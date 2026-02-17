こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【実施レポート】「英語で伝える」楽しさをステージで！京進のほいくえんHOPPAで初の英語スピーチコンテストを開催
園生活で培った英語力を自信に。関東・関西のファイナリストが自らの夢を堂々披露
全国に94園の保育施設を展開する京進グループ「HOPPA」は、日頃の英語教育の成果を披露する場として「HOPPA Englishスピーチコンテスト」を初めて開催しました。2026年1月17日に関東エリア、24日に関西エリアで本選（ファイナル）を実施し、選ばれた園児たちがステージで自らの思いを英語でスピーチしました。
※ 京進のほいくえん HOPPA、京進のこどもえん HOPPA、京進のプレミアム学童HOPPA
■開催のねらい：英語を「ツール」に、表現する喜びを知り、自信を育む
小学校での英語教育の早期化に伴い、幼児期から英語に親しむニーズが高まっています。HOPPAでは、英語を単なる知識として学ぶのではなく、自分の考え、気持ちを相手に届けるための「ツール」として活用する機会を創出するため、本コンテストを企画しました。年中クラス・年長クラスを対象に、日頃の「English time」で育んだスピーキング力を活かし、大勢の前で発表するという挑戦を通じて、子どもたちの自信を育むことを目的としています。
今回は初の試みとして、運営上の条件を考慮し東京・滋賀の園を対象に開催。550名の園児がエントリーし、ビデオなどでの一次審査・二次審査を通過した園児60名が本選へ進みました。ネイティブの英語講師（English teacher）と日常で身につけた自然な発音と豊かな表情で発表しました。
今年度は、年齢や学習段階に合わせて、複数のスピーチカテゴリーを設けました。年中クラスでは、世界中で親しまれている絵本 『Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?』を題材にしたスピーチ、年長クラスでは、『Dear Zoo』を題材にしたスピーチのカテゴリーを設けました。さらに、子どもたちが一年間で学んだことをもとに、自分で考えた内容を発表するオリジナルカテゴリーも設けました。
＜参加者の声＞
園児：
「緊張したけど楽しかった！」「たくさん練習した」「上手にできた」
保護者：
「園で学んでいる英語が身についているのだと実感した」「成長した姿に驚きと嬉しさでいっぱいになった」「自信につながっていることを実感できた」「お家でも楽しそうに練習していました。英語とネイティブの先生のことが大好きな様子が分かって、親としてうれしい気持ちになりました」
【コンテスト運営担当者の思い】
今回のコンテストは、単なる発表の場ではなく、子どもたちが安心して挑戦し、成功体験を積むことのできる機会だったと感じています。そして、これを実現できたのはHOPPAだからこそだと思います。日々の英語環境と継続的な指導があったからこそ、子どもたちは自然なリズムと自信をもって発表することができました。HOPPAは、過度なプレッシャーではなく、適切なサポートの中で子どもたちの成長を支えています。今回の経験は、子どもたちのこれからにつながる大切な種をまく機会となったと強く感じており、このような形で提供できるのはHOPPAならではの取り組みだと考えています。
【コンテスト概要】
■名称：HOPPA 第1回 Englishスピーチコンテスト
■日時：2026年1月17日（関東）、1月24日（関西）
■参加園：関東・関西エリア 計17園※
※関東：HOPPA堀切菖蒲園／HOPPA北野けやきの里／HOPPA柳沢／HOPPAおおじまタウン／HOPPA東和親水／HOPPA京成小岩駅／HOPPA阿佐谷南 関西：HOPPA栗東下鈎／HOPPA菩提寺西／HOPPA大将軍なごみ／HOPPA湖南水戸／HOPPA近江八幡／HOPPA衣川湖岸緑地／HOPPA石部／HOPPA石山駅／HOPPA大将軍／HOPPA唐崎駅
＜本コンテストについてブログでも紹介しています＞
https://keceg.jp/2026/02/13/hoppa-english-speech-contest-2026-2/
【京進の保育事業について】https://keceg.jp/
京進の保育事業は2011年に開始。能力開発lesson（知育time）やネイティブのEnglish TeacherによるEnglish time、プログラミング教育への取り組みを特色としています。「HOPPA（ホッパ）」という名称で、全94園の保育園・認定こども園を運営しています。
ブログ：https://keceg.jp/find/blog/
Instagram：https://www.instagram.com/hoppa_befair/
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：493カ所（連結2025年5月末現在）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。
