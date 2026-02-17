厚生労働省「女性の活躍推進および両立支援に関する総合的情報提供事業」オンラインイベントに、当社代表の菅原が登壇しました

厚生労働省「女性の活躍推進および両立支援に関する総合的情報提供事業」オンラインイベントに、当社代表の菅原が登壇しました