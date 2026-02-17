皆様の生活を支える基礎的食品であるお砂糖や、「オリゴのおかげ」をはじめとした健康付加価値のある機能性素材等を製造する塩水港精糖株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：木村成克、販売：株式会社パールエース)は、スーパーフードとして注目を集めるビーツにロングセラー商品「オリゴのおかげ」の成分を配合した新飲料「ビーツのおかげ」を、2026年2月13日(金)よりECサイト限定で販売開始いたしました。





キッチンに並ぶ新鮮なビーツとビーツのおかげ





【定期購入初回約56％OFF！特設キャンペーンページはこちら】

https://www.okage-sama.co.jp/beet_no_okage/





「ビーツのおかげ」は、“濃縮レッドビーツ”“乳糖果糖オリゴ糖シロップ”“イタリア産レモン果汁”の3つの素材をシンプルに配合、バランスのとれた味わいに仕上げたビーツ入り飲料です。





欧米では家庭の健康を支える野菜として食卓に並ぶことも多いビーツ。日本では多くは流通しておらず、料理に使用するにも手間がかかるビーツを手軽に摂取できる飲料として提供することで、“ビーツの栄養を手軽に、かつ美味しく摂取したい”というニーズに応えるため、本商品を開発いたしました。





塩水港精糖株式会社は、まだ日本での認知が限られているビーツの魅力を広め、皆様の健康でイキイキとした毎日をサポートできるよう、今後もビーツを活用した商品ラインナップの拡充に努めてまいります。









■商品特徴

【シンプルかつ贅沢な3つの素材】

→“濃縮レッドビーツ”“乳糖果糖オリゴ糖シロップ”“イタリア産レモン果汁”の3つの素材を厳選して配合。余計なものを加えず、素材本来の良さを引き出しました。オリゴ糖の自然な甘みとレモンの爽やかな酸味が、ビーツ特有の風味を和らげ、毎日美味しく続けられる飲料に仕上げました。





朝食のプレートを前にビーツのおかげを手に持つ様子





【スーパーフードといわれるビーツを手軽に摂取】

→ からだに嬉しい栄養成分がギュッと詰まったビーツを約1個分(180g相当)使用。ビーツには、硝酸イオン・ベタシアニン・ポリフェノール・ベタイン・葉酸・鉄分・マグネシウム・カリウムなどが豊富に含まれています。





【ロングセラー商品「オリゴのおかげ」の主成分である乳糖果糖オリゴ糖を2.5g配合】

→ 当社のロングセラーブランド「オリゴのおかげ」の主成分“乳糖果糖オリゴ糖”を1本あたり2.5g配合。ビーツの栄養とあわせて、毎日のスッキリ習慣をサポートします。





【環境にやさしい紙容器を採用】

→ 紙製の環境にやさしい飲料容器「カートカン」を使用。「カートカン」は間伐材を含む国産材を30%以上利用しています。間伐材の活用により、「植える→育てる→収穫する」という緑のサイクルが循環し、健全な森林育成と地球温暖化防止に貢献しています。

紙パックと同様にリサイクルが可能です。









■商品概要

商品名 ： ビーツのおかげ

内容量 ： 125ml/本 (30本入り)

税込価格： 通常7,440円/箱(248円/本)、

定期購入5,940円/箱(198円/本)

発売日 ： 2026年2月13日(金)

販売先 ： パールエースオンラインショップ(自社ECサイト)





※定期継続回数縛りなし、次回お届けの7営業日前までならいつでも解約・休止可能





ビーツのおかげ

ビーツのおかげ(30本入り段ボール)





■会社概要

社名 ： 塩水港精糖株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 木村 成克

所在地 ： 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2丁目9番6号 ニューESRビル

創業 ： 1904年2月

設立 ： 1950年7月

事業内容： 精製糖・乳糖果糖オリゴ糖などの製造販売

資本金 ： 17億5,000万円

URL ： https://www.ensuiko.co.jp/index.php