法人会員6,045社が利用する法人様専用ギフト総合サービス「okurimono -おくりもの-」ビジネスシーンに特化した「法人向けホワイトデー特集2026」を開始

アディッドバリュー株式会社

アディッドバリュー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：齋藤 英子）が運営する

法人様専用ギフト総合サービス「okurimono -おくりもの-」（以下、okurimono）は、

2026年3月14日のホワイトデーに向け、法人様向けギフトサービスokurimonoにて

「法人・企業向けホワイトデー特集」を2月17日より開始いたしました。

「バレンタインのお返し、何がいいかな？」「個包装じゃないと配りにくいよね」

そんなオフィス特有の悩みが多く聞かれるのが、3月のホワイトデーです。特に年度末の決算期と重なるこの時期、ギフト選びのために百貨店へ走るのは大変なことかと思います。

そこでokurimonoでは、「デスクに座ったまま、5分でセンスの良いお返しが完了する」ホワイトデー・ソリューションをご提案します！

【特集ページURL】

https://okuri-mono.com/scene/whiteday

■ 特集開催の背景：3月の「業務効率」と「気配り」の両立へ

オフィスのホワイトデーは、単にお菓子を配るだけでなく、「センスの良さ」や「配りやすさ」が求められます。しかし、多忙な時期に百貨店へ出向いたり、大量の商品を買い出しに行くのが大変。

そこでokurimonoでは、デスクで完結する「総務・経理ご担当者様のためのホワイトデー」として

本特集を企画しました。

■ 「法人向けホワイトデー特集」3つのポイント

1.「オフィスの需要」に特化した厳選ラインナップ

「個包装で配りやすい」「常温で日持ちがする」「デスクで映えるパッケージ」など、

ビジネスシーンで喜ばれる条件を満たした商品だけを特集ページに集約。

数ある商品から探す手間を省き、最短で最適なギフトを選定できます。

2. 経理業務をスムーズに。「請求書払い・領収書」完全対応

法人会員様向けに、請求書払いに対応。クレジットカード決済の場合も、Web上から適格請求書（インボイス）対応の領収書が発行可能です。面倒な経費精算の手間を最小限に抑えます。

3. 大量注文・複数配送先も一括サポート

部署単位の数十個～数百個単位のオーダーにも対応。

支店や取引先など、複数の配送先への分納も、スムーズにご依頼いただけます。

おくりものコンシェルジュが商品選定からお届けまですべてサポートいたします。

■キャンペーン概要

実施期間： 2026年2月17日～3月10日

対象商品：ホワイトデー関連ギフト

特典内容：ご相談・お見積りで1,000ポイントプレゼント（キャンペーンコード：2026WD）

※お問い合わせの際にキャンペーンコードをお伝えください。

特設ページ：https://okuri-mono.com/scene/whiteday

【ピックアップ商品】

[KOMETE]花束のデザート12個入 2,160円（税込）

https://okuri-mono.com/products/detail/25403

京都の伝統菓子「京せんべい」にクリームを絞り、職人が１個づつ丁寧に包み込み、花束の形に仕上げました。可愛らしい見た目のお菓子は皆様の心も華やかに彩ります。

[井桁堂]ガトープルポ16個入 2,160円（税込）

https://okuri-mono.com/products/detail/24753

円形にしたフィナンシェ生地をしっとりと焼き上げ、コンフィチュール＆ショコラで味にアクセントをそえて。「ちょっと（peu）」「ひとやすみ（repos）」という名前の午後のティータイムにぴったりな焼き菓子です。

[マクミランアリス]ガトーセレクション 3,240円（税込）

https://okuri-mono.com/products/detail/25914

『不思議の国のアリス』のイラストをあしらった上品な箱に、クッキーやスティックケーキを詰め合わせた洋菓子ギフトセットです。

ぜひ、このご機会にご相談くださいませ。

●法人様専用ギフト総合サービス「okurimono -おくりもの-」とは

https://okuri-mono.com/

お祝い花、お中元、お歳暮や販促・ノベルティ、福利厚生など法人企業様に特化したギフト総合サービスです。ご利用法人会員数は2025年12月末時点で6,045社。

専属の贈りものコンシェルジュがお忙しい総務・経理・管理などギフトをお手配するご担当者様に代わり、ギフトのお手配に関わる業務を懇切丁寧にサポートいたします。

また会員様専用のマイページでは、充実した機能が全て無料でご利用でき、贈答情報の一元管理が可能となっております。

＜お問合せ＞

TEL :03-6450-6416 (平日10:30～18:30)

Email:info@okuri-mono.com

担当：齋藤

商品の選定についてお困りの方、お見積りやご相談の際には、専属の贈りものコンシェルジュが懇切丁寧にご対応いたします。

＜本件に関するお問合せ＞

アディッドバリュー株式会社

TEL :03-6450-6416 (平日10:30～18:30)

Email: press@a-value.co.jp

担当 :齋藤