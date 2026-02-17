巡る日常のためのサプリ「ちゅらの恵み」2026年2月11日に発売！

Office G-Revo株式会社

Office G-Revo株式会社（本社：東京都渋谷区、取締役副社長：渡邉奈巳）は、自身がこよなく愛するサウナやホットヨガ、酵素風呂やトレーニング等の汗活をサポートし、同時に忙しい日常を整えることを目的に、自身がこよなく愛する沖縄県産にこだわった素材のみで配合した自然由来のサプリを2026年2月11日に発売しました。

| コンセプト |

沖縄の自然素材で、

日々のコンディションケアを。

毎日忙しく、自分のケアは後回しになりがちな世代へ。「ちゅらの恵み」は、沖縄の大自然が育んだ無農薬素材を、ぎゅっと一粒に詰め込みました。

サウナや汗活など外側からのケアに加え、忙しい日々の中でも続けられる内側からの巡り習慣として取り入れていただきたい。

東洋医学では「血・水・気」この3つのバランスが大切とされています。

日々の食生活の中で、血や水それぞれの巡りを意識したい方に向けて、植物由来成分や天然由来のミネラルを取り入れる発想から生まれました。

沖縄の自然の力と、人の温もりを感じながら、毎日をいきいきと、心地よく過ごすための国産自然派サプリメントです。

- 高品質な沖縄の天然素材を原料に使用 -

| 商品の特徴 |

POINT.01

沖縄の自然がくれる“巡りの力”で、

心も体もスッキリ軽やかに。

沖縄由来の自然素材を使用し、忙しい毎日の中でも自分をいたわる時間を大切に。

巡りを意識したライフスタイルに寄り添うサプリメントです。

POINT.02

安心・安全に配慮した沖縄由来の自然素材を使用

商社を通すことなく、生産者と直接連携し、素材選びから品質管理まで丁寧に向き合っています。

OEMメーカーとして品質管理体制を徹底しているアットモア株式会社にて、原料選定から処方・開発・製造までを行っています。

POINT.03

生産者支援

沖縄産の原材料を適正な価格で仕入れることで、生産者の所得向上に貢献します。

また、地域農業の発展と持続可能な生産体制の構築を支援していきます。

| 設計思想 |

現代の食生活だけでは摂りにくい、

巡りやバランスに関わる成分を補うために。

自然由来の成分を活かし、健康と美容の両面から毎日をもっと心地よく生活習慣の一部として、いきいきとしたライフスタイルへつなげます

こんな方にオススメ！

毎日の食生活や生活リズムを大切にしたい方に！

・汗をかく習慣はあるけれど食生活や栄養バランスが気になる方

汗活前後、運動前後の栄養補給として！

・食事は気を付けているつもりでも偏りが気になる方

毎日の習慣として！

・サプリは取り入れたいけれど刺激の強いものは避けたい方

夜やリラックスタイムにも！

・なんとなく日々の調子を意識するようになった方

体のコンディションを意識する方に向けてミネラルを配合

| 使用方法 |

毎日の食生活にプラスするベースサプリとして、

サプリ初心者の方にも、すでに利用中の方にもおすすめです！

汗活前の習慣や、食事の前後、朝の目覚め.etc、様々なシーンでご利用いただけます

■1日／1回 1～3粒を目安に、水またはぬるま湯でお召し上がりください

生活リズムに合わせて1～6粒の範囲で調整いただけます

※本品は医薬品ではありません

※疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません

※食生活は主食・主菜・副菜を基本にバランスよく

| 原材料について |

沖縄県本島(浦添)の工場で一貫して製造を行うことで製品の信頼性を確保

| 開発者 |

Office G-Revo 株式会社 取締役副社長

汗活女子＝ASEJYO（アセジョ）発起人

サウナスパプロフェッショナル

汗活トラベラー／汗活コンサルタント

沖縄の農家さんを支援することで、

観光業だけに頼らない経済圏を沖縄に築きたい。

そんな想いから、沖縄の企業とともに製品開発に取り組んでいます。

社会人になり、生活リズムが変わり、忙しさの中で自分自身のケアを後回しにしてしまう人が

増えているように感じています。私自身も、その一人でした。

サウナや運動といった「汗活」「温活」をできるだけ日常に取り入れ、元気に過ごしていますが、

毎日完璧に続けることは簡単ではありません。時間が取れない日でも、

日々の食生活の中で自分をいたわる選択ができたら--そんな想いから「ちゅらの恵み」は生まれました。

私は沖縄が好きで、学生の頃についたあだ名は「なみんちゅ」。

原点に立ち返り、大好きな沖縄にこだわり、沖縄産の原材料を使用した商品にしようと、

今回サプリメントを全面リニューアルしました。ご縁があって、無農薬の沖縄素材を扱い、

沖縄県内に工場を持つアットモア株式会社と出会い、沖縄への想いに共感し合いながら、

ひとつひとつ丁寧に形にしてきました。

この一粒に込めた想いが、日々を大切に過ごしたいと願う皆さまの暮らしにそっと寄り添えたら嬉しいです。

※共同開発パートナー企業 アットモア株式会社

沖縄県浦添市に拠点を置く企業

化粧品・健康食品・サプリメントの開発・製造・OEM/ODMをワンストップで提供

＜開発に込めた想い（代表取締役社長 加藤かおり氏）＞

ちゅらの恵みは、日々の食生活やライフスタイルの中で「巡りを意識すること」を大切にしたい方に向けて、

沖縄の自然素材を組み合わせて設計しました。原料は、生産者の顔が見える新鮮な素材にこだわり、

ひとつひとつ丁寧に選定しています。自然素材の特性や食文化の背景に目を向けながら、

毎日の食事とともに取り入れやすい形に仕上げました。沖縄の自然が育んだ素材の恵みを、

ご自身の暮らしを大切にする選択のひとつとして、日々のボディケアやライフスタイルに

そっと取り入れていただけたら嬉しく思います。

※商品詳細

■パッケージ／90粒■パッケージ／1回分（5粒）

■フライヤー情報

取り扱い店舗情報

１.癒しっぽ様

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000649492/?msockid=2ed0db552233624b1c4fc83d231e63e0

２.草加健康センター様

http://www.yunoizumi.com/souka/

３.サウナの珠湯様

https://www.instagram.com/sauna_tamayu69?igsh=YmExbHJkNDJieGtu

４. 想いを繋ぐ百貨店【TSUNAGU】様

商品・お取扱いに関するお問合せ

公式ECサイト https://churamegumi.base.shop/インスタグラム 公式アカウント

Office G-Revo 株式会社

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町 30-15

ビバリーヒルズ 206

TEL03-6450-5845 / FAX03-6450-5846

www.o-gr.net/

担当：渡邉

メール：nami@s-koshien.jp