世界の乳児栄養市場は、健康意識の高まりとプレミアム化の傾向により、2035年までに1,620.8億米ドルに達すると予測されています。

世界の乳児栄養市場は、健康意識の高まりとプレミアム化の傾向により、2035年までに1,620.8億米ドルに達すると予測されています。