コマニーがウェルビーイング発信イベントに共催参画 ～「THE WELLBEING WEEK 2026」で、よりよく生きる、よりよく働くためのプログラムを展開～
間仕切りで新たな価値を創造する間づくりカンパニーのコマニー株式会社（本社：石川県小松市、代表取締役社長執行役員：塚本健太）は、ウェルビーイング学会が主催する日本最大級のウェルビーイングイベント「THE WELLBEING WEEK 2026」（2026年3月13日～22日開催）に共催企業として参画し、予防医学研究家の石川善樹氏や幸福学研究者の前野隆司氏らと共に、4つのプログラムを3月15日～20日の期間に実施することをお知らせします。
コマニーは2018年4月に「コマニーSDGs宣言」を行い、SDGsの本質であるウェルビーイングを追求し続けています。また、「THE WELLBEING WEEK」は、2017年にスタートし（当初は「Shiawase シンポジウム」の名称）、毎年3月20 日の「国際幸福デー」に合わせて開催されてきたボランティア主導のイベントです。多様性のある企画を通して社会全体のウェルビーイングを高めていくことを目指して開催しており、2026年に10周年を迎えました。アカデミックな礎となるウェルビーイング学会のもと、新たに企業や教育機関との連携も加え、さらに、広く、深く、地球全体のウェルビーイングを高めるために活動しております。
本イベントにおいて、コマニーは「間づくり」という視点から、よりよく生きる、よりよく働くためのヒントを共有し、ウェルビーイング経営の具体的な実践を発信します。
【コマニーが共催するプログラム及び申し込み先URL】
(1)3.15（日） 10:00-16:00 対面開催
タイトル：【対面開催】小松・梯川流域を歩こう、描こう、食べよう！
申込先：https://x.gd/5SO6L
申込期限：2026年3月6日 20時、先着30名迄（同伴者含）
登壇者：
予防医学研究者 石川 善樹
フラワーアーティスト 田中 孝幸
株式会社Radiance 代表取締役 金ケ江 悦子
【プログラム概要】
舞台は小松地域の梯川流域。森を歩き、湧き出たばかりの水を味わい、自然が育んだお米や野菜に触れながら、みんなでその風景を描きます。五感がひらくひとときの中で、人と自然のつながりを感じ、大人も子どもも「心地よさ」や「大切にしたいもの」をそっと見つけていきます。
(2)3.17（火） 15:30-17:00 オンライン開催
タイトル：人はみなマイノリティである ～オリパラトレーナーと学ぶＤ＆Ｉ～
申込先： https://x.gd/7lBFX
申込期限：2026年3月14日 20時
登壇者：国立スポーツ科学センター 羅 劉星
【プログラム概要】
誰もがどこかでマイノリティ--。そんな視点から、D&Iを“自分ごと”としてそっと見つめ直すプログラムです。国立スポーツ科学センターでオリパラ選手や大谷翔平選手を支える羅劉星氏を迎え、トップアスリートの事例や現場の経験から、「違いをどう理解し、どう活かすか」「マイノリティとは何か」を穏やかに深めていきます。
成功している人であっても、誰もが“違い”を抱えている--。その気づきから、マイノリティ／マジョリティという境界を越え、“違いを活かし合う未来”を一緒に描きましょう。
(3)3.19（木） 16:00-17:30 オンライン開催
タイトル：みんなで幸せでい続ける経営研究会 特別公開セッション ～前野隆司教授と語るCOMANYウェルビーイング経営の具体実践～
申込先： https://x.gd/OrqB5F
申込期限： 2026年3月14日 20時
登壇者：
武蔵野大学 ウェルビーイング学部長 前野 隆司
