ドライインキュベーターの世界市場2026年、グローバル市場規模（汎用型、特殊用途型）・分析レポートを発表
2026年2月17日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ドライインキュベーターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ドライインキュベーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
最新の調査によると、ドライインキュベーターの世界市場規模は2024年に67.1百万米ドルと評価されています。今後も安定した成長が見込まれており、2031年には94.7百万米ドル規模へ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は5.1パーセントとされ、生命科学研究や医療検査分野の拡大が市場成長を支えています。
本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応を踏まえ、競争環境の変化、地域経済への影響、供給網の安定性についても分析しています。研究用機器は国際取引の比重が高く、政策や貿易条件の変化が市場構造に影響を及ぼす点が重要です。
________________________________________
【製品概要】
ドライインキュベーターは、微生物、細胞、組織などを培養するための装置です。水槽を用いず、空気循環や加熱プレートによって安定した温度環境を維持する点が特徴です。温度の均一性と制御精度に優れており、細菌、真菌、細胞など多様な生体試料の培養に適しています。
水を使用しない構造のため、保守性が高く、清掃や管理が容易である点も利点です。研究用途だけでなく、臨床検査、食品検査、工業的発酵分野など、幅広い用途で利用されています。
________________________________________
【調査内容と分析手法】
本レポートは、ドライインキュベーター市場を対象に、定量分析と定性分析を組み合わせた包括的な市場調査です。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場を整理し、需要と供給の動向、競争状況、市場需要の変化要因を多角的に分析しています。
市場は研究開発投資、医療体制の変化、食品安全規制などの影響を受けやすいため、競争環境や需給トレンドを幅広く検証しています。また、主要企業の企業概要や製品事例、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も示されています。
________________________________________
【市場規模と将来予測】
本調査では、2020年から2031年までの期間を対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から市場規模と将来予測を提示しています。世界全体に加え、地域別および国別の予測も整理されており、研究環境や医療体制の違いによる需要差を比較できる構成です。
さらに、タイプ別および用途別の市場予測も示されており、どの製品仕様や利用分野が今後の成長をけん引するのかを把握しやすい内容となっています。
________________________________________
【調査目的】
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすることです。あわせて、ドライインキュベーター市場の成長可能性を評価し、タイプ別および用途別の将来成長を予測しています。さらに、市場競争に影響を及ぼす要因を整理することで、製品開発や販売戦略、地域展開の検討に資する情報提供を目的としています。
________________________________________
【主要企業の分析】
本調査では、Esco Medical、Biobase、Awareness Technology、Labtron Equipment、ENRICO BRUNO SRL、Shanghai Welso Technology Co.,Ltd.、Cellbox Solutions GmbH、Laboid International、Ferrotek Equipments、Shanghai Astech Biotechnology Co., Ltd.などの企業が主要プレイヤーとして取り上げられています。
