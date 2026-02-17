電気エンクロージャー市場は2035年までに堅調な144億米ドル規模に達し、スマートグリッドの拡大と産業オートメーションの急増を背景に年平均成長率（CAGR）5.90％で着実に拡大する見込み
電気エンクロージャー市場は、2025年の81億5,000万米ドルから2035年には144億米ドルへと拡大し、2026年から2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）5.90％で成長すると見込まれています。本市場は、産業オートメーション、データセンター拡張、再生可能エネルギー導入、スマートインフラ整備の進展と密接に連動しており、グローバルな電力・通信インフラの高度化を背景に安定した需要拡大が続いています。電気エンクロージャーは、回路遮断器、スイッチ、変圧器、制御盤などの重要機器を外的環境から保護する基盤製品として、あらゆる産業分野で不可欠な存在です。
市場成長を牽引するデータセンター投資と高度ITインフラ
データセンターの増設とクラウドコンピューティングの進化は、市場拡大の中核的要因です。2024年3月にはEaton Corporationが最大150kWの機器負荷に対応可能なモジュラー型データセンターソリューションを発表し、ラック、冷却装置、サービスエンクロージャーを統合した高効率モデルを市場投入しました。AI、機械学習、エッジコンピューティング需要の拡大は、より高性能で耐熱性・耐久性に優れたエンクロージャー需要を押し上げています。
またRockwell AutomationはIEC-61439準拠のCUBICモジュラーエンクロージャーをアジア太平洋地域へ展開し、産業用およびデータセンター用途への対応を強化しています。Rittal LLCもUL 3R認証の屋外用壁掛け式エンクロージャーを発表し、保守性・防食性・冷却性能を高度化しました。こうした製品革新は、IT・産業両市場での付加価値創出を加速させています。
原材料価格とサプライチェーンの不確実性という課題
鉄鋼、アルミニウム、銅といった主要金属の価格変動は、市場の収益構造に直接的影響を与えています。特に耐候性・耐腐食性が求められる高品質筐体では原材料コストの比率が高く、価格急騰は最終製品価格へ転嫁されやすい傾向があります。さらに地政学的緊張、物流遅延、貿易制約はリードタイムを延長させ、在庫管理の複雑化を招いています。メーカー各社は現地調達強化や在庫バッファ戦略を導入していますが、これらは運用コスト増加という新たな課題も伴います。
IoTとスマートインフラが生み出す新機会
IoT普及とスマートホーム化の進展により、接続機能を備えたスマート電気エンクロージャーが急速に拡大しています。Legrandは構造化配線エンクロージャー用UPS（UPS-SC600）を発表し、サージ保護機能とコンパクト設計を両立しました。SPANは最大32回路監視と負荷分散機能を備えたスマートエンクロージャーを開発し、太陽光インバーターやバッテリーシステムとの互換性を強化しています。
スマートメーター、高度計量インフラ（AMI）、通信ネットワーク設備の増加は、センサー統合型エンクロージャー需要をさらに押し上げています。これにより、従来の「保護筐体」から「データ管理機能を備えたインテリジェント筐体」へと市場は進化しています。
