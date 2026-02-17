日本公認心理師ネットワークが、2026年3月5日19時00分から21時00分まで、『「音楽家の局所性ジストニア」──演奏家の身体とこころを支えるために』でオンラインセミナーを開催します。

【内容】

音楽家にとって、繊細で熟練した運動の積み重ねが演奏の基礎となります。しかしそのなかで、突如として思い通りに身体が動かなくなる「局所性ジストニア」に直面することもあります。「局所性ジストニア」は、医学的な理解が進んできた一方で、心理的・社会的な側面を含めた支援のあり方はまだ十分に知られていません。本セミナーでは、野網惠先生をお招きし、「音楽家の局所性ジストニア」について、その最新の理解と、支援の実際についてお話しいただきます。心理職に限らず、音楽家ご本人、音楽教育関係者、家族、医療職など、多くの方がともに考え、支援の輪を広げる機会とすることを目的としています。【内容（予定）】・局所性ジストニアとは何か：心理学的理解・音楽家に特有の発症メカニズムの簡単な紹介・支援のあり方：臨床の現場から、音楽家本人や支援者にできること・質疑応答【対象】臨床心理士、公認心理師、音楽家、音楽教育関係者、医療職、そのほかこのテーマに関心のある方【参加費】・ライブ配信・見逃し配信参加チケット 4,980円※見逃し配信の視聴用URLは、ライブ配信の１週間後に、Peatix宛に通知いたします。今しばらくお待ちください。見逃し配信の視聴期限は、URL送付後より１ヶ月間です。

【講師】

野網 惠先生国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 認知行動療法センター 科研費研究員一般社団法人長谷川メンタルヘルス研究所医科学博士、公認心理師・臨床心理士

【イベント概要】

日時：2026/3/5 (木)19:00 - 21:00方法：オンライン開催参加費：4980円

