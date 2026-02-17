『勝利の女神：NIKKE』より、電動で走る「DORO」軍団のトレーディングフィギュアが「あみあみ」から登場。
フィギュア＆ホビー通販大手の「あみあみ」を運営する大網株式会社（本社・東京都文京区）は、『ユラユラ森 勝利の女神：NIKKE DORO アクションホビーコレクション 6個入りBOX』『ユラユラ森 専用ドッグランレール(S・ベージュ)』を、2026年4月予定で発売いたします。
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■ユラユラ森 勝利の女神：NIKKE DORO アクションホビーコレクション 6個入りBOX
【製品情報】
□参考価格：11,880円(税込)
□発売日：2026年4月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【1BOX】6個入り
【1個】本体+テスト用ボタン電池×2入り
【サイズ】全高約8cm前後(キャラクターデザインにより若干異なります)
【素材】PVC/ABS/金属
【使用電池】LR44またはSR44×2個
1BOX購入で全6種揃います。(DOROはノーマル、シークレットのどちらかが入っています)
大人気ゲーム『勝利の女神：NIKKE』より、電動で走るDORO軍団の登場です！！
DORO・CINDORO・SHIDORO・SYUDORO・PLDORO・GDOROの全6キャラをラインナップしました！
さらに、DOROには全身が金ぴかのシークレット仕様がランダムで封入されています。
ユラユラとした動きで4足歩行しながら前進する、そのたまらない可愛さをぜひご堪能ください！
また、電池の極性を逆に入れると逆方向に走行します。
別売りの『ユラユラ森 専用ドッグランレール(S・ベージュ)』を使用すれば、レール上でより安定した走りをお楽しみいただけます。
・電池の種類や残量、ならびに各キャラクターの重量バランスの違いにより、すべてのキャラクターが同一速度で走行する保証はございません。
・使用電池：LR44またはSR44を2個使用。長時間の作動にはSR44を推奨します。
※付属のテスト用電池はLR44です。
※BOX購入いただくと全6種コンプリート可能です。
■ユラユラ森 専用ドッグランレール(S・ベージュ)
【製品情報】
□参考価格：1,100円(税込)
□発売日：2026年4月予定
□発売元・販売元：あみあみ
【サイズ】組み立て後：長径345mm×短径240mm
【素材】ABS
【セット内容一覧】
・カーブレール×8
・ストレートレール×2制作
別売りの「ユラユラ森」シリーズ走行専用・組み立て式レールが登場！
レールを使用することで、より安定した走行をお楽しみいただけます。
自由にレイアウト変更が可能なため、複数購入してオリジナルコースを作るのもおすすめです！
製品ページはこちら：
●ユラユラ森 専用ドッグランレール(S・ベージュ)(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-197954&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
※画像は実際の商品とは異なる場合があります。
※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
【今回ご紹介した製品を含む、『勝利の女神：NIKKE』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=33781&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C)SHIFT UP Corp.
【店舗情報】
