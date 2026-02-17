英語コーチング「TORAIZ（トライズ）」ベルギー1部KVCウェステルロー所属のプロサッカー 坂本 一彩選手にアスリート向け英語学習プログラムを提供
トライズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三木雄信）が展開する英語コーチングスクール「TORAIZ（トライズ）」は、ベルギー1部KVCウェステルロー所属するプロサッカー 坂本 一彩選手に、グローバルに活躍するアスリート向けの英語学習プログラム「グローバル・アスリート・プログラム」の提供を2026年2月10日より開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342015/images/bodyimage1】
■TORAIZ の「グローバル・アスリート・プログラム」とは
グローバルに活躍するアスリートを対象とした、海外チームで外国人選手やスタッフとの交流や現地での生活などに求められる実践的な英会話を1年で身につけるプログラム。学習開始前に設定した目標から逆算し、練習に試合にと日々多忙なスケジュールを極めるアスリートにとって最適なプログラムを提案します。Zoomなどのオンラインツールを使って、専属コンサルタントと専属のネイティブコーチが英語学習をサポート。スポーツ関連の英語コンテンツを主な学習教材とし、1年後にはグローバルに活躍できる英語力を養成します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342015/images/bodyimage2】
図：TORAIZの英語学習サポート体制
■坂本 一彩選手コメント
現在ベルギーでプレーする中で、ピッチ内外の両面で成長することの大切さを強く感じています。近い将来はプレミアリーグでプレーするという明確な目標があり、その舞台で結果を残すためにも英語力をさらに高めたいと考えています。試合中の細かい指示や戦術の共有はもちろん、ロッカールームでのコミュニケーションやメディア対応まで、自分の言葉で自信を持って伝えられる選手になることが目標です。特にスピーキング力を強化し、とっさの場面でも自分の考えや感情を正確に表現できる力を身につけたいと思います。
■坂本 一彩選手プロフィール
2023年U-20日本代表に選出。ガンバ大阪のユース出身。22年からはトップチームに昇格。23年はレンタル移籍でファジアーノ岡山へ加入後、翌24年にガンバ大阪に復帰。25年ウェステルロー（ベルギー1部）に完全移籍。
■「グローバル・アスリート・プログラム」受講選手
プロキャディ 杉澤 伸章さん：修了
フェンシング 三 宅 諒 選手：修了
プロサッカー 中山 雄太 選手：修了
プロサッカー 菅原 由勢 選手：修了
プロサッカー 原 大智 選手：修了
プロサッカー 食野 亮太郎 選手：修了
プロサッカー 横山 久美 選手：修了
プロサッカー 谷 晃生 選手：修了
プロサッカー シュミット・ダニエル 選手：修了
プロサッカー 小林 里歌子 選手：修了
プロサッカー 守田 英正 選手：修了
プロサッカー 山根 視来 選手：修了
プロサッカー 森下 龍矢 選手：修了
プロサッカー 奥抜 侃志 選手：修了
プロサッカー 塩貝 健人 選手：修了
プロサッカー 藤井 陽也 選手：修了
プロサッカー 小川 航基 選手：修了
プロサッカー 北野 颯太 選手：受講中
プロサッカー 鈴木 淳之介 選手：受講中
プロサッカー 坂本 一彩 選手：2026年 2月10日より受講開始
トライズはこれからも、海外での活躍に挑戦するアスリートの英語学習を積極的にサポートして参ります。
