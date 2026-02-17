【天神・ソラリアステージに新店】西鉄ストアの飲食店「博多やりうどんソラリアステージB1F店」2月13日新規オープン

株式会社 西鉄ストアソラリアステージ地下１階

【「博多やりうどんソラリアステージB1F店」店舗概要】

店名：博多やりうどんソラリアステージB1F店

電話：092-401-3338

住所：〒811-0001 福岡県福岡市中央区天神2-11-3 ソラリアステージ地下1階

営業時間：8：00～22：00

席数：40席

コンセプト：食と地域の融合 ～こだわり『九産福消』～

『九産福消』九州の選りすぐりの食材とご当地名物を融合した渾身の一杯。

博多やりうどん、削りたて鰹節

■麺：もちもちした粘性の強い食感で、高品質な麺製品を作るのに適した小麦「ニシホナミ」を使用。

■出汁：長崎県平戸近海のトビウオと熊本県天草のウルメイワシ、鹿児島県枕崎の鰹節等やりうどん独自のこだわり抜いたお出汁。

鰹節うどん

鰹節においては、0.01ｍｍの切りたてをご提供いたします。これまでにないふわふわ食感と削りたてだからこそ感じられる、立ち上る芳醇な鰹の香りをぜひお楽しみください。

【ソラリアステージ店限定】店長こだわり創作うどん

ソラリアステージB1F店オリジナルのメニューをご用意。

天神地区のオフィスワーカーや買い物客だけでなく、観光客の方にも福岡・博多を感じていただける商品となっています。

尚、創作うどんのご提供は10：00からです。

鰹節チーズうどん酒蒸しあさりうどん揚げたてあご天うどん博多辛子明太釜玉朝食メニュー表

朝食メニューは朝8:00～10:00のご提供です。

お仕事前に、観光前に、ぜひお立ち寄りください。

親しみやすい店構え

木の質感を活かした格子状のデザインと大きなガラス面で明るく開放的な外観、清潔感と温かみのある明るい木製家具や照明で安心感のある店内空間となっています。

ご注文はタブレット型セルフオーダーシステムとなっていますが、ご不明点がございましたら

お気軽にお声掛けください。

皆様のご来店をお待ちしております。

株式会社西鉄ストア

株式会社西鉄ストアは福岡県・佐賀県に展開し、地元のお客様に愛されているスーパーマーケットです。1969年に創業し、2024年には55周年を迎えました。にしてつストア、レガネット、スピナ、あんくる夢市場など地域に合わせたブランド展開を行っています。

またスーパーマーケット事業のみでなく、飲食事業・酒販事業の運営も行い、食を通した体験価値を創出することで、九州のまち創りに貢献しています。

■西鉄ストア公式ホームページ

https://nishitetsu-store.jp/

■西鉄ストア公式SNS

Instagram https://www.instagram.com/nishitetsu_store/

Ｘ https://x.com/Nishitetsu_S

■やりうどん

公式サイト https://nishitetsu-store.jp/hakata-yariudon/

公式アプリ https://vn.uplink-app.com/app/download?sid=905103