24時間年中無休のフィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」の国内マスターフランチャイジーとして、全国で直営店舗の運営およびフランチャイズ展開を行う株式会社Fast Fitness Japan（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山部 清明、以下当社）は、サステナビリティを事業競争力そのものと捉える「循環責任経営（SCR）」の推進に向け、株式会社三栄コーポレーション（本社：東京都台東区、代表取締役社長 水越 雅己、以下三栄コーポレーション）が提供する「GREEN UNIFORM（グリーンユニフォーム）」を導入いたします。

まずは、今秋から国内エニタイムフィットネスのサービスレベルを象徴する、接客スキルに優れた最上位スタッフ「PLEASE-ist（プリージスト）」専用ユニフォームとして順次導入を開始し、将来的には国内全店舗への拡大を目指してまいります。 当社は、三栄コーポレーションが掲げる「ユニフォームロス・ゼロ」の実現という想いに深く賛同し、同社が手掛ける「GREEN UNIFORM」の導入を決定いたしました。今回導入する「GREEN UNIFORM」は、単なるスタッフウェアの刷新でなく、店舗を基点として資源が循環し続ける「サーキュラーエコノミー（循環型経済）」を目指す取り組みの第一歩としています。 当社は「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」というパーパスのもと、誰もが健康的に暮らせる心豊かな社会の実現を目指しています。環境配慮や持続可能性へのブランドの姿勢は、お客様や地域社会から選ばれ続けるブランドであるための不可欠な要素です。資源を循環させる仕組みを店舗運営に取り入れることで、エニタイムフィットネスが「健康」のみならず「環境」の側面においても深く信頼され、次世代に選ばれるブランドへと進化していくための取り組みとして、本プロジェクトを推進してまいります。

「GREEN UNIFORM」の特長

本ユニフォームは、三栄コーポレーションが主導する、環境負荷を最小限に抑え、半永久的に循環し続ける仕組みを備えた「完全持続型ユニフォーム」です。● 究極のサステナブル設計（無水染色技術「e.dye®」）原料段階で着色する技術により、従来の染色と比較して水を60%、化学薬品を90%削減し、CO2排出量を12%抑制します。また、色落ちや色褪せに極めて強く、美しい状態を長く保てるため廃棄の低減に繋がります。● 100%ポリエステル「モノマテリアル」設計生地からボタン、スナップ、ファスナーに至るまで、すべての部材をポリエステルの単一素材（モノマテリアル）で構成しています。これにより、回収後のリサイクル効率を飛躍的に高めています。● 半永久的な循環スキーム使用済みのユニフォームは、株式会社JEPLANの「ケミカルリサイクル技術」により、新たなポリエステル原料へと再生され、何度でもユニフォームとして生まれ変わります。● 環境貢献の可視化ユニフォームに付帯するQRコードを通じて、水や化学薬品、CO2の削減量を具体的な数値として確認・提示することが可能です。 今回「GREEN UNIFORM」を導入する店舗では、不要になった衣料品を回収する専用BOXを設置し、スタッフのユニフォームのみならず、会員様の不要になった衣類も回収して新たな製品へと再生する循環スキームの構築にも取り組みます。これを国内全1,200店舗以上へ拡大していくことで、会員様と共に持続可能な社会を創り上げる展開を目指し、取り組みを推進してまいります。

三栄コーポレーションについて

三栄コーポレーションは、2026年に創業80周年を迎える生活用品の専門商社です。長年に亘り相手先ブランド製品の製造・供給を行うOEM事業を展開し、海外拠点網を活用したサプライチェーンマネジメントを行っています。また、OEM事業のノウハウを集約して作り上げた自社ブランド展開や、世界からセレクトした海外ブランド商品を扱うブランド事業も手掛けています。 このように、生活者のニーズを汲み取る事業を通して蓄積してきたサステナビリティに関する知見やネットワークを基に、社会のサステナブル活動を推進していく「OUR EARTH PROJECT」を2019年にスタートさせ、今回新たなBtoBサービス「GREEN UNIFORM」の開始に至りました。

ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）とは

エニタイムフィットネスは、米国発祥のフィットネスジム・フランチャイズであり、現在では世界5,000店舗以上を展開しています。日本では、2010年に東京都調布市に1号店をオープンして以来、多様な生活スタイルにフィットするジムとして、全国1,200店舗以上を展開し、会員数100万人を突破しました。

Fast Fitness Japanについて ＜東京証券取引所プライム市場 証券コード : 7092＞

社 名：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン）代表者：代表取締役社長 山部 清明所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F設 立：2010年5月21日

