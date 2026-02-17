【アウトレット初進出】オフィシャルサーキュラーストア「ReLIKE（リライク）」が仙台泉プレミアム・アウトレットにPOP UP出店

Free Standard株式会社

Free Standard株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：張本貴雄）は、オフィシャルサーキュラーストア「ReLIKE（リライク）」を、三菱地所・サイモン株式会社が運営する「仙台泉プレミアム・アウトレット」にて、2026年2月21日（土）から3月29日（日）までの期間限定でオープンすることをお知らせいたします。

本出店は、ReLIKE（リライク）にとって初のアウトレットモール進出となります。3月18日の「世界リサイクルデー（Global Recycling Day）」に合わせ、ブランド正規ルートで収集・メンテナンスした「オフィシャルリユース」の価値を、アウトレットモールという新たな販路で提案して参ります。

■実施背景：アウトレットから始まる「衣料循環」の新しい形

ReLIKE（リライク）は、新しいかたちでヒトとモノをつなげるオフィシャルサーキュラー（循環）ストアです。ブランド独自の正規ルートで収集し、真贋判定や正規メンテナンスを施したアイテムを次のヒトにつなげていきます。

Free Standardは、2022年の「Retailor（リテーラー）」提供開始以降、数多くのブランド・メーカー様にオフィシャルリユース（公式二次流通）プロジェクトを提供して参りました。オフィシャルリユース商品が市場に認知されていくにつれ、消費者からは「複数のブランドを横断して認定リユース品を比較したい」という声が、また企業からは「単に古着が安く買える場所ではなく、背景にある思いや品質の高さを伝える販路を構築したい」という声が急速に高まっています。

三菱地所・サイモンが運営するプレミアム・アウトレットは、これまでも衣料品回収キャンペーン等を通じ、サステナブルな社会の実現のための取り組みを行っていました。今回、両者が連携することで、「ブランド正規ルートで収集・メンテナンスを施した高品質なリユース品を、アウトレットという幅広い層の消費者が集まる場で循環させる」という、ファッション業界の新たな流通モデルを提示いたします。

■ “ここならでは”のショッピング体験：3つの安心保証

世界で最も安心してリユース購入できる場所になるため、ReLIKE（リライク）では以下の保証を徹底しています。

１.本物保証

ReLIKE（リライク）でお取り扱いのアイテムは、ブランド自身が顧客やスタッフから収集したアイテムのみを販売しております。真贋についてもブランド独自のデータとナレッジを元に全てのアイテムを検品し、再販売される全てのアイテムは、正規ルートで販売されたアイテムであることを保証いたします。

２.品質保証

従来のリユースアイテムは、メンテナンスやクリーニングを行わずに再販売されることが常識とされてきました。私たちReLIKE（リライク）では、ブランドが定めた正規メンテナンスガイドラインを遵守した付加価値を提供することで、常に高品質なアイテムをご提供いたします。

３.下取り保証

ReLIKE（リライク）で再販売されるすべてのアイテムは、本物かつ高品質なアイテムとなります。そのため、2年・3年と時を経て好みが変わり、着用しなくなった場合でも、必ずReLIKEが再下取りを保証いたします。一度販売して終わりではなく、一つのアイテムが何度でも人と出会えるオープンな循環消費をつくることがReLIKEの使命です。

■店舗概要

店舗名：ReLIKE（リライク）

場所：仙台泉プレミアム・アウトレット 1階 1330区

開催期間：2026年2月21日（土）～3月29日（日）

営業時間：2月 10:00～19:00 / 3月 10:00～20:00（※2/26は休館）

内容：提携ブランドのオフィシャルリユース品の販売

■三菱地所・サイモン株式会社について

三菱地所・サイモン株式会社は、三菱地所株式会社と Simon Property Group,Inc.の 2 社による合弁会社で、日本におけるアウトレットの開発、所有、運営を主な事業としています。2000年に日本第 1 号店として御殿場プレミアム・アウトレット（静岡県）を、2008年に仙台泉プレミアム・アウトレット（宮城県）を開業し、現在全国 10 か所でプレミアム・アウトレットを運営しています。

コーポレートサイト：https://mes.premiumoutlets.co.jp/

プレミアム・アウトレット公式サイト：https://www.premiumoutlets.co.jp/

■Free Standardについて

社名：Free Standard株式会社

代表者：張本 貴雄

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目19番9号 第一暁ビル6階

設立年：2020年

事業概要：

消費財の一次生産者であるブランド・メーカーが独自の二次流通市場を構築可能にするリコマースオペレーティングシステム「Retailor（リテーラー）」を提供する会社です。リテーラーでは、ブランド独自のリユースサイト構築から、必要に応じて商品収集・真贋確認・商品メンテナンス・保管・撮影・登録といった機能をセミカスタマイズで提供することが可能です。

会社URL：https://freestandard.co.jp/