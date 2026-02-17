『勝利の女神：NIKKE』より、電動で走る「DORO」軍団のトレーディングフィギュアが「あみあみ」から登場。

フィギュア＆ホビー通販大手の「あみあみ」を運営する大網株式会社（本社・東京都文京区）は、『ユラユラ森 勝利の女神：NIKKE DORO アクションホビーコレクション 6個入りBOX』『ユラユラ森 専用ドッグランレール(S・ベージュ)』を、2026年4月予定で発売いたします。



■ユラユラ森 勝利の女神：NIKKE DORO アクションホビーコレクション 6個入りBOX




【製品情報】


□参考価格：11,880円(税込)


□発売日：2026年4月予定


□発売元・販売元：あみあみ


【1BOX】6個入り


【1個】本体+テスト用ボタン電池×2入り


【サイズ】全高約8cm前後(キャラクターデザインにより若干異なります)


【素材】PVC/ABS/金属


【使用電池】LR44またはSR44×2個












































1BOX購入で全6種揃います。(DOROはノーマル、シークレットのどちらかが入っています)



大人気ゲーム『勝利の女神：NIKKE』より、電動で走るDORO軍団の登場です！！


DORO・CINDORO・SHIDORO・SYUDORO・PLDORO・GDOROの全6キャラをラインナップしました！


さらに、DOROには全身が金ぴかのシークレット仕様がランダムで封入されています。



ユラユラとした動きで4足歩行しながら前進する、そのたまらない可愛さをぜひご堪能ください！



また、電池の極性を逆に入れると逆方向に走行します。


別売りの『ユラユラ森 専用ドッグランレール(S・ベージュ)』を使用すれば、レール上でより安定した走りをお楽しみいただけます。



・電池の種類や残量、ならびに各キャラクターの重量バランスの違いにより、すべてのキャラクターが同一速度で走行する保証はございません。


・使用電池：LR44またはSR44を2個使用。長時間の作動にはSR44を推奨します。


※付属のテスト用電池はLR44です。


※BOX購入いただくと全6種コンプリート可能です。



■ユラユラ森 専用ドッグランレール(S・ベージュ)




【製品情報】


□参考価格：1,100円(税込)


□発売日：2026年4月予定


□発売元・販売元：あみあみ


【サイズ】組み立て後：長径345mm×短径240mm


【素材】ABS



【セット内容一覧】


・カーブレール×8


・ストレートレール×2制作






別売りの「ユラユラ森」シリーズ走行専用・組み立て式レールが登場！


レールを使用することで、より安定した走行をお楽しみいただけます。



自由にレイアウト変更が可能なため、複数購入してオリジナルコースを作るのもおすすめです！



※画像は実際の商品とは異なる場合があります。


※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。


【今回ご紹介した製品を含む、『勝利の女神：NIKKE』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=33781&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




(C)SHIFT UP Corp.



