンペーン期間：2026年3月末まで

最高品質の和牛で「選ぶ楽しみ」 を贈るWagyu Selectionの新しいギフトスタイルを、ぜひこの機会にお試しください。

OGAWA「小川畜産グループ 小川フード＆サービス株式会社」

創業1938年以来、食肉のプロフェッショナルとして長年の実績を持つ小川グループ。

食肉市場での厳格な「目利き」、自社工場での徹底した「加工」、そして全国への「流通」まで、一貫体制で培ってきた確かな品質管理技術と経験、信頼の全てをこのギフトに込めてお届けしています。

公式サイト :https://www.ogawa-group.co.jp

onion「株式会社オニオン新聞社」

地方創生を基軸としたGrowth支援事業（プロジェクト事業・デジタルマーケティング事業・D2C事業）や、事業企画・事業開発支援から、プロジェクト・マーケティング・コミュニケーション・運用実行の支援まで一貫したマネジメントでソリューションを提供。2023年、千葉銀行より20%の出資を受け連携事業やパートナーシップを高めています。

公式サイト :https://www.onionnews.co.jp/

サービス概要

◆サービス名：Wagyu Selection by OGAWA×onion

◆公式サイト：https://wagyu-selection.com

◆運営：Wagyu Selection 運営事務局