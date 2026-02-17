大迫力のゴジラに向かって“ふたりで”絆ジップライン！ 「春のペアジップライン ～ゴジラを監視！記録写真をUPせよ！～」 3月28日（土）～6月28日（日）期間限定で開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342009/images/bodyimage1】
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」にある大人気アトラクション「ゴジラ迎撃作戦」では、「シアター」「シューティング」「ミュージアム」「特撮スタジオ」とともに、2つのジップラインコース「体内監視コース」「体表監視コース」をお楽しみ頂けます。
今回開催する春のジップラインキャンペーン「春のペアジップライン ～ゴジラを監視！記録写真をUPせよ！～」では、通常は1名ずつのスタートとなっている「体内監視」コースにて、期間中の11:00～17:00で2名一緒にスタートすることができるようになります。「体内監視コース」は、全長約120mの実物大ゴジラの口から体内に侵入することができるスリル満点のジップラインコースです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342009/images/bodyimage2】
▲2人同時に飛べる絆ジップラインに挑戦しよう！
さらに、フォトデッキから撮影した実物大ゴジラとの記念写真に「＃ニジゲンノモリ」「＃ゴジラ迎撃作戦」を付けて、各種SNSに投稿した画面をアトラクションスタッフに見せることで、「ゴジラ迎撃作戦」限定のペアグッズをゲット！カップルで、友達同士で、スリル満点のジップラインを2人で挑戦すれば、2人の絆がより一層深まること間違いなし！ゴジラの記録写真もバッチリシェアで、思い出グッズも手に入れよう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342009/images/bodyimage3】
▲記念写真を撮って限定オリジナルグッズをゲット！
■キャンペーン概要
実施期間：
3月28日（土）～6月28日（日）11:00～17:00
※メンテナンスによりシングルラインになる可能性もあり
料金：
「ゴジラ迎撃作戦」のジップラインを含むいずれかの入場チケットをご購入ください
内容：
期間中限定で「体内監視コース」のみ、2名同時に並んでジップラインをスタートすることができます。
また、フォトデッキにて撮影された実物大ゴジラとの記念写真を「＃ニジゲンノモリ」「＃ゴジラ迎撃作戦」を付けて、各種SNSに投稿した画面をアトラクションスタッフに見せていただくことで「ゴジラ迎撃作戦」限定のオリジナルグッズをプレゼントいたします。
備考：
ジップライン中の撮影には、専用の「ゴジラスマホケース」を貸出しいたします
URL：
https://nijigennomori.com/godzilla_awajishima/?utm_campaign=pr
■（参考）「ゴジラ迎撃作戦」概要
『ゴジラ迎撃作戦』は、淡路島に上陸した世界最大、全長120mの実物大ゴジラをテーマにし、強大さと迫力を真に体感できる世界唯一のエンターテインメントアトラクションです。
参加者は国立ゴジラ淡路島研究センターの一員となり、細部までこだわり抜いたゴジラの体内に参加者が突入する「ジップライン」や、飛散したゴジラ細胞を殲滅(せんめつ)する「シューティングゲーム」などのミッションに挑みます。
その他、常設では世界初となる「ゴジラミュージアム」や、小さなお子さまを対象に、約50種類の怪獣ソフビなどが 遊び放題のキッズエリア「カイジュウノモリ」などの室内アトラクションも充実。さらに、国立ゴジラ淡路島研究センターのグッズをはじめ、『ゴジラ迎撃作戦』の世界感あふれるフード等も販売致します。
世界最大のゴジラが淡路島に上陸しています！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342009/images/bodyimage4】
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」にある大人気アトラクション「ゴジラ迎撃作戦」では、「シアター」「シューティング」「ミュージアム」「特撮スタジオ」とともに、2つのジップラインコース「体内監視コース」「体表監視コース」をお楽しみ頂けます。
今回開催する春のジップラインキャンペーン「春のペアジップライン ～ゴジラを監視！記録写真をUPせよ！～」では、通常は1名ずつのスタートとなっている「体内監視」コースにて、期間中の11:00～17:00で2名一緒にスタートすることができるようになります。「体内監視コース」は、全長約120mの実物大ゴジラの口から体内に侵入することができるスリル満点のジップラインコースです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342009/images/bodyimage2】
▲2人同時に飛べる絆ジップラインに挑戦しよう！
さらに、フォトデッキから撮影した実物大ゴジラとの記念写真に「＃ニジゲンノモリ」「＃ゴジラ迎撃作戦」を付けて、各種SNSに投稿した画面をアトラクションスタッフに見せることで、「ゴジラ迎撃作戦」限定のペアグッズをゲット！カップルで、友達同士で、スリル満点のジップラインを2人で挑戦すれば、2人の絆がより一層深まること間違いなし！ゴジラの記録写真もバッチリシェアで、思い出グッズも手に入れよう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342009/images/bodyimage3】
▲記念写真を撮って限定オリジナルグッズをゲット！
■キャンペーン概要
実施期間：
3月28日（土）～6月28日（日）11:00～17:00
※メンテナンスによりシングルラインになる可能性もあり
料金：
「ゴジラ迎撃作戦」のジップラインを含むいずれかの入場チケットをご購入ください
内容：
期間中限定で「体内監視コース」のみ、2名同時に並んでジップラインをスタートすることができます。
また、フォトデッキにて撮影された実物大ゴジラとの記念写真を「＃ニジゲンノモリ」「＃ゴジラ迎撃作戦」を付けて、各種SNSに投稿した画面をアトラクションスタッフに見せていただくことで「ゴジラ迎撃作戦」限定のオリジナルグッズをプレゼントいたします。
備考：
ジップライン中の撮影には、専用の「ゴジラスマホケース」を貸出しいたします
URL：
https://nijigennomori.com/godzilla_awajishima/?utm_campaign=pr
■（参考）「ゴジラ迎撃作戦」概要
『ゴジラ迎撃作戦』は、淡路島に上陸した世界最大、全長120mの実物大ゴジラをテーマにし、強大さと迫力を真に体感できる世界唯一のエンターテインメントアトラクションです。
参加者は国立ゴジラ淡路島研究センターの一員となり、細部までこだわり抜いたゴジラの体内に参加者が突入する「ジップライン」や、飛散したゴジラ細胞を殲滅(せんめつ)する「シューティングゲーム」などのミッションに挑みます。
その他、常設では世界初となる「ゴジラミュージアム」や、小さなお子さまを対象に、約50種類の怪獣ソフビなどが 遊び放題のキッズエリア「カイジュウノモリ」などの室内アトラクションも充実。さらに、国立ゴジラ淡路島研究センターのグッズをはじめ、『ゴジラ迎撃作戦』の世界感あふれるフード等も販売致します。
世界最大のゴジラが淡路島に上陸しています！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342009/images/bodyimage4】