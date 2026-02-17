令和８年３月に山田ＩＣ・桶川北本ＩＣ・和光ＩＣが 新たにＥＴＣ専用料金所に変わります

令和８年２月１７日

東日本高速道路株式会社

関東支社

ＮＥＸＣＯ東日本関東支社（埼玉県さいたま市）は、令和８年３月より［E82］千葉東金道路（以下「東金道」）、［C4］首都圏中央連絡自動車道（以下「圏央道」）および［C3］東京外環自動車道（以下「外環道」） の一部のインターチェンジ（以下「ＩＣ」）において、ＥＴＣ専用料金所の運用を開始しますので、お知らせします。

今後も、ＥＴＣ専用料金所の導入拡大を進めてまいります。

１．ＥＴＣ専用料金所として運用開始する料金所

２．位置図



３．ＥＴＣ専用料金所のご案内

ＥＴＣ専用料金所の運用開始に合わせ、ＩＣ付近の一般道の案内標識に「ＥＴＣ専用」の標識を設置

し、ＥＴＣ車でご利用いただく必要があることをお知らせします。





※上記はＥＴＣ専用料金所として運用開始済みの坂東ＩＣ、三郷南ＩＣの看板です。

４．ＥＴＣ専用料金所のご利用方法について

ＥＴＣ車でのご利用をお願いします。

ＥＴＣが使えない状態（ＥＴＣ車載器未設置、ＥＴＣカード未挿入等）でＥＴＣ専用料金所をご利用

された場合は、後退せずに、『ＥＴＣ/サポート』又は『サポート』と表示されたレーンを通行し、一旦

停止して現地の案内や係員の指示に従ってください。

設備点検等によるＥＴＣレーン閉鎖時は、ＥＴＣ車もサポートレーンをご利用ください。

ご利用方法など詳しくは、ＮＥＸＣＯ東日本公式ＷＥＢサイト「ドラぷら」でご確認ください。

https://www.driveplaza.com/etc/etc_guide/etc_only_station/





※上記はＥＴＣ専用料金所として運用開始済みの坂東ＩＣの写真です。