「果汁グミ推し味フルーツミックス」2月24日から全国で新発売！

「果汁グミ推し味フルーツミックス」（47g）

価格：オープンプライス

【概要】

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、くだもののおいしさがギュッとつまった「果汁グミ」ブランドより、消費者による人気投票によってフレーバーが決定した新商品「果汁グミ推し味フルーツミックス」を、2026年2月24日より全国で発売します。

近年、グミの楽しみ方が多様化し、SNSでの話題性も重視されています。そこで当社は、「みんなの『好き♡』をひとつの味に」をテーマとした好きな味を合わせるミックスフレーバー投票企画「#推し味ミックス果汁グミ」を、当社のグミ公式Xアカウント「明治グミ【公式】」にて2025年5月29日から6月11日にかけて実施しました※1。

本商品は、その投票企画で数多くのご応募の中から上位に選ばれた「もも」「パインアップル」「りんご」の 3 種類の果汁をバランスよくブレンドした、“みんなの推し味”がつまった特別な果汁グミです。

【商品特長】

①人気投票で選ばれた“推し味”をミックス！

消費者の投票によって選ばれた「もも」「パインアップル」「りんご」の果汁をミックスした、特別なフルーツミックス味です。くだもののおいしさがギュッとつまった、果汁100（生果汁換算比）※2で、すっきりとした味わいが楽しめます。

②見た目も楽しい「もも」の形

グミの形は、投票でミックスさせたい果物1位に輝いた「もも」の形を採用しました。コロンとした可愛らしい見た目もお楽しみいただけます。素材の色を生かした着色料不使用です。

③リラックスしたい時などにおすすめなソフト食感

果汁のジューシーさが感じられるソフトな食感は、リラックスしたいときにぴったりです。

本商品の発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

※1 明治グミ【公式】による投稿内容

https://x.com/kamulab_meiji/status/1927892648297386467?s=20

※2 生果汁に換算すると製品重量の100%相当になるよう、6.9倍濃縮の果汁(パインアップル、りんご、もも)を約6.9g配合しております。