“反応する素材”が産業構造を再定義―圧電セラミック市場、2031年82億ドル規模へ
目に見えない力を制御する――圧電セラミックが拓く未来の基盤技術
圧電セラミックは、外部からの機械的な力を電気に、あるいは電気信号を物理的な動きに変換する特性を持ち、現代のスマート技術を支える中核部品の一つとなっている。その適用範囲は、スマートフォンの超音波センサーや車載電子機器、産業用の精密測定装置、さらには医療分野に至るまで実に多岐にわたる。従来の構造材料や電子材料とは異なり、「反応する素材」として新たな機能価値を生み出す圧電セラミックは、次世代のイノベーションを加速する触媒とも言える存在である。社会全体が「感知」「変換」「制御」をキーワードに進化する中、圧電セラミックの需要は静かに、しかし確実に拡大を続けている。
なぜ今、圧電セラミックなのか？――高機能化と高精度化の時代に不可欠な存在
現代の産業界は、機器の小型化・高機能化・高精度化という三大潮流の真っただ中にある。圧電セラミックは、その流れに呼応するかたちで進化を遂げてきた。たとえば、ナノレベルの変位制御が求められる半導体製造装置や、高周波かつ高感度が要求される医療用プローブなど、極めて厳しい技術要求に対しても圧電セラミックは優れた応答性と安定性を示す。しかも、材料そのものがコンパクトでありながら高出力を実現できるため、限られたスペースに高性能を詰め込む設計が可能になる。こうした物性特性は、他の素材では代替が難しい唯一無二の魅力を備えている。まさに、未来を実装するための「素材の進化系」である。
市場は動いている――グローバルニーズと地域最適化の狭間で
圧電セラミック業界の市場動向は、グローバルとローカルの両極で活発な動きを見せている。一方では、世界的な5G・EV・IoT化の進展によって、センサーやアクチュエータ需要が指数関数的に増大しつつある。特にアジア圏では、スマート製造や精密医療といった先端領域における投資が加速しており、圧電セラミックの採用拡大が顕著となっている。他方で、地域ごとの規制や調達構造、さらには知的財産戦略などが複雑に絡み合い、製品開発・供給体制に多様性と柔軟性が求められる環境も生まれている。このような中で求められるのは、単なる材料供給ではなく、用途最適化と迅速なカスタマイズを可能にするソリューション型のアプローチである。
応用先は無限――新領域を切り拓く技術融合の鍵を握る
圧電セラミックの応用範囲は、従来の枠を超えて拡張を続けている。近年では、ウェアラブルデバイスやエネルギーハーベスティング（環境発電）といった新領域でも注目されており、「電源いらずで動くセンサー」や「動くことで自己発電するデバイス」といった概念が、研究開発の現場を刺激している。さらには、AIやロボティクスとの組み合わせによる自律制御システムへの応用も視野に入りつつあり、圧電セラミックは単なる部品ではなく、「機能そのもの」としての地位を確立し始めている。こうした潮流は、素材とエレクトロニクスの境界を曖昧にし、技術融合を加速させる力となっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界圧電セラミック市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/579170/piezoelectric-ceramics）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.5%で、2031年までにグローバル圧電セラミック市場規模は82.06億米ドルに達すると予測されている。