関連リンク
京進の保育事業について
https://keceg.jp/
コンテストの様子（ブログ）
https://keceg.jp/2026/02/13/hoppa-english-speech-contest-2026-2/
全国に94園の保育施設を展開する京進グループ「HOPPA」は、日頃の英語教育の成果を披露する場として「HOPPA Englishスピーチコンテスト」を初めて開催しました。2026年1月17日に関東エリア、24日に関西エリアで本選（ファイナル）を実施し、選ばれた園児たちがステージで自らの思いを英語でスピーチしました。
■開催のねらい：英語を「ツール」に、表現する喜びを知り、自信を育む
小学校での英語教育の早期化に伴い、幼児期から英語に親しむニーズが高まっています。HOPPAでは、英語を単なる知識として学ぶのではなく、自分の考え、気持ちを相手に届けるための「ツール」として活用する機会を創出するため、本コンテストを企画しました。年中クラス・年長クラスを対象に、日頃の「English time」で育んだスピーキング力を活かし、大勢の前で発表するという挑戦を通じて、子どもたちの自信を育むことを目的としています。
■「自分の言葉を英語で伝えてみよう！」子どもたちの勇姿
今回は初の試みとして、運営上の条件を考慮し東京・滋賀の園を対象に開催。550名の園児がエントリーし、ビデオなどでの一次審査・二次審査を通過した園児60名が本選へ進みました。ネイティブの英語講師（English teacher）と日常で身につけた自然な発音と豊かな表情で発表しました。
今年度は、年齢や学習段階に合わせて、複数のスピーチカテゴリーを設けました。年中クラスでは、世界中で親しまれている絵本 『Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?』を題材にしたスピーチ、年長クラスでは、『Dear Zoo』を題材にしたスピーチのカテゴリーを設けました。さらに、子どもたちが一年間で学んだことをもとに、自分で考えた内容を発表するオリジナルカテゴリーも設けました。
＜参加者の声＞
園児：
「緊張したけど楽しかった！」「たくさん練習した」「上手にできた」
保護者：
「園で学んでいる英語が身についているのだと実感した」「成長した姿に驚きと嬉しさでいっぱいになった」「自信につながっていることを実感できた」「お家でも楽しそうに練習していました。英語とネイティブの先生のことが大好きな様子が分かって、親としてうれしい気持ちになりました」
【コンテスト運営担当者の思い】
今回のコンテストは、単なる発表の場ではなく、子どもたちが安心して挑戦し、成功体験を積むことのできる機会だったと感じています。そして、これを実現できたのはHOPPAだからこそだと思います。日々の英語環境と継続的な指導があったからこそ、子どもたちは自然なリズムと自信をもって発表することができました。HOPPAは、過度なプレッシャーではなく、適切なサポートの中で子どもたちの成長を支えています。今回の経験は、子どもたちのこれからにつながる大切な種をまく機会となったと強く感じており、このような形で提供できるのはHOPPAならではの取り組みだと考えています。
【コンテスト概要】
■名称：HOPPA 第1回 Englishスピーチコンテスト
■日時：2026年1月17日（関東）、1月24日（関西）
■参加園：関東・関西エリア 計17園※
※関東：HOPPA堀切菖蒲園／HOPPA北野けやきの里／HOPPA柳沢／HOPPAおおじまタウン／HOPPA東和親水／HOPPA京成小岩駅／HOPPA阿佐谷南 関西：HOPPA栗東下鈎／HOPPA菩提寺西／HOPPA大将軍なごみ／HOPPA湖南水戸／HOPPA近江八幡／HOPPA衣川湖岸緑地／HOPPA石部／HOPPA石山駅／HOPPA大将軍／HOPPA唐崎駅
＜本コンテストについてブログでも紹介しています＞
https://keceg.jp/2026/02/13/hoppa-english-speech-contest-2026-2/
【京進の保育事業について】https://keceg.jp/
京進の保育事業は2011年に開始。能力開発lesson（知育time）やネイティブのEnglish TeacherによるEnglish time、プログラミング教育への取り組みを特色としています。「HOPPA（ホッパ）」という名称で、全94園の保育園・認定こども園を運営しています。
ブログ：https://keceg.jp/find/blog/
Instagram：https://www.instagram.com/hoppa_befair/
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：493カ所（連結2025年5月末現在）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。
関連リンク
京進の保育事業について
https://keceg.jp/
コンテストの様子（ブログ）
https://keceg.jp/2026/02/13/hoppa-english-speech-contest-2026-2/