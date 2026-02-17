2月22日 猫の日限定「猫子まんじゅう」がオンラインで発売！飛騨高山・老舗和菓子屋で話題のシリーズに特別な3匹が登場
飛騨高山の老舗和菓子店 稲豊園は、2月22日の「猫の日」に合わせ、猫子まんじゅうシリーズの限定商品「2・2・2 にゃーにゃーにゃー」セットを、2026年2月16日から2月末までオンラインショップ限定で販売いたします。
本商品は、猫の日にちなんで3匹の猫を詰め合わせた特別仕様。定番の招福猫子まんじゅうシリーズにはいない、猫の日だけの限定猫が登場します。
猫の日限定 にゃーにゃーにゃー
■ 定番にはいない、猫の日だけの3匹
今回登場するのは、人気の猫種をモチーフにした3匹。
・シャム猫子(チョコあん入り)
・スコティッシュフォールド(つぶあん入り)
・ブリティッシュショートヘア(こしあん入り)
それぞれ異なる餡を包み込み、猫種ごとの個性を和菓子で表現しました。
3個入り1,000円(税込)、消費期限は7日間です。
■ “じわじわくる”猫子まんじゅう
猫子まんじゅうは、そのなんとも言えない表情がSNSで話題となり、「かわい…くない？」と注目を集めました。思わず二度見してしまう個性が“じわじわくる”と反響を呼び、ネットニュースにも取り上げられました。
今回の3匹は、そんな猫子まんじゅうシリーズから生まれた、猫の日だけの特別な仲間です。
猫好きさんにはたまらない！
■ すべて職人の手仕事で
猫子まんじゅうは、熟練の職人が一つひとつ手仕事で仕上げています。そのため大量生産はできず、数量限定でのご案内となります。
創業125年の和菓子づくりの技を大切に守りながら、飛騨高山から季節の和菓子をお届けしています。
■ 猫で季節を届ける
猫子まんじゅうシリーズでは、猫の日限定商品のほか、バレンタインやホワイトデー向け商品など、季節ごとの限定商品も展開しています。
今後も、飛騨高山から猫の和菓子で季節を表現し、皆さまに小さな驚きと笑顔を届けてまいります。
■ 商品概要
商品名 ：2・2・2 にゃーにゃーにゃー
内容 ：3個入り
価格 ：1,000円(税込)
販売期間：2026年2月16日～2月末(予定数量に達し次第早期終了)
販売方法：オンラインショップ限定
消費期限：7日間
定番の招福猫子まんじゅう
■稲豊園について
創業125年の飛騨高山の和菓子処。創業以来、四季折々の和菓子や斬新なアイディアの和菓子を作り続けております。
◇本店
所在地 ： 岐阜県高山市朝日町2番地
営業日時 ： 火曜定休 9時から18時まで
会社名 ： 株式会社 稲豊園
代表者 ： 中田 大介
創業 ： 明治34年
URL ： https://tohoen.com
Instagram： https://www.instagram.com/hidatakayamatohoen/