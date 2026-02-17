こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
国内最大級(※)のZEHマンション実証を実施し、居住者の快適性・健康を検証
阪急阪神不動産、LIXIL、慶應義塾大学による住まいの快適性・健康に寄与する産学共同プロジェクト
阪急阪神不動産株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役 社長執行役員 福井康樹（以下「阪急阪神不動産」））、株式会社LIXIL（本社：東京都品川区 取締役 代表執行役社長 兼 CEO 瀬戸欣哉（以下「LIXIL」））および慶應義塾大学（所在地：東京都港区、塾長 伊藤公平（以下「慶應義塾大学」））は、このたびZEHマンションにおける、室内環境・居住者の快適性・健康を検証する、産学共同プロジェクトを開始し、170世帯以上を対象とした国内最大級※の冬季・夏季の実証を実施したことをお知らせします。
※ZEHマンションにかかわる実証実験の対象住戸数規模において（2026年2月時点、3社調べ）
ZEHマンション：ジオ彩都いろどりの丘
彩都西部地区 航空写真
本実証は大阪府箕面市と茨木市に広がる「彩都」で、阪急阪神不動産が分譲したZEHマンションと非ZEHマンションにおいて、室内の温湿度・表面温度といった環境データに加え、起床時の血圧や睡眠の質といった居住者のバイタルデータを収集して比較分析することで、ZEHマンションが居住者の快適性・健康に与える影響を客観的かつ科学的に可視化することを目的としています。
今回は各マンション居住者のご協力を得て、冬季約170世帯、夏季約130世帯による実証を行いました。同じ「彩都」エリア内という同一の気象・立地条件下において、ZEHマンションと非ZEHマンションの居住者を比較する国内最大級の実証です。実証データをもとに、ZEHマンションがもたらす快適性や健康への具体的な効果を今後、検証します。
＜本リリースのポイント＞
阪急阪神不動産、LIXIL、慶應義塾大学が共同で、ZEHマンションの室内環境や居住者の快適性、健康状態を検証するプロジェクトを実施しました。本実証では国内最大級で、同じ「彩都」エリア内（同一気象・立地条件下）のZEH及び非ZEHマンションにおける合計170世帯以上の居住者を対象としており、実測データによる健康影響を客観的かつ科学的なデータに基づいて検証するものです。
室内の温湿度だけではなく、居住者の起床時血圧や睡眠の質などのバイタルデータを、詳細に比較分析し、ZEHマンションの高い断熱性能（開口部および躯体の高断熱化）がもたらす快適性や健康性への具体的な効果を検証。2026年度中の結果報告を目指し、検証を推進します。
※ZEHマンションと非ZEHマンションについて
ZEHマンション(Net Zero Energy House Mansion)とは、高断熱・高気密構造と太陽光発電などの再生可能エネルギー設備により、年間の一次エネルギー消費量を実質ゼロ以下にする集合住宅です。非ZEHマンションとは従来型の一般的な集合住宅でZEH基準が定まる以前、もしくはZEH基準を満たさないものを指します。
＜実測調査の内容＞
本調査は、断熱性能の違いが顕著な冬季と夏季の2回実施しました。
https://digitalpr.jp/table_img/2979/128476/128476_web_1.png
＜研究結果（分析速報）＞
ZEHマンションは非ZEHマンションと比較して冬は温かく、夏は涼しいことが確認されました。
今後、ZEHマンションがもたらす快適性や健康への具体的な効果を検証します。
https://digitalpr.jp/table_img/2979/128476/128476_web_2.png
※居間室温については居間の中の直射日光やエアコンの風が直接当たらない場所、壁表面温度は居間の外壁内側表面温度（バルコニーに面する窓の横の部分）を測定。ともに、高さ1ｍ程度で測定しています。
＜本実証実施にあたって・慶應義塾大学理工学部 川久保 俊 准教授のコメント＞
本実証では、ZEHマンションと非ZEHマンションを対象に、実際の居住環境下で冬季・夏季の室内温熱環境および居住者の快適性・健康に関わる指標を同時に取得して比較分析を行いました。
その結果、ZEHマンションでは季節を問わず室温や壁表面温度の変動が小さく、より安定した快適な室内環境が形成されていることが確認されました。
本実証の特徴は、住宅性能の違いを実測データに基づいて評価するとともに、居住者の生活実態と関連付けて検証した点にあります。今後は、取得したデータの詳細な解析を進めることで、住宅の断熱性能と居住環境・健康指標との関係をより定量的に明らかにしていく予定です。
＜今後の展望について＞
本実証で得られた科学的データを今後詳細に分析し、ZEHマンションが提供する「快適で健康な暮らし」の具体的な価値を明確に示していきたいと考えています。この実証結果を基に、ZEHマンションのメリットを広く訴求するとともに、従来のZEH基準を上回る『GX ZEH基準』の普及を積極的に推進し、快適な居住環境の実現に貢献していきたいと考えています。
以 上
