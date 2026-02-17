株式会社ファイヤーワークス

代官山「Hedy」 ジョン・ガリアーノ期の希少ヴィンテージDiorを期間限定展示

ガリアーノ期Diorの名作バッグを特別公開

ヴィンテージラグジュアリーブランドを扱うセレクトショップ「Hedy（エディ）」は、2026年2月16日（月）から2月24日（火）までの期間、代官山店にてジョン・ガリアーノがデザインを手がけた時代のヴィンテージDiorを集めた特別展示を開催いたします。

今ではなかなか出会うことのできないバッグ7点を、展示形式で公開。

2000年代初頭のディオールの魅力を間近で体感いただける機会となります。

1990年代後半から2011年まで、ディオールのクリエイティブディレクターを務めたジョン・ガリアーノ。

ディオールのクラシックなデザインに大胆な装飾や実験的な要素を加えたスタイルで、当時のファッションシーンに大きな影響を与えました。

本展示では、その時代を象徴するアーカイブピースを厳選してご紹介します。

・スタッズ レディディオール

ブランドを象徴する「レディディオール」を、通常のステッチではなくスタッズで表現した希少モデル。スタッズで描かれたカナージュ、シルバー金具、重みのあるレザー、エッジの効いた装飾。重厚感のあるレザーとエッジの効いたデザインが特徴で、生産数も限られていたとされる貴重な一品です。

・クリスタル レディディオール

サテン素材にクリスタル装飾を施した華やかなモデル。ハトメやチャームにはクリスタルをあしらった

当時ならではの装飾性の高い特別仕様です。イブニングシーンにも映える特別仕様で、短期間のみ展開されたと考えられています。

・カモフラージュ柄のサドルバッグ

カモフラージュプリントをメッシュで表現した個性的なデザイン。透け感のある素材使いとゴールドのロゴが印象的な、ガリアーノ期らしい遊び心あふれるバッグです。ディオールを象徴する「サドルバッグ」に、ミリタリー要素を取り入れた当時特有のエッジの効いたムードが溢れています。

普段はなかなか目にすることのできない希少モデルを、ご覧いただける特別な機会です。ファッションファンの方はもちろん、ヴィンテージに興味のある方もぜひお気軽にお立ち寄りください。

2026年2月16日（月）～2月24日（火）

〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町２６－８

Hedy 代官山店

※本イベントは展示のみとなります。アーカイブモデルは販売はございません。

<来場者向けイベント「Hedy Vintage Gacha」>

展示期間中、商品をご購入いただいたお客様を対象に、ハズレなしのガチャイベントを実施いたします。

ヴィンテージネックレスやチャーム、Hedyオリジナルステッカーなどをご用意しております。

※なくなり次第終了